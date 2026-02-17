¿Vinos sin alcohol o desalcoholizados? Enoduero analiza los avances

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero, Enoduero, ha puesto sobre la mesa de cata la realidad de los vinos sin alcohol y vinos desalcoholizados en una jornada formativa que ha servido para conocer los avances y los retos de esta nueva tendencia. Estas son las claves.

Aunque todavía es pronto para determinar si se trata de una moda pasajera o de un cambio estructural en los hábitos de consumo, lo cierto es que cada vez más bodegas exploran nuevas líneas de producto, como los parcialmente desalcoholizados o 'sin alcohol'. “Como enólogos, nuestro deber es estar informados y formados para adaptarnos a las nuevas demandas del mercado”, asegura el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente, convencido de que, “más allá del vino sin alcohol, el vino tradicional seguirá teniendo su propio nicho y su identidad”. “No podemos olvidar que el vino es un producto natural y artesanal que forma parte de la dieta mediterránea y, además, es cultura, fija población y favorece el desarrollo de muchas regiones. Es un producto de calidad que defiende, como pocos, la marca España y que hay que poner en valor”, reivindica.

Un proceso complejo en evolución

La cata formativa contó con la participación de Ricardo Jurado, director técnico de Agrovin, empresa especializada en innovación enológica, con más de sesenta años de trayectoria como partner estratégico de muchas bodegas. “Hemos explicado los avances técnicos, la penetración de este tipo de bebidas en el mercado y la legislación”, detalla.

Según explica Ricardo Jurado, a diferencia de otras bebidas como la cerveza —donde determinados componentes pueden enmascarar la pérdida de alcohol—, en el vino el proceso es más complejo, ya que el equilibrio organoléptico depende, en gran medida, de la concentración de alcohol que contiene. “Llevamos varios años trabajando en tecnologías de desalcoholización parcial, consiguiendo excelentes resultados”, subraya.

Entre las soluciones tecnológicas presentadas destaca el contactor de membrana, una innovación que, al trabajar a temperatura ambiente, favorece la conservación de matices, así como un considerable ahorro energético. El proceso consiste en extraer, a través de una membrana de 0,02 µm, parte del alcohol presente en el vino, “respetando al máximo el perfil organoléptico”. “Esta técnica permite elaborar vinos que conservan el alma del vino de origen, con una menor graduación alcohólica”.

Durante la jornada también se analizó el contexto normativo y comercial. “El grado alcohólico se ha convertido en un factor determinante en determinados mercados internacionales y en países como Reino Unido, donde la fiscalidad penaliza en función del volumen de alcohol”, afirma, sin olvidar los requisitos legales asociados a la desalcoholización, que están en proceso de regulación.

Cuantos más grados quitas, más pierde el vino

Por último, se cataron vinos blancos de Rueda, rosado de Cigales y tinto de Ribera del Duero, comparados con otras muestras a las que se les había reducido entre 1,5 y hasta 7 grados alcohólicos, lo que generó un debate muy interesante entre los enólogos asistentes. “Cuantos más grados quitas, más pierde el vino. Lo ideal es buscar el equilibrio y, sobre todo, saber que puedes contar con estas técnicas innovadoras de apoyo”, agradece el presidente de Enoduero.

Así afecta la lluvia al viñedo

En unos días en que llueve sobre mojado, el presidente de Enoduero, Antonio de la Fuente, analiza el estado del viñedo en la Ribera del Duero. “Sabemos que hay determinadas zonas inundadas, pero en general el agua es buena. Da más problemas la sequía”.

El exceso de humedad, puntualiza, sí está retrasando las labores de invierno como los abonados, el arado y las prepodas y podas. “Todavía hay tiempo hasta que brote la planta, pero hemos perdido un mes y habrá que acelerar cuando toque”, señala al recordar que una poda efectiva y sin riesgos debe hacerse sin humedad y con frío para evitar la propagación de hongos. “Hay que tener paciencia, las cosas buenas y los grandes vinos se hacen con calma”.

Enoduero es una asociación que agrupa y representa a profesionales enólogos de Ribera de Duero, con el objetivo de impulsar su desarrollo, fortalecer la colaboración entre sus miembros y promover la excelencia enológica y empresarial. La entidad trabaja para fomentar la formación, la innovación y la proyección del territorio, defendiendo los valores culturales, sociales y económicos que el vino aporta a la región.