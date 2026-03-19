Aranda aplaza la reforma de las piscinas de Acapulco y La Calabaza por falta de presupuesto

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No habrá grandes arreglos en las piscinas municipales de verano Acapulco y La Calabaza. Según explica la concejala responsable del área, Belén Esteban, la ansiada rehabilitación tiene que esperar porque las arcas municipales no tienen capacidad económica para una inversión que costará “muchos millones” y que deberá acometerse por fases y prioridades.

Como primer paso, el Ayuntamiento de Aranda de Duero está “a punto de sacar el concurso de ideas” para la reforma exhaustiva de la piscina Acapulco. “Las empresas tendrán un plazo de seis meses para presentar los proyectos y entonces veremos lo que cuesta”, señala, mientras deja claro que primero va Acapulco. “La Calabaza tiene que esperar porque Aranda no puede afrontar dos reformas de esta magnitud de forma simultánea. El presupuesto no da, pero vamos a trabajar en los proyectos para que, cuando salga una línea de subvenciones de Europa o de la Junta, podamos estar preparados”, afirma Esteban.

Los usuarios lamentan la falta de mantenimiento en la piscina de la CalabazaL.V.

La preocupación entre los usuarios de la piscina de La Calabaza es evidente. Desde el Ayuntamiento, la concejala asegura que la situación mejorará este año. “En 2025 tuvimos el problema del presupuesto que se aprobó en junio y la empresa que finalmente se hizo cargo, al quedar desierto el pliego, apenas tuvo tres semanas para preparar la apertura”, argumenta.

Lo poco que se pudo hacer, continúa, fue gracias a los talleres de empleo de fontanería y conservación de espacios naturales, y a los bomberos, que ayudaron a retirar los árboles que corrían riesgo de caer. “En esta ocasión, la empresa lleva ya meses trabajando y estamos haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones, pero el problema es que durante ocho años el gobierno del PP no hizo nada”, reprocha.

“Se van a mejorar muchas cosas”

Sin dinero para afrontar la necesaria rehabilitación, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria están realizando trabajos de jardinería y reparaciones inaplazables, como tareas de impermeabilización y la sustitución de las losetas en la playa de la piscina infantil, que están levantadas. “Se van a mejorar muchas cosas, como los problemas de canalizaciones”, afirma Belén Esteban, con la mirada puesta también en las fugas del canal, cuya reparación depende de la Comunidad de Regantes.

Consciente de que la empresa que se encargó del servicio del bar de la Calabaza en la temporada de 2025 no estuvo a la altura, la gestión de la hostelería se renovará este año.

Imagen de bancos rotos en la CalabazaL.V.

En cuanto a Acapulco, el concurso de ideas incluirá, además del arreglo completo de la piscina, la reforma del campo de rugby, el de vóley y la Casa del Deporte. “Será un proyecto emblemático y planteado para que dure mucho tiempo”, garantiza.

Lo cierto es que hay mucho por hacer. Con más de 50 años de historia, las piscinas de Aranda se han quedado obsoletas. Nada que ver con pueblos cercanos como Gumiel de Izán y sus toboganes acuáticos o Fuentespina, que se han posicionado entre las mejores piscinas de la Ribera.

Ante la falta de inversión, los problemas en las piscinas municipales de verano de Aranda crecen cada año. A las fugas de agua, que siempre ha habido, se unen otras carencias, como una maquinaria que exige renovación, la accesibilidad o la reorganización de las zonas verdes, terminando con los árboles muertos y resolviendo el problema que están causando las raíces en las piscinas.

En Acapulco se suma, además, el reto de los vestuarios, ya que, cuando se hizo en el pasado una reforma, se construyeron encima de los antiguos, que a día de hoy están tapiados. “Con la obra se recuperará ese espacio”, sostiene la edil, sin olvidar la cocina, que no tiene bien estructurada la salida de humos, o la sala de máquinas, “que es tercermundista”.

Prioridad

Aunque la empresa encargada ya está trabajando sobre el terreno con pequeñas reparaciones de mantenimiento, el Ayuntamiento centra ahora la prioridad en los espacios que se vieron afectados por crecidas de los ríos y las rachas de viento del pasado mes de febrero, ya que su arreglo podría beneficiarse en un 50% de una subvención.

Según explica la concejala, Belén Esteban, el viento tiró árboles en el campo de golf, el campo de tiro olímpico y el circuito de motocross, así como en los caminos que conectan estas instalaciones. En el campo de golf derribó, además, parte del vallado perimetral.

En la piscina de la Calabaza, el problema llegó con la crecida del agua del canal, que, al estar próximo a una de las dos salas de máquinas, dañó el cuadro de luces y unos filtros. “Estamos viendo si se pueden arreglar o hay que cambiarlos”, señala la edil, con la mirada puesta también en el antiguo camping de la Calabaza. “Como el viento tiró también varios árboles, vamos a hacer una limpieza para ver si podemos recuperarlo”, termina.