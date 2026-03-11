Los vinos de Ribera del Duero resisten mejor que el sector y la DO limita la caída de sus exportaciones al 1,9%

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Los vinos de la Ribera del Duero continúan aguantando el envite de un año marcado por la incertidumbre y las tensiones comerciales. Según los últimos datos, las exportaciones de la denominación de Origen registraron en 2025 un ligero descenso del 1,9 % en volumen respecto al ejercicio anterior, una evolución más favorable que la del conjunto del sector vitivinícola español. Desde el Consejo Regulador Ribera subrayan que este comportamiento resulta especialmente significativo “si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de nuestras exportaciones corresponde a vinos tintos”.

De acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), analizados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), las exportaciones españolas de vino cerraron 2025 con un descenso del 3,4 % en volumen. Si se analiza el comportamiento de los vinos españoles envasados con denominación de origen —segmento en el que compiten los vinos de Ribera del Duero—, la caída alcanza el 9,9 %. “En Ribera ha logrado amortiguar el impacto gracias a su apuesta estratégica por la calidad, la diferenciación, el prestigio y el valor añadido de sus vinos”, declara Miguel Sanz, director general del Consejo Regulador Ribera del Duero.

En detalle, entre 2024 y 2025 las exportaciones de vino de Ribera del Duero muestran una leve contracción, pasando de 12.468.023 litros en 2024 a 12.230.467 litros en 2025. Aunque el volumen total exportado se mantiene relativamente estable, hay cambios significativos en algunos mercados.

Cambios en destino

Suiza se mantiene como el principal destino de los vinos de Ribera del Duero, con más de 2 millones de litros exportados en 2025, aunque registra una caída del 5,2 % respecto al año anterior. Por su parte, México refuerza su peso con un incremento del 5,4 %, consolidándose como el segundo gran mercado de interés.

Estados Unidos mantiene la tercera posición, pero sufre un descenso del 10,3 %, con lo que merma su volumen en más de 140.000 litros. En contraste, la buena noticia llega con Alemania, que destaca por su fuerte crecimiento, con un aumento de 199.184 litros (+30,7 %), el mayor incremento entre los principales países.

En el resto de mercados europeos se observan comportamientos dispares. Suecia crece un 10,8% y Países Bajos se mantiene prácticamente estable (+0,8 %). En cambio, Reino Unido (-33,5 %), Dinamarca (-4,5 %) y Bélgica (-3,6 %) registran descensos, siendo especialmente notable la caída del mercado británico, que pierde más de 259.000 litros.

En América, además del crecimiento de México, también aumentan las exportaciones hacia Puerto Rico (+12,5 %) y República Dominicana (+2,7 %), mientras que Canadá muestra una ligera disminución del 1,2 %.

Por último, China registra uno de los descensos más acusados, con una caída de 167.598 litros (-37,1 %). Al mismo tiempo, el grupo de 'Resto de mercados' aumenta un 3,7 %, lo que indica que parte de las exportaciones se están redistribuyendo hacia otros destinos no incluidos entre los principales países del cuadro. “Seguiremos reforzando nuestra estrategia de promoción exterior para consolidar nuestra presencia en los mercados clave y continuar acercando los vinos de Ribera del Duero a nuevos consumidores en todo el mundo”, añade Sanz.

En la actualidad, los vinos de Ribera del Duero están presentes en más de 100 países. “La exportación se ha convertido en una prioridad estratégica para las bodegas, como demuestra que 245 de las 316 bodegas inscritas realizaron actividad exportadora durante 2025”, celebra al recordar que en términos globales, las exportaciones representan el 18 % de la producción total de la denominación.

Conscientes del reto y del esfuerzo que supone a las bodegas abrir mercados, el Consejo Regulador realizará campañas de promoción en 11 mercados estratégicos: Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, China, Suiza, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. “En conjunto, estos países concentran el 72 % de las exportaciones de Ribera del Duero”, concluye el director general.

La Asociación de Bodegas Asebor, que tiene mayoría en el Pleno del Consejo Regulador, proyecta además dos misiones inversas para atraer importadores de Asia y Sudeste Asiático, México y Costa Rica, que se desarrollarán en mayo y junio. El calendario de 2026 se completará en septiembre y octubre con dos misiones directas que llevarán a las bodegas a otros dos mercados de interés, Brasil y California.

Imagen de archivo de una de las misiones inversas de Asebor en la Ribera del DueroLoreto Velázquez

Desde la puesta en marcha de programa de promoción internacional, en 2011, Asebor ha realizado una inversión de más de 1,65 millones de euros en la apertura de nuevos mercados. “Unidas, las bodegas no solo vendemos vino, llevamos al mundo la identidad de todo un territorio”, defiende el presidente de Asebor, Iker Ugarte.