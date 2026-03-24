Aranda se prepara para una Semana Santa sin lluvias y con gran movimiento turístico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con una previsión climatológica que, por el momento, no apunta lluvias, Aranda se prepara para celebrar su Semana Santa, una tradición religiosa que, para hoteles y restaurantes, se consolida como un pilar fundamental en su cuenta de resultados. “Hay bastante movimiento”, aseguran desde la recepción del hotel Julia.

Las reservas también van bien en otros hoteles consultados, como el área Tudanca, Torremilanos, Layana, Montermoso y el hotel Alisi. Sin embargo, hay dos cuestiones que preocupan. Por un lado, en el plano más inmediato, las lluvias. “Por ahora no hay malas previsiones, pero lo hemos visto otros años. Si llueve o se complica el tiempo, habrá cancelaciones”, explica la gerencia del hotel Alisi.

A medio plazo, el panorama, advierten, podría complicarse con la guerra de Irán. “Ya hemos tenido alguna cancelación de agencias con las que trabajamos, de grupos de personas asiáticas y también americanas”, señala la gerente del hotel Torremilanos, con la mirada puesta en fechas clave para este 2026, como el excepcional eclipse del 12 de agosto.

En el hotel Julia y Tudanca coinciden en que ha caído el turista extranjero, pero se está supliendo con un turista nacional “que se mueve” y que está apostando por el turismo de interior. A este respecto, todos coinciden: en el balance global, el vino y el enoturismo son un gran motor.

“Es el día que más lechazo vendo”

Para la hostelería, la Semana Santa se ha convertido en una fecha determinante. Según explica Rafael Miquel, propietario del Casa Florencio en Aranda y gestor de Ágora en Peñafiel, el lleno en la hostelería es casi absoluto, tanto en barras como en comedores. “Antiguamente, los restaurantes cerraban Jueves y Viernes Santo, pero desde hace ya años son días muy fuertes de trabajo”, detalla, con la mirada puesta especialmente en el Sábado Santo. “Es el día que más lechazo vendo del año, incluso más que en Sonorama”, subraya, sin olvidar el Domingo de Ramos, cuando muchas familias se reúnen y salen también a comer.

Semana Santa ArandaN.L.

Siglos de historia

Declarada de Interés Turístico Regional, la Semana Santa arandina tiene su origen en los antiguos conventos, donde comenzaron a organizarse las primeras procesiones en el siglo XVI. Hoy, esa herencia se refleja en actos tan emblemáticos como la Procesión del Silencio o la Ceremonia del Descendimiento.

Este año, además, se conmemora el 75º aniversario de la creación de la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro, que procesiona cada Jueves Santo, además de la clausura de los actos del 75º aniversario de la imagen de Nuestra Señora Virgen de la Soledad, tallada en 1950 por Víctor González Gil y perteneciente a la Cofradía del Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora Virgen de la Soledad.

En el programa destaca, por su singularidad, la Bajada del Ángel, una tradición que solo se celebra en otros tres pueblos de España. Organizada por la cofradía de la Misericordia, es uno de los momentos más emocionantes. Con una plaza de Santa María abarrotada, un niño que ejerce de Ángel desciende para retirarle el velo a la Virgen, que entonces descubre que su Hijo ha resucitado.

El programa de 2026 reúne los actos más representativos de esta conmemoración, como el Anuncio de la Semana Santa, con el recorrido de las bandas de cornetas y tambores por el centro urbano; la representación de La Pasión de Cristo, a cargo del Grupo de Teatro Cartel; y el Pregón de Semana Santa, acompañado del tradicional Concierto Sacro en la iglesia de Santa María.

A ello se suman las procesiones organizadas por las nueve cofradías y hermandades participantes: La Oración de Jesús en el Huerto, Nuestra Señora de los Dolores, Jesús Camino del Calvario, Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la Agonía, Santísimo Cristo del Milagro, Santo Entierro de Cristo, Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Misericordia (Virgen de las Candelas) y la Hermandad de la Resurrección de Cristo.

Entre los desfiles procesionales destacan la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, más conocida como ‘La Borriquilla’, y las procesiones de la Oración de Jesús en el Huerto, del Encuentro, de la Piedad, del Silencio, del Santo Entierro y la Procesión de la Resurrección, entre otras. Completan este conjunto de actos las ceremonias tradicionales, como el Descendimiento, la Meditación de la Pasión, las Siete Palabras y la multitudinaria Bajada del Ángel.