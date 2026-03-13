Reabrir el quiosco del Barriles tras la crecida del río Duero costará 80.000 euros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Hoy se cumple un mes desde que la crecida del río Duero inundó por completo el interior del quiosco El Barriles en Aranda de Duero. Su adjudicatario, Miguel San Juan, proyecta la reapertura, pero sabe que no va a ser fácil. “Ponerlo de nuevo en condiciones costará 80.000 euros”, calcula.

Su negocio y una parte importante de su vida se paró la madrugada del 13 de febrero. En una histórica crecida del río, el agua entró sin remedio. “Llegó a los dos metros, un auténtico desastre”, lamenta.

Aunque en los primeros momentos se planteó renunciar al contrato de gestión que tiene con el Ayuntamiento, como propietario del quiosco, Miguel está decidido a seguir. “Esta semana he tenido una reunión con el Ayuntamiento y me he quedado un poco más tranquilo, porque veo predisposición. Estoy seguro de que entre todos conseguiremos reabrirlo”, confía.

Una vez retirada toda la maquinaria y lo que había quedado inservible, que es casi todo, el siguiente paso depende del seguro. “El perito ya vino a verlo y ha entrado por consorcio. En principio, antes de un mes me darán una valoración y, a partir de ahí, habrá que hacer cuentas”, sostiene Miguel.

Desde el Ayuntamiento le han ofrecido incluir un anexo en el pliego actual para compensar con tiempo la inversión que va a tener que realizar. De esta forma, aunque sobre el papel el contrato termina el 31 de diciembre, por la excepcionalidad de lo ocurrido se prolongaría unos meses que aún no están concretados. “Estas semanas están siendo muy duras, porque te ves de repente sin nada, pero me gustaría seguir e incluso presentarme al siguiente proceso de adjudicación”, comenta Miguel.

Faltó información

En su opinión, faltó información. Con la primera riada del jueves 5 de febrero no hubo problema, porque fue alertado por la Concejalía de Medio Ambiente y tuvo tiempo de recolocar la maquinaria y sellar la puerta. “El agua entró, pero solo subió 5 centímetros”, recuerda.

Sin embargo, en la riada del viernes, 13 de febrero, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no avisó. Prueba de ello es que Miguel solicitó permiso de apertura a la Concejalía de Medio Ambiente y a la propia Policía Local, que tenía acordonada la zona desde la primera riada. “Me dijeron que podía abrir sin problema y, como llevaba tres meses cerrado porque me tuve que someter a una operación, aproveché para llenar cámaras y neveras con comida, congelados... En total creó que gasté ese día 1.500 euros”, relata con tristeza porque al día siguiente, cuando fue a abrir, “ya tenía 30 centímetros de agua dentro”.

El agua arrasó con todo: tres congeladores, una nevera, un horno-microondas, una estufa de pelet, el lavavajillas, la máquina de hielo... Incluso ha dejado inutilizado el futbolín y la máquina de bolas. “Hay que renovarlo todo”, afirma con la mirada puesta especialmente en ventanas y puertas que han dejado de cerrar bien. “Tienen como dos centímetros de holgura”, detalla.

En plazos, Miguel confía en poder abrir a mediados de mayo y recuperar sus guisos, sus carnes a la parrilla y su especialidad: las paellas. “Todo va a depender del seguro y de la burocracia”, concluye a sabiendas de que cuenta con el apoyo de los vecinos. “Están deseando que abra porque es un espacio muy utilizado. Aquí, en condiciones normales, se está muy bien”, termina.

Olga es la gerente del quiosco Virgen ViñasL.V.

Ya ha reabierto el de Virgen Viñas

Mejores noticias tienen los otros dos quioscos municipales de Aranda. El de la Virgen de las Viñas ha reabierto de nuevo sus puertas tras superar el nuevo proceso de adjudicación. Lo gestionará Olga Zahorskaya, la misma persona que ha estado al frente de este servicio en los últimos cinco años. “En esta nueva etapa, vamos a organizar muchos eventos: conciertos, juegos para niños, colchonetas, manualidades con Asadema...”, anima Olga, sin olvidar las mejoras que ya está haciendo, como cambiar la campana de la cocina por una más potente, reforzar las paredes de la cocina, habilitar una alcantarilla para mejorar el tránsito del agua o instalar un aparcamiento para bicicletas.

Aunque la época fuerte llega con el buen tiempo, sobre todo en verano, el quiosco abre todo el año: de 9.30 a 22.00 horas —con parón a mediodía— en invierno, y hasta la 1 de la mañana en verano. “Tenemos desde desayunos, vermut y almuerzos hasta comidas y cenas con platos tradicionales, con productos de la zona”, detalla esta bielorrusa que lleva en Aranda veinte años. “Aquí estoy muy a gusto”, asegura Zahorskaya.

El quiosco se encuentra ubicado en uno de los espacios más especiales de Aranda, el entorno de la ermita Virgen de las Viñas. Fue reformado por completo en el año 2019.

Quiosco parque de la HuertaL.V.

Parque de la Huerta

En cuanto al quiosco del parque de La Huerta, se reformó y equipó en 2023. A día de hoy lo llevan Ana Bravo e Ismael Sanmiguel. “En invierno y primavera abrimos de 10.00 a 22.00 horas, de martes a domingo, y en verano, de 17.00 a 2.30 horas, que es lo máximo que nos permite la licencia”, explica Ismael.

Biblioteca del quiosco del parque de la HuertaL.V.

En la carta destacan la hamburguesa de angus y la tortilla de patata, y en verano son los reyes de los pollos asados. “Hay comidas, cenas, menús por encargo y también comida para llevar. Además, organizamos celebraciones y, por la noche, con la luz, esto es una maravilla”, anima Ismael sin olvidar la pequeña biblioteca que han formado gracias a donaciones de vecinos y clientes. "Está a disposición del público, incluido un servicio de préstamo, para que nuestros clientes puedan disfrutar de un ratito de lectura en nuestro Café Macondo", termina.