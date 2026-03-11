El Correo de Burgos

Las telecomunicaciones, bancos y seguros lideran la lista negra de las quejas de los consumidores en Aranda

La oficina del consumidor registra más consultas en 2025 y destaca el repunte de conflictos con compañías telefónicas

La calle Isilla es la principal avenida comercial de Aranda

Loreto Velázquez
Aranda

En los últimos años se han impuesto las quejas por facturas y contratos de energía, electricidad y gas, pero, según los datos de la oficina del consumidor de Aranda de Duero, en el último balance lideran las reclamaciones contra bancos, seguros y telecomunicaciones.

En cifras globales, en 2025 se registró un ligero incremento de consultas con respecto al año anterior, al pasar de las 7.371 a 7.423. También subieron los expedientes de reclamación, de 703 a 710.

El ranking cambia

El ranking además cambia. El sector energético, que antes representaba el 22,5% de las quejas, baja al 18%, mientras que telecomunicaciones aumenta de 115 a 122 expedientes, consolidándose como uno de los sectores más conflictivos. Aunque disminuyen ligeramente, pasando de 156 a 132 expedientes, le acompañan las quejas a bancos y seguros.

Los motivos son diversos: en bancos, los consumidores reclaman gastos de hipoteca cobrados de forma indebida, intereses abusivos, comisiones irregulares y cargos fraudulentos. En energía, las reivindicaciones se centran en facturaciones incorrectas, retrasos en lecturas, servicios no solicitados y penalizaciones por bajas, y en Telecomunicaciones, las denuncias tiene relación con problemas con la portabilidad, penalizaciones excesivas, facturación tras cancelar contratos, incumplimiento de ofertas y servicios activados sin consentimiento.

Preocupa también el sector de la automoción. Mientras en 2024 solo se reportaban casos aislados de estafas y fraudes en la compra de vehículos, en 2025 el balance se complica con garantías de vehículos de segunda mano y reparaciones.

El apartado de 'servicios y otros' concentró 80 reclamaciones, lo que supone el 11% del total. La mayoría estuvieron vinculadas a mantenimiento y reparaciones (electrodomésticos, montajes, fontanería, electricidad, calderas y trabajos similares). Además, se registraron reclamaciones en otros sectores como transporte (28), servicios sanitarios y estéticos (15), paquetería (2), agencias de viaje (2), hoteles y restauración (6) y educación y formación privada (8).

En el análisis llama la atención la mayor eficacia de la mediación: mientras que en 2024 se alcanzó un acuerdo favorable en el 56% de los casos, en 2025 la cifra sube al 67%. Desde el Ayuntamiento celebran el paso que cada vez más consumidores dan para reclamar y defender sus derechos.

