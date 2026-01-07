Cuatro detenidos, tres peleas y siete accidentes de tráfico. La Policía de Aranda hace balance de la 'cara B' de la Navidad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Policía Local de Aranda ha detenido a cuatro personas durante las fiestas navideñas. Entre los delitos más importantes destacan desobediencia grave, atentado contra agentes de la autoridad, violencia en el ámbito familiar y contra la salud pública. Asimismo, se instruyeron denuncias por infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y se registraron tres peleas: dos, en Nochevieja, en la calle Hospicio, y la tercera, el 3 de enero, en un establecimiento de la calle Santo Cristo.

Según el balance policial, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, se contabilizaron 521 intervenciones. En detalle, un varón fue apresado por desobediencia grave. Los hechos se produjeron el 29 de diciembre, cuando fue interceptado en un control de alcoholemia. Al encontrarse con evidentes síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, la Policía inmovilizó su vehículo hasta que se hizo cargo otro conductor. Sin embargo, pocos minutos después, sorprendieron al conductor sancionado conduciendo de nuevo por el municipio.

La Policía detuvo, por otro lado, a otro varón por atentado y desobediencia grave. En su caso, tras la comisión de una infracción de tráfico, el denunciado arremetió contra los agentes. Los hechos se produjeron en la tarde del mismo 29 de diciembre, en la zona centro.

Grafitera y con drogas

En otro orden de cosas, una mujer fue detenida en la tarde del 3 de enero, tras ser sorprendida mientras realizaba grafitis en una zona verde del centro. En el proceso de identificación, se observó que la mujer portaba, entre sus pertenencias, diferentes sustancias estupefacientes de forma fraccionada.

La Policía Local levantó además dos actas de infracción a dos jóvenes que hacían pintadas en el paseo que discurre junto al río Duero, entre los parques La Isla y El Barriles. En ambos casos, los agentes acudieron tras ser alertados por ciudadanos. El tercer acta se instruyó a un vecino por realizar labores de mantenimiento de un vehículo en vía pública, ensuciando la vía.

Siete accidentes de tráfico y dos heridos

En materia de seguridad vial, se instruyeron tres atestados por delitos contra la seguridad del tráfico, se realizaron 13 controles de alcoholemia, con dos resultados positivos, y se contabilizaron siete accidentes de tráfico, dos de ellos con heridos.

El suceso más grave se produjo el día 4 de enero, al ser atropellado un peatón en el Paseo Virgen de las Viñas, que tuvo que ser asistido en el Hospital de los Santos Reyes. Afortunadamente, no precisó ingreso.

El segundo accidente con víctimas se produjo en la confluencia entre la carretera de Valladolid y la calle Oporto, precisando ambos conductores asistencia sanitaria en el lugar.

Respecto a los atestados, dos de de los conductores se dieron a la fuga tras verse implicados en accidentes. La Policía verificó que ambos carecían de permiso de conducir.

Incendio

La Policía asistió además, junto a los bomberos, al incendio que sufrió una vivienda de un edificio de la calle Bajada del Molino, el 3 de enero. La rápida intervención de los agentes evitó que se propagara el fuego, que tuvo origen en la cocina de una de las viviendas. A consecuencia de la combustión, se produjo una gran cantidad de humo que se extendió por todo el edificio, haciendo necesaria la intervención de los agentes para evacuar y poner a salvo a los vecinos.

La Policía Local reforzó la vigilancia y la presencia policial durante todas las fiestas, prestando especial atención a zonas peatonales, veladores, vehículos de movilidad personal y a los actos programados, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

La Policía Local agradece la colaboración ciudadana durante estas fechas, recordando la importancia del cumplimiento de las normas para garantizar unas celebraciones seguras y cívicas.