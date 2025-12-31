Alcalde de Torregalindo. “Queremos reconstruir una parte de la torre del castillo”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A muy pocos días de convertirse en epicentro de la Navidad, con la cabalgata más viva de la Ribera del Duero, el alcalde de Torregalindo, Alberto Martín de Diego, hace balance con la mirada puesta en un proyecto que le hace especial ilusión: la puesta en valor de los restos del castillo. “Después de tres años de excavaciones, queremos reconstruir, como se hacía antiguamente, una esquina de la torre triangular que lleva muchísimos años derruida, y espero y confío en contar con el beneplácito de Patrimonio”, avanza.

Según explica, los materiales serán los mismos que se utilizaban en el medievo: piedra de la zona, arena y cal. “La idea es restaurar y reforzar, porque tiene una altura considerable”.

Para ello, cuenta con una subvención de 180.000 euros que le ha otorgado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de los Fondos europeos Next Generation. “Nuestro objetivo final, en un largo plazo, es hacer una ruta turística con un centro de interpretación que podría estar en el centro del castillo, haciéndolo accesible, pero eso es, insisto, a largo plazo”.

Dos casas en alquiler

Mucho más avanzada está la rehabilitación de las dos casas de los maestros que van a convertir en viviendas de alquiler. “Cuando empezamos hace tres años con las obras, se estaban hundiendo y, aunque va poco a poco, porque dependemos de los planes provinciales, está avanzando y espero poder sacarlas a alquiler en 2027”.

El precio aún no está fijado, pero tendrán que ser familias que se empadronen en el pueblo y que, además, tengan trabajo e hijos. Se trata de dos viviendas de unos 100 metros cuadrados, divididas en dos plantas. En la inferior, la cocina comparte espacio con el salón, y hay, además, un baño y una habitación, “que viene muy bien si hay una persona mayor o con problemas de movilidad”. En la planta superior, hay tres habitaciones, un baño y un cuarto de la colada. Además, cada vivienda se completa con un sótano para trastero. “Van a quedar muy bien”, asegura.

Lo cierto es que la falta de vivienda limita el crecimiento de este pueblo de 120 vecinos censados, que, en invierno, se queda con 80 y, en verano, triplica la población. “En venta hay poco y en alquiler, menos aún, porque la gente es reacia”.

Ampliación del cementerio

Con 15 años de experiencia como alcalde, Alberto está a punto de concluir otra de sus grandes prioridades: la ampliación de la capacidad del cementerio municipal. “Ya hemos instalado columbarios, que antes no había, y ahora estamos con las tumbas en hormigón prefabricado. Cada una de estas sepulturas podrá albergar hasta tres personas y son 16 núcleos que estarán repartidos a tres alturas”, detalla.

Más retos. “Llevo tiempo queriendo hacer un almacén municipal para todas las cosas de la cabalgata, pero estamos encontrando muchísimos problemas porque el Ayuntamiento no dispone de ningún solar en el centro y lo que nos ofrecen es muy caro”.

Hay que recordar que la cabalgata de Torregalindo no es una cabalgata cualquiera. Declarada de Interés Turístico Regional desde el año 2022, el Belén Viviente del 5 de enero ha logrado implicar a todo el pueblo, tanto los que viven todo el año como los que van solo en verano o fiestas. En total, se visten 450 personas, 350 más de las que hay censadas en el municipio.

Desafiando al frío, lo que empezó con pequeñas representaciones teatrales para los niños del pueblo se convierte en un viaje al pasado para rememorar el camino que hicieron los Reyes Magos hasta encontrarse con el Niño Jesús. Durante la Cabalgata, la Virgen y San José inician su recorrido por las calles del pueblo en busca de posada, hasta encontrar finalmente refugio en el Portal de Belén. Mientras tanto, los Reyes Magos descienden del Castillo y avanzan por los distintos escenarios —la Anunciación, el mercado y el palacio de Herodes— para concluir su camino en el Portal, donde se celebra la Adoración. Es entonces cuando comienza el reparto de regalos: primero a los niños venidos de fuera, en el frontón, y después, casa por casa, a los del pueblo. “Es una experiencia que merece la pena vivir”, anima.

Consejos para la cabalgata

Él, ese día se encarga de controlar el tráfico y el aparcamiento de los muchísimos coches que llegan. “Yo les aconsejaría que viniesen en autobús. La empresa Patri ofrece un servicio de transporte de autobús que sale de Aranda a las 18:45 horas (frente al colegio Vera Cruz) y regresa a las 21:30. El precio ida y vuelta es de 5 euros por persona. Si prefieren venir en coche, lo mejor es llegar pronto, sobre las 18:00 horas”, aconseja, consciente de que, en años anteriores, los que llegan más tarde, porque aprovechan para ver primero la cabalgata de Aranda, al final tienen que aparcar mal y colapsan las entradas. “El año pasado me ayudó la Guardia Civil a controlar mejor esa zona”.

De cara al 2026, el alcalde de Torregalindo solo pide recuperar el servicio médico. “Antes de la pandemia, teníamos médico dos días por semana, pero ahora estamos limitados a uno y es un problema. Seguiremos reclamando porque es importante, pero ya sabemos que no depende de nosotros”.