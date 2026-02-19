Hotel comprometido. El nuevo Castilla Termal Palacio de Avellaneda pagará el coste de la calefacción del colegio de Peñaranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con su próxima apertura como hotel de 5 estrellas, el nuevo Castilla Termal Palacio de Avellaneda no solo se convertirá en un referente turístico, también llega con un compromiso social, ya que sufragará el coste de la calefacción del colegio de Peñaranda. “Está en el ADN de Castilla Termal implicarnos y comprometernos con los territorios que acogen nuestros hoteles y, en ese marco, estamos abiertos a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalan desde la cadena hotelera.

Castilla Termal Palacio de Avellaneda arranca esta semana las obras de una caldera de biomasa de última generación junto al Colegio Rural Agrupado (C.R.A.) Diego Marín, una iniciativa que, según destacan desde el hotel, mejorará la “eficiencia energética, la seguridad y el impulso de un modelo de turismo sostenible en la Ribera del Duero”.

Con la licencia urbanística ya concedida por el Ayuntamiento y tras varias reuniones con la dirección del centro, este proyecto reemplaza la actual y obsoleta caldera de gasóleo del colegio, instalada en 1997, por tecnología moderna que reduce emisiones de forma drástica y eleva la seguridad de la instalación.

En concreto, la nueva instalación reduce las emisiones de partículas en suspensión hasta un 95%, mejora la eficiencia energética y reduce la contaminación acústica a niveles muy inferiores al sistema actual, puesto que necesita menos arranques bruscos y se garantiza el aislamiento, dada su ubicación en un edificio independiente.

Esta circunstancia, subrayan, también aumenta la seguridad del centro y del entorno, puesto que elimina el almacenamiento de combustible líquido bajo el edificio escolar y lo sustituye por la provisión de un combustible sólido, como es la astilla, en un silo anejo para su almacenado, lo que elimina el riesgo de derrames o de vapores inflamables cerca del colegio. Para el hotel, por su parte, significa ahorro energético a largo plazo y calefacción eficiente para el área wellness y las habitaciones.

Castilla Termal asumirá así el coste tanto de la caldera como la factura anual del consumo de este colegio rural.

En palabras de Roberto García, presidente de Castilla Termal Hoteles, “con este proyecto se inicia un camino de colaboración con el colegio y el Ayuntamiento que se irá traduciendo en una mejora de la vida cultural y social, así como del entorno del municipio”.

La apertura del hotel está prevista para mediados de este mismo año. Con un presupuesto de 19 millones de euros, Castilla Termal ha reformado este palacio declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional que es una joya del plateresco español.