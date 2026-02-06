Más de 220 alumnos de 11 centros educativos participan en Planea Emprendedores-Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un grupo de 95 alumnos de Educación Primaria de cuatro centros educativos de la Ribera del Duero han participado hoy en el acto de constitución de cooperativas celebrado en el centro cultural de la Fundación Caja de Burgos de Aranda dentro del programa educativo Planea Emprendedores-Ribera, que organiza la entidad.

Estos alumnos son una representación de los 224 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de once colegios e institutos que participan durante este curso escolar en Planea Emprendedores-Ribera, reunidos en 20 cooperativas. Los jóvenes han sido recibidos por el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y el responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, Francisco Javier Cuasante.

Según explican, el programa persigue los objetivos de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, así como la iniciativa personal y la creatividad. Además, se pretende potenciar el trabajo en equipo y la asunción de responsabilidades, enseñar a transformar las ideas en acciones planificadas, valorar el esfuerzo para superar dificultades, desarrollar capacidades de negociación y resolución de problemas y establecer conexiones entre el mundo educativo y el mundo empresarial.

Hay que recordar que Planea Emprendedores-Ribera se desdobla en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que podrán participar escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, y Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

En detalle, Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus artículos, que se materializa al final de curso con una feria de productos y servicios en la plaza Mayor de Aranda, pasando por la aportación de un capital inicial, la elección de representantes, el reparto de responsabilidades y la publicidad y la imagen corporativa.

Por su parte, Planea Plan de Empresa cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos y se centra en la elaboración, a lo largo del curso, de un Plan de Empresa que será presentado y que debe analizar cuestiones como la idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del mercado y de la competencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de inversiones y financiación, las necesidades de tesorería y la previsión de la cuenta de resultados de la empresa.

Cada uno de estos itinerarios dispone de material didáctico propio (guías para alumno y profesor), del que se podrá disponer en papel o en formato PDF, y de apoyos específicos en el aula, monitorizados por los mentores de Planea, que abordarán temas como las características del emprendimiento, la elección del modelo societario, la inversión, el marketing y la comunicación, la economía circular, el diseño de marca e imagen o cómo presentar el proyecto en público.

Además del registro de cooperativas, alumnos y profesores participarán en una serie de actividades que incluyen una jornada de solicitud de préstamos, el taller Presenta tu proyecto en público, una jornada de animación al emprendimiento o la feria Planea Emprendedores.

Premios

Planea Emprendedores-Ribera ha previsto la concesión de tres premios dentro del programa, cada uno de ellos dotado con 1.000 euros: Planea Cooperativa, basado en la participación en las actividades planteadas a lo largo de todo el curso y el buen hacer de la cooperativa; Planea Sostenible, que distinguirá a la cooperativa que cumpla con los requisitos de la economía circular; y Planea Plan de Empresa. Además, cada docente contará con una bolsa de 200 euros que puede destinar a la realización de actividades o a la compra de materiales relacionados con el emprendimiento.