De Italia a Burgos: la escritora que ha decidido vivir en uno de los pueblos más despoblados de Castilla y León

En el municipio con menos habitantes por metro cuadrado de Burgos, la llegada de un nuevo vecino es un acontecimiento a celebrar. Desde el pasado 11 de enero, Haza cuenta con una vecina más: Antonietta Potente, una teóloga y escritora italiana que siguiendo la huella de la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán, vino a la Ribera del Duero para investigar la vida de Juana de Aza. Tras pasar tres días en Haza, decidió hacer las maletas y comprar una casa que ha cambiado su destino. “Estoy feliz en el pueblo”.

Antonietta nació cerca de Génova (Italia) y, tras estudiar Filosofía y obtener un doctorado en Teología Moral, enseñó en universidades de Roma y Florencia. En el año 1994 se trasladó a Bolivia, continuando su actividad docente en la Universidad Católica de Cochabamba, hasta 20 años después se mudó a España por un problema, afortunadamente temporal, de salud. “He dedicado mi vida al estudio. Nací muy cerca del mar y eso me marcó profundamente, no tanto en buscar el horizonte como en la hondura, lo que hay debajo de la superficie: el misterio de la vida. Ahora lo seguiré haciendo desde este Páramo de Corcos”.

Aunque la decisión de mudarse a Haza la tomó hace casi dos años, la obra de la que hoy es su casa requirió un tiempo extra para responder a las exigencias de Patrimonio. “Antes de ser teóloga era técnico en Arquitectura y cuando vi la casa supe enseguida que la quería mantener tal cual, con su puerta bajita y su esencia. Solo he incorporado cuestiones de confort, como calefacción, pero ha sido prioridad dejarla como estaba”.

Declarado Bien de Interés Cultural, Haza puede presumir de ser uno de los pueblos más bonitos de la Ribera del Duero, pero también es uno de los menos poblados de la España Vaciada. “Para unos puede ser rural, pero para otros es una inspiración”, subraya, agradecida con la acogida. “He encontrado personas muy lindas”.

Juana de Aza

Antonietta Potente ha escrito varios libros, como Es vida y es religiosa y Como el pez que está en el mar, de Editorial Paulinas, o Vestir al desnudo, de Editorial San Pablo. Ahora trabaja en su último proyecto, un libro que pretende poner en valor la figura de Juana de Aza, madre de Santo Domingo de Guzmán. “Ella fue la verdadera inspiradora de la vida de su hijo”, defiende.

En este proyecto, Antonietta cuenta con el apoyo incondicional de la historiadora María Milagros Rivera. “Es vital en este libro. Es un referente”, destaca. A la hora de materializar este trabajo de investigación, María Milagros se hace cargo de la primera parte, la histórica, mientras que Antonietta pondrá en entredicho la interpretación que hasta ahora se ha hecho del sueño que tuvo doña Juana en su tercer embarazo. Según cuenta la historia, Juana soñó con un perro que llevaba una antorcha encendida en la boca y que, al correr, incendiaba el mundo entero con esa luz. El sueño fue interpretado como un anuncio de que su hijo iluminaría al mundo con la predicación del Evangelio y combatiría el error con la Verdad. “Nosotras daremos otra versión que creo que resultará de interés”, avanza.

Punto de amarre

Aunque su vida está entre Italia, Bolivia y Madrid, donde compagina las labores de enseñanza con la investigación, charlas y conferencias, en Haza ha encontrado un nuevo punto de amarre. “Cuando vinimos aquí, a investigar a Caleruega y por la zona, buscábamos un sitio tranquilo y lo encontramos en la casa rural de Haza, pero he descubierto mucho más. En un mundo de la acumulación me ha conquistado su sencillez, su verdad y su historia. Todas estas piedras son voces del pasado que nos inspiran”.

Agradecida por el recibimiento, la presentación del nuevo libro tendrá lugar en Haza este verano. “Será el punto de partida”.