Estos son los cinco finalistas del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La Denominación de Origen Ribera del Duero, junto a la Editorial Páginas de Espuma, ha anunciado las obras finalistas de la novena edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. Tras un exhaustivo proceso de lectura y deliberación entre un elevado número de manuscritos presentados, se han seleccionado cinco obras que destacan por su ambición literaria, solidez narrativa y singularidad en el estilo.

Consolidado como uno de los premios de referencia de la literatura en lengua española, el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve vuelve a confirmar su capacidad para atraer talento procedente de distintos contextos culturales y geográficos. En esta edición, la selección final reúne obras firmadas por autores de Argentina, Guatemala, México, España y Perú, y subraya, además, el notable protagonismo de las escritoras, que representan la mayoría de las candidaturas finalistas.

Las obras finalistas son: Personaje secundario, de Sofía Balbuena; Agua la boca, de Rodrigo Fuentes; El fin del mundo (y otras utopías), de Aura García-Junco; La raíz firme de las cosas, de Margarita Leoz y El miedo terrible de ser un animal, de Claudia Ulloa Donoso. El fallo se dará a conocer el 19 de marzo, a las 13.00 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Sofía Balbuena, Salto (Argentina), 1984, es escritora y profesora. Autora de los libros de ensayo Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Gente sin paz (con Sabina Urraca y Daniel Saldaña París), así como de la novela Sutura. Es licenciada en Ciencia Política (UBA) y cuenta con un máster en Creación Literaria (UPF), un máster en Literatura Comparada (UAB) y un MFA en Escritura Creativa por la Universidad de Iowa, estudios para los que recibió la Iowa Arts Fellowship. Actualmente vive en Madrid.

Rodrigo Fuentes, Ciudad de Guatemala (Guatemala), 1984, es autor de la colección de cuentos Trucha panza arriba, publicada en varios países de América Latina y traducida al francés y al inglés, y de la novela de no ficción Mapa de otros mundos. Vive entre Providence y Guatemala.

Aura García Junco (México), 1988, estudió Letras Clásicas. Es narradora, ensayista y guionista, y fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español en 2021. Ha publicado, entre otros libros, Anticitera, artefacto dentado (2018), El día que aprendí que no sé amar (2021), Mar de piedra (2022) y Dios fulmine a la que escriba sobre mí (2023). Editó y antologó Cuando hablamos de amor (2024). Colabora en diversos medios internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 2020 combina la escritura literaria con la de guiones para cine y series.

Margarita Leoz, Pamplona (España), 1980, es licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Salamanca y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Es autora de los poemarios El telar de Penélope y Caer, de los libros de relatos Segunda residencia y Flores fuera de estación, y de las novelas Punta Albatros y Lo que permanece. Sus artículos y críticas literarias han aparecido en revistas especializadas y algunos de sus cuentos han sido traducidos a varias lenguas.

Claudia Ulloa Donoso, Lima (Perú), 1979, estudió Turismo en Lima y, posteriormente, el grado de bachiller en Sociología y la maestría en Lengua en la Universidad de Tromsø, en Noruega. Sus relatos han sido traducidos a diversas lenguas y recogidos en antologías internacionales. En 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39. Es autora de los libros de cuentos El pez que aprendió a caminar, Pajarito y Séptima madrugada, y de la novela Yo maté a un perro en Rumanía (2022), traducida a varios idiomas. Actualmente vive en Trondheim (Noruega).