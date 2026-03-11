Las telecomunicaciones, bancos y seguros lideran la lista negra de las quejas de los consumidores en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En los últimos años se han impuesto las quejas por facturas y contratos de energía, electricidad y gas, pero, según los datos de la oficina del consumidor de Aranda de Duero, en el último balance lideran las reclamaciones contra bancos, seguros y telecomunicaciones.

En cifras globales, en 2025 se registró un ligero incremento de consultas con respecto al año anterior, al pasar de las 7.371 a 7.423. También subieron los expedientes de reclamación, de 703 a 710.

El ranking cambia

El ranking además cambia. El sector energético, que antes representaba el 22,5% de las quejas, baja al 18%, mientras que telecomunicaciones aumenta de 115 a 122 expedientes, consolidándose como uno de los sectores más conflictivos. Aunque disminuyen ligeramente, pasando de 156 a 132 expedientes, le acompañan las quejas a bancos y seguros.

Los motivos son diversos: en bancos, los consumidores reclaman gastos de hipoteca cobrados de forma indebida, intereses abusivos, comisiones irregulares y cargos fraudulentos. En energía, las reivindicaciones se centran en facturaciones incorrectas, retrasos en lecturas, servicios no solicitados y penalizaciones por bajas, y en Telecomunicaciones, las denuncias tiene relación con problemas con la portabilidad, penalizaciones excesivas, facturación tras cancelar contratos, incumplimiento de ofertas y servicios activados sin consentimiento.

Preocupa también el sector de la automoción. Mientras en 2024 solo se reportaban casos aislados de estafas y fraudes en la compra de vehículos, en 2025 el balance se complica con garantías de vehículos de segunda mano y reparaciones.

El apartado de 'servicios y otros' concentró 80 reclamaciones, lo que supone el 11% del total. La mayoría estuvieron vinculadas a mantenimiento y reparaciones (electrodomésticos, montajes, fontanería, electricidad, calderas y trabajos similares). Además, se registraron reclamaciones en otros sectores como transporte (28), servicios sanitarios y estéticos (15), paquetería (2), agencias de viaje (2), hoteles y restauración (6) y educación y formación privada (8).

En el análisis llama la atención la mayor eficacia de la mediación: mientras que en 2024 se alcanzó un acuerdo favorable en el 56% de los casos, en 2025 la cifra sube al 67%. Desde el Ayuntamiento celebran el paso que cada vez más consumidores dan para reclamar y defender sus derechos.