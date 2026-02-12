Las bodegas de Asebor se suman a FIVIN para reforzar la comunicación en favor del consumo moderado de vino

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Asociación Empresarial de Bodegas acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (ASEBOR) ha formalizado su incorporación a la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN), dando un paso más en su compromiso con una comunicación responsable sobre el consumo de vino y con la difusión de mensajes alineados con la evidencia científica.

La adhesión se enmarca en la voluntad de ASEBOR de contribuir activamente a un discurso común del sector vitivinícola que promueva pautas de consumo moderado y refuerce, desde la información rigurosa, la prevención del consumo abusivo de alcohol. En este contexto, la asociación considera esencial que el propio sector asuma un papel protagonista en la transmisión de mensajes claros, coherentes y socialmente responsables.

Según Iker Ugarte Arroyo, presidente de ASEBOR, “las bodegas de la Ribera del Duero representan un territorio con una sólida tradición vitivinícola y una identidad profundamente vinculada al vino. Esta realidad implica también una responsabilidad compartida: comunicar con rigor, apoyándonos en el conocimiento científico y promoviendo un consumo moderado y responsable”.

Desde FIVIN se valora que esta adhesión contribuya a seguir avanzando en la divulgación de información rigurosa y contrastada sobre el consumo moderado de vino, una línea de trabajo que la fundación impulsa desde hace más de treinta años.

Iker Ugarte con Celia de Blas y Enrique Pascualecb.

Asimismo, la fundación subraya que esta incorporación fortalece su labor de promoción de estilos de vida saludables, en un contexto social cada vez más interesado en hábitos responsables y en la importancia de ofrecer información clara y basada en evidencia sobre el consumo moderado de vino.

Con esta adhesión, ASEBOR refuerza su compromiso con la sostenibilidad social del sector vitivinícola y con una comunicación responsable de los valores culturales, sociales y nutricionales del vino.

La evidencia científica disponible indica que el vino, consumido con moderación, puede integrarse en un estilo de vida saludable en el caso de adultos sanos. No obstante, desde FIVIN se recuerda que el consumo abusivo de alcohol conlleva efectos perjudiciales para la salud y la sociedad. En este sentido, la fundación trabaja para poner en valor la importancia de la moderación y la prevención. La información sobre consumo moderado de vino y estilo de vida saludable no sustituye, en ningún caso, el asesoramiento de un profesional sanitario.

La Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (ASEBOR) es una organización sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses del sector bodeguero de la Ribera del Duero. Reúne a bodegas de todas las dimensiones con el objetivo de fomentar su competitividad, impulsar la promoción nacional e internacional de sus vinos, fortalecer su posición en el Consejo Regulador y canalizar sus inquietudes ante las administraciones públicas. ASEBOR también promueve la formación, la innovación, el enoturismo y la sostenibilidad como pilares del desarrollo vitivinícola en la región.

Por su parte, FIVIN es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar y dar a conocer toda la investigación científica relacionada con el vino y su relación con la salud y la nutrición. Además de informar y promover la investigación, FIVIN se posiciona en la defensa de un consumo moderado y responsable de vino enmarcado en la cultura occidental, asociado a las comidas y a la dieta mediterránea, combatiendo cualquier uso abusivo del vino y del alcohol.

Cuenta con un comité científico compuesto por diferentes profesionales totalmente independientes, procedentes de diversas universidades, hospitales y centros de investigación de reconocido prestigio, cuya misión es analizar y promover la investigación en este campo. Además, posee un archivo de artículos e investigaciones realizadas, que se recopilan en el portal www.lacienciadelvino.com, pionero a nivel mundial.