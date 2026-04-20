Asebor analiza las claves del crecimiento de Ribera del Duero, que aumenta un 2,3% pese a la incertidumbre

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque el arranque del año no fue fácil, los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero consolidan su liderazgo con una clara recuperación en las ventas. “Pese a la complejidad del contexto actual y las muchas incertidumbres, la apuesta por la calidad de la Ribera del Duero demuestra una vez más que estamos en el camino apropiado”, afirma el presidente de la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (ASEBOR), Iker Ugarte.

En datos, el primer trimestre del año ha finalizado con 25.695.849 contraetiquetas entre enero y marzo, frente a las 25.126.393 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de 569.456 (+2,3%).

Según explica Iker Ugarte, el arranque del año fue significativamente más débil que el del ejercicio anterior. “Enero registró 6.756.612 contraetiquetas, muy por debajo de las 9.367.528 contabilizadas en enero de 2025. No obstante, el comportamiento cambió en febrero, con 9.138.086 contraetiquetas, una cifra que prácticamente compensa la caída inicial al situarse muy por encima de las 6.528.213 del mismo mes del año previo”, señala el portavoz de Asebor.

Marzo, mes clave

La recuperación siguió consolidándose en marzo, convirtiéndose en el mes clave del trimestre. Con 9.801.151 contraetiquetas, no solo se superan las cifras de febrero, sino también las de marzo de 2025, cuando se registraron 9.230.652. “Este repunte en el último mes es el que termina por inclinar el balance trimestral hacia el crecimiento”, destaca.

Por categorías, el aumento global se sustenta en los vinos de cosecha, que alcanzan 18.728.663 contraetiquetas frente a las 17.907.360 del año anterior. Mientras tanto, los vinos crianza descienden ligeramente hasta 5.509.036 (desde 5.574.008), y los reserva caen de 1.551.978 a 1.346.066. Los gran reserva, por su parte, aumentan de 93.047 a 112.084. “Son buenas noticias”, concluye, con la esperanza de continuar con esta tendencia alcista.

Ayudas de la Junta de Castilla y León

Asimismo, ASEBOR valora de forma positiva la reciente resolución de ayudas de la Junta de Castilla y León destinadas a la promoción en terceros países, dotadas con 11,2 millones de euros y que movilizarán una inversión de 18,7 millones.

Desde la Asociación se anima a las bodegas a aprovechar esta oportunidad para reforzar su presencia internacional y consolidar mercados estratégicos mediante la participación en las acciones promocionales que Asebor viene desarrollando y que este año ha centrado en Brasil, India, el Sudeste Asiático y Costa Rica. “En un entorno cada vez más competitivo y exigente, formar parte de estas iniciativas no es solo una opción, sino una palanca estratégica para consolidar posicionamiento y abrir nuevas vías de crecimiento”, señala.

El presidente de las Bodegas de Ribera del Duero destaca especialmente la oportunidad que representa Brasil en el contexto actual, marcada por la reciente entrada en aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirá la eliminación progresiva de los aranceles al vino europeo —hasta ahora superiores al 20%—. “Este cambio supone un punto de inflexión para la competitividad de nuestros vinos en un mercado de gran tamaño y creciente interés por los productos de calidad”, subraya, convencido de que, en un escenario internacional condicionado por tensiones comerciales y nuevas barreras en otros destinos, Brasil se posiciona como un mercado prioritario donde resulta clave anticiparse y ganar presencia. “Desde Asebor animamos a las bodegas a participar activamente en las acciones promocionales previstas”, concluye Iker Ugarte.

La Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (ASEBOR) es una organización sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses del sector bodeguero de la Ribera del Duero. Reúne a bodegas de todas las dimensiones con el objetivo de fomentar su competitividad, impulsar la promoción nacional e internacional de sus vinos, fortalecer su posición en el Consejo Regulador y canalizar sus inquietudes ante las administraciones públicas. Asebor también promueve la formación, la innovación, el enoturismo y la sostenibilidad como pilares del desarrollo vitivinícola en la región.