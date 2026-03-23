Cortes de tráfico en Aranda de Duero por obras en la Avenida del Espolón y Jardines de Don Diego

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Por motivos de seguridad, el martes día 24 y el miércoles 25 se cortará el tráfico, tanto rodado como peatonal, en la Avenida del Espolón. El motivo responde a las labores de saneamiento del arbolado que va a desarrollar la Concejalía de Medio Ambiente.

El corte está programado los dos días, de 9.00 a 13.30 horas. El ayuntamiento recomienda a los vecinos extremar la precaución, respetar la señalización y mantener especial atención en el entorno del parque del Barriles, donde se ejecutarán parte de las labores.

El Ayuntamiento recuerda que estas medidas se mantendrán el tiempo necesario hasta la finalización de los trabajos de mantenimiento del arbolado.

Por otro lado, el miércoles, 25 de marzo, se cortará el acceso rodado a la plaza Jardines de Don Diego, desde la rotonda de la calle Miranda do Douro hasta la intersección con las calles Sol de las Moreras y Bajada al Molino, así como el Pasaje Primo de Rivera. El cierre comenzará a las 8.00 y finalizará a las 20.00 horas.

En este caso, el motivo tiene que ver con la retirada de la grúa que, hasta ahora se ha utilizado en las obras del centro de Recepción de Visitantes, cuyo proyecto de rehabilitación integral está actualmente en ejecución. Durante toda la jornada se mantendrá el acceso peatonal a los locales y portales afectados.

Para garantizar la movilidad, se habilitará un cambio de sentido provisional en tramos de las calles Silverio Velasco, Sol de las Moreras y Bajada al Molino.

Asimismo, el itinerario de las líneas urbanas de autobús sufrirá modificaciones puntuales durante el periodo de corte, afectando a las paradas de calle Postas (cines), Avenida del Ferial (colegio Castilla y esquina Eras de Santa Catalina), Ambulatorio Norte y Avenida de Burgos (iglesia).

Proyecto financiado con fondos europeos

El Centro de Recepción de Visitantes constituye una de las actuaciones más relevantes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está llamado a convertirse en un punto neurálgico para la proyección turística de Aranda de Duero.