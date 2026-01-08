La Ribera del Duero pide al ministro de Industria y Turismo que defienda el vino como motor rural

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mantenido esta mañana un encuentro con el presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el presidente de la Ruta del Vino, Miguel Ángel Gayubo. En la reunión, los portavoces de la Denominación de Origen le han trasladado sus principales preocupaciones, como la proliferación de nuevas granjas intensivas y plantas de biogás, la falta de conectividad del medio rural, la necesidad de que España defienda el vino ante Europa y los posibles cambios normativos que pretende llevar a cabo el Ministerio de Sanidad. «Ha sido una reunión cordial que confiamos se traduzca en iniciativas que ayuden a proteger el vino con denominación de origen», afirma el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual.

Aunque en un primer momento el ministro no dio declaraciones a los medios de comunicación, en un acto electoral posterior que celebró el PSOE en Aranda de Duero, Hereu recalcó la importancia de aprovechar todo el potencial de una Comunidad que “fascina” y “sorprende”. “Hay que poner Castilla y León donde se merece, donde España necesita que esté”, subraya, con la esperanza de que el candidato socialista, Carlos Martínez, cambie el rumbo de Castilla y León en las próximas elecciones.

El peso del vino

En el encuentro, la delegación ribereña instó al ministro a defender el sector vitivinícola y el enoturismo en una denominación de Origen que, según datos de la última auditoría externa elaborada por la consultora PwC, genera más de 1.330 millones de euros de PIB anual, sostiene cerca de 21.000 empleos directos, indirectos e inducidos y aporta alrededor de 459 millones de euros en recaudación fiscal, con un fuerte efecto multiplicador sobre la economía. «La ordenación del territorio tiene que ser una prioridad para proteger a estos motores de desarrollo que fijan población en el medio rural y que, sin duda, representan el futuro de estas zonas», defiende el presidente de la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor), Iker Ugarte.

Sobre la mesa, el Consejo Regulador recordó, además, otras asignaturas pendientes de las que también tomó nota el ministro, como la necesidad de señalizar los recursos enoturísticos y las bodegas en las carreteras nacionales; la falta de conectividad de muchos pueblos; los ataques que determinados partidos lanzan desde Europa, y las restricciones que pretende imponer en España el Ministerio de Sanidad, como prohibir el uso de barricas y elementos decorativos asociados al vino en terrazas y veladores. «El vino es calidad y progreso. Este tipo de limitaciones nos haría mucho daño», rechaza desde Asebor el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo.

“No todo puede instalarse en cualquier lugar”

A la reunión asistió, además, el secretario regional del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, que estuvo acompañado por el candidato socialista por Burgos, Daniel de la Rosa, y el procurador Luis Briones, entre otros. “Castilla y León es una comunidad extensa, con más de 95.000 kilómetros cuadrados, donde todo puede tener cabida, pero no todo puede instalarse en cualquier lugar. No podemos seguir alimentando un conflicto constante entre sectores productivos que están generando riqueza y oportunidades en nuestros entornos rurales”, rechaza Martínez Mínguez, harto de que el PP trate al mundo rural “como una vaca nodriza a la que hay que exprimir permanentemente y no como un espacio de oportunidades para la gente que estamos viviendo”.

Imagen de la visita del ministro al Consejo ReguladorL.V.

Para él, el problema generado por las granjas intensivas, los parques eólicos y las plantas de biogás se debe a un modelo de “ley de la selva”, sin regulación ni ordenamiento, que “genera arbitrariedad y conflictos”. “Es urgente corregirlo, garantizar un desarrollo equilibrado y proteger la sostenibilidad de nuestras comarcas rurales”.

En su opinión, el máximo responsable es el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que lleva 38 años “de inmovilismo” sin afrontar el reto de la ordenación del territorio. “Esa carencia está generando un conflicto permanente de intereses”, censura.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta reconoce el modelo de éxito de la Ribera del Duero, un proyecto que nació hace casi 50 años gracias al empuje “de personas que querían futuro para su territorio”, “un modelo asentado en la calidad, el rigor, la seriedad, el trabajo y la apuesta por los entornos rurales de toda la comarca de la Ribera del Duero”, señala.

El ministro visitó la fábrica Tubos Aranda y la bodega subterránea Tierra ArandaN.L.

Cincuenta años después, ese modelo, recalca, “es un éxito reconocido que no puede ponerse en riesgo justo cuando está creciendo y diversificándose, vinculándose también al turismo”. “No puede verse amenazado por un conflicto de intereses derivado de la instalación desordenada de granjas intensivas o plantas de biogás, que son necesarias para la transición energética y que deben existir y convivir en el medio rural, pero no entrar en una competencia absurda provocada por la falta de planificación territorial”, zanja, convencido de que hace falta “un cambio de modelo”. “Las políticas públicas deben ser facilitadoras de la vida de la gente”.

Sin abandonar la preocupación por la proliferación de nuevas granjas intensivas, Carlos de la Rosa recuerda que el PP ha tumbado las iniciativas que el PSOE ha presentado ante las Cortes de Castilla y León, como una moratoria de las modificaciones aprobadas en 2021, para paralizar y corregir ese marco regulatorio que “hoy está generando perjuicios evidentes”.