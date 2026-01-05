Enrique Pascual: “La apuesta por la calidad está protegiendo a los vinos de la Ribera del Duero”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El momento no es sencillo. Junto a los aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, y la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania, se une una inflación que está afectando al bolsillo del consumidor y por ende a las ventas de vino. Hoy hablamos con Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero.

Pregunta-. ¿Cómo van las ventas en la denominación de Origen Ribera del Duero?

Respuesta Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero-. Las circunstancias son las que son, pero hemos vivido otros momentos difíciles y saldremos adelante. Por el momento, la apuesta y el trabajo diario que desarrollamos por la calidad nos está protegiendo.

P-. ¿Qué estrategia se marca el Consejo Regulador?

R-. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea para posicionar los vinos de Ribera donde ya están: en el segmento más alto de la calidad.

P-. Las exportaciones siguen siendo el principal caballo de batalla de las bodegas.

R-. Hay que tener en cuenta que en la Ribera del Duero la mayoría de bodegas son pequeñas o de tamaño mediano. Exportar y abrir nuevos mercados no es tan fácil: hay que dedicar una inversión, tiempo y no siempre se ven resultados a corto plazo. Para las bodegas pequeñas es un desafío complejo, pero ahí tenemos recorrido y es el camino. Con ellas estará siempre el Consejo Regulador.

P-. ¿Qué problemas afronta hoy el mercado del vino?

R-. En general, hay mucha inestabilidad y eso nunca es bueno. El orden mundial se está viendo afectado por la guerra de Ucrania y una inflación que está haciendo mucho daño a nuestro sector, pero pese a esta inercia negativa, los vinos de Ribera del Duero nos estamos manteniendo tanto en volumen como, sobre todo, en valor, donde seguimos creciendo a nivel internacional.

P-. Estados Unidos ha sido siempre un referente para los vinos de Ribera y un destino prioritario en las promociones del Consejo Regulador. En su día la Federación Española del Vino (FEV) y Europa lograron reducir los aranceles de un 200% a un 15%. ¿Se conseguirá reducir aún más esa penalización impuesta por Trump al vino europeo y español?

R-. A este respeto soy un poco pesimista. Ojalá me equivoque, pero si vemos cómo está la deuda de Estados Unidos, que es bestial y que son impuestos que van directamente a sus arcas, lo dudo, al menos en un corto- medio plazo.

P-. Veamos la copa medio llena. ¿Qué países siguen siendo interesantes a día de hoy?

R-. Bueno, Estados Unidos siempre será interesante, pero hay otros mercados a tener en cuenta, como México o Puerto Rico. También mercados emergentes como la India y los países árabes, que están barajando la oportunidad económica de abrir sus hoteles de lujo al vino. Esta apertura es un buena noticia para los vino de calidad como los de la Ribera del Duero.

P-. Hablemos de Europa.

R-. Europa siempre es un destino de referencia. Tenemos Suiza como líder del ranking y ahora hay que ver cómo evoluciona Alemania, que se ha resentido con la inflación, y Reino Unido, que tras el Brexit se va reubicando.

P-. ¿China se ha incorporado ya al tablero comercial del vino?

R-. Hace unos años emergió con ímpetu, pero con la crisis decayó y ahora está remontando.

P-. ¿Cuál es la función del Consejo Regulador?

R-. Garantizar la trazabilidad del proceso de elaboración del vino amparado bajo el marchamo de calidad Ribera del Duero. Al igual que no nos metemos en el precio de la uva, tampoco vendemos el vino, pero trabajamos cada día para tender puentes y promocionar en destinos donde las bodegas ya han accedido. De nada sirve promocionar en un país si no hay vino de Ribera en los líneales o restaurantes.

Burocracia

P-. Una de las principales preocupaciones en bodega es la excesiva burocracia que impone España y, en su caso, la Junta de Castilla y León.

R-. Las bodegas sufrimos, como los viticultores y otros sectores, una carga administrativa desproporcionada, que limita nuestra competitividad y lastra nuestro día a día.

P-. ¿Qué solución hay?

R-. Una de las soluciones ya la tienen en la mesa y está firmada desde el 28 de diciembre de 2023. A propuesta de la asociación de bodegas Asebor, el Pleno firmó un convenio pionero con la consejería de Agricultura, que iba a facilitar los trámites administrativos a los 5.000 viticultores de la Ribera del Duero, evitando uno de los principales problemas: la disparidad de información entre los distintos registros existentes, pero no se avanza y no se entiende. La administración tiene que ayudar, no restar. Las bodegas y viticultores trabajamos para hacer grandes vinos, no podemos perdernos en papeles.

P-. La pasada semana, las bodegas de Asebor lanzaban un nuevo comunicado contra la proliferación de granjas intensivas.

R-. No se trata de abrir una guerra con nadie, porque las granjas siempre han coexistido y nunca ha habido problemas, pero el modelo actual de las granjas intensivas nos afecta y perjudica. No es un ataque, solo pedimos proteger estas zonas vitícolas de interés, que hacen marca España y que son motor de empleo y crecimiento, manteniendo vivos a los pueblos de esa España mal llamada 'vaciada' en la que muchos queremos seguir viviendo. Si siguen así el enoturismo morirá.

P-. El pasado 26 de noviembre, el Consejo Regulador hacía público el informe independiente que la auditora PwC ha elaborado sobre el impacto real del vino de Ribera del Duero.

R-. Era importante poner negro sobre blanco los datos de un sector pujante y ahí están: 1.254 millones de euros de PIB total, de los cuales el 72% permanece en Castilla y León, a los que hay que sumar los 79 millones que genera la actividad enoturística. Tenemos la segunda Ruta del Vino más visitada de España y la primera del país en turismo de interior. Castilla y León es grande, es la Comunidad más extensa de España, ocupando el 20% de todo el territorio. ¿De verdad no podemos proteger esta zona de calidad que apenas representa el 2% de Castilla y León? Sinceramente, creo que hay sitio para todos. Solo hay que regular con sentido común.

P-. Su preocupación se extiende, entiendo, a las plantas de biogás.

R-. Por supuesto, es una actividad que va directamente ligada a la expansión de macrogranjas. Ahí lo vemos en Alto de Milagros: tres instalaciones en apenas 500 metros. No tiene ningún sentido.

P-. ¿Cómo ve el futuro de la Ribera del Duero?

R-. Es un momento difícil y sabemos que tocará de nuevo sufrir y pelear, pero no es nuevo. Nunca ha sido fácil y ahí estará el Consejo Regulador para ayudar y respaldar este camino de calidad que iniciaron con mucho esfuerzo unos visionarios y que hoy es el sueño de tantos.