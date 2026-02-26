La Plataforma planta a Antonio Linaje y no firmará la confidencialidad del comité de la plaza de toros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El comité de expertos que el gobierno de Sentir Aranda ha convocado para buscar una solución al problema de la plaza de toros sigue generando polémica. La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, una de las invitadas en este grupo de especialistas, se planta y no aceptará el acuerdo de confidencialidad que les pretende imponer el alcalde, Antonio Linaje.

Según explica el colectivo, hace quince días recibió “de forma sorpresiva y a través de un correo electrónico remitido por la secretaría de Alcaldía” un acuerdo de confidencialidad con el requerimiento de que debía devolverse firmado para tener acceso a la documentación que se va a estudiar en el comité de expertos. En la propuesta de acuerdo, remitida sin previo aviso, se pide el compromiso de no desvelar la documentación entregada durante la vida del comité, además de garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las sesiones que se desarrollen y de cualquier informe, documento o material que sea facilitado durante la vida del citado comité, no revelando o poniendo en conocimiento de terceros cualquier información, incluso extendiéndose el acuerdo a cualquier documentación previamente facilitada con anterioridad.

La Plataforma recuerda al alcalde de Aranda, Antonio Linaje, que los informes y documentos que obran en el expediente administrativo de referencia, entre los que se encontrarán los informes jurídicos emitidos por el secretario general o cualquier otro funcionario público, así como los documentos que se hayan incorporado a dicho expediente, tienen la condición de documentos públicos como recoge la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la propia Constitución Española. “El acuerdo de confidencialidad propuesto supone una limitación del derecho al acceso a la información pública”, rechaza la Plataforma.

En su opinión, es imprescindible que cada una de las sesiones de este comité de expertos se explique de forma pública, con el objetivo de ofrecer la mayor credibilidad posible a los ciudadanos. “La confidencialidad que se pretende desde este equipo de gobierno suena a un intento de ocultar información en un asunto en el que, por todo lo que ha sucedido durante más de veinte años, se deberían dar más explicaciones que en cualquier otro”, reclaman.

Declaración jurada

En el escrito enviado al Ayuntamiento, la Plataforma solicita, por otro lado, que el equipo de gobierno dé respuesta, “con la mayor brevedad posible”, a la información solicitada el pasado 10 de febrero sobre el régimen jurídico y de funcionamiento del comité de expertos. Además, insiste en la importancia de que cada uno de los miembros del comité de expertos presente una declaración jurada en la que manifieste la relación que ha tenido, en el ejercicio de su profesión o en el ámbito de sus actividades particulares, con las empresas vinculadas en la actualidad o en el pasado con Victoriano del Río.

A este respecto, hay que recordar que la Plataforma ya expresó sus reticencias a la elección del magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala III del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Jesús Mozo Amo, por haber dictado sentencia en noviembre de 2010 en el procedimiento abierto a favor del empresario Toros Ricor.

Desde el colectivo aseguran que respetan la trayectoria profesional de Mozo Amo y no cuestionan su valor, pero advierten: “No parece ético ni deseable que participe en el comité, pues ya viene con una idea preconcebida y, por tanto, su independencia queda en entredicho”.

En el mismo sentido se manifestó el grupo socialista, que extendía sus discrepancias a la elección del técnico municipal porque fue el que hizo el informe que decía que la plaza tenía que estar fuera de ordenación, un extremo que luego tumbó la Plataforma Ciudadana por la Plaza en los tribunales. “Han demostrado que no son neutrales”, zanjaba el portavoz socialista Ildefonso Sanz.