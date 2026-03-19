La red de calor Rebi refuerza la comunicación tras las quejas de los vecinos del ARU Santa Catalina

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Red de Calor de Rebi reforzará en los próximos días la información dirigida a los vecinos del barrio de Santa Catalina, con el objetivo de aclarar todas las dudas que puedan surgir en torno al proyecto de rehabilitación energética puesto en marcha en los primeros bloques de viviendas que se beneficiarán de la rehabilitación subvencionada del ARU.

Para ello, se intensificarán los canales de atención, tanto a nivel colectivo como individual, y se ha habilitado un teléfono específico para facilitar el contacto directo y resolver cualquier consulta de forma ágil y cercana, que corresponde con el número de Atención Clientes ARU: 616 073 125.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero y financiado con fondos europeos Next Generation, contempla una actuación integral sobre los edificios del barrio. En este contexto, insisten desde Rebi, la incorporación de una fuente de energía renovable como la Red de Calor contribuye a que la actuación alcance los niveles de eficiencia energética exigidos por el programa y, con ello, a maximizar el acceso a financiación.

En este marco, continúan, el papel de la Red es estrictamente técnico, formando parte del proyecto como solución energética renovable y actuando como empresa subcontratada para la ejecución de las conexiones, dentro de una intervención global liderada por la adjudicataria de la obra y coordinada por el Ayuntamiento. De hecho, en estos momentos, equipos de la Red de Calor están accediendo a las viviendas para estudiar cada caso de forma individualizada.

Según explican desde la empresa, la casuística es diversa, porque existen edificios con sistemas centralizados, viviendas con instalaciones individuales e incluso casos sin calefacción, lo que obliga a diseñar soluciones adaptadas a cada situación.