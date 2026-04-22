El grupo Avintia defiende la reactivación del tren directo Madrid-Aranda-Burgos para mejorar su competitividad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“La reactivación del tren directo sería muy importante para el suministro de las materias primas”. Con estas palabras, el director de la fábrica Ávita Factory (Grupo Avintia) defiende, desde Aranda, la reactivación de una línea que sigue bloqueada desde el derrumbe, en 2014, de una zona del túnel de Somosierra.

El Consejo General de Ingenieros Industriales comparte la reivindicación. Según explica el presidente, César Franco, a día de hoy el 96% del transporte de mercancías se hace por carretera. “Desde la perspectiva económica, de industrialización e incluso desde la perspectiva medioambiental, necesitamos, si queremos convertirnos en un país industrial de primer orden, facilitar la intermodalidad y potenciar mucho más el transporte de mercancías a través del ferrocarril”, reclama, convencido de que, si España quiere progresar, “tener una red de mercancías de calidad es fundamental”.

Para la fábrica Ávita Factory, anteriormente Wallex, la recuperación de la línea férrea Madrid- Aranda-Burgos conllevaría un ahorro de costes en el traslado de las materias primas y mejoraría la competitividad en el balance de resultados. “En nuestro caso, el producto terminado se traslada por carretera porque tiene que ir directamente a cada obra de destino, pero, para las materias primas de las que nos surtimos, el tren sería muy interesante”, afirma el director general de Avintia Industrial, Sergio Retamero.

Desde su puesta en marcha, en noviembre de 2021, Ávita Factory se ha convertido en un referente de la nueva construcción gracias a un sistema que permite construir viviendas de forma más rápida y eficiente. Detrás de este proyecto está el Grupo Avintia, constructora y plataforma española de servicios integrales, y la compañía multinacional de materiales de construcción Cemex Ventures. “Hemos venido a visitar esta planta porque es la primera fábrica integral de construcción industrializada del país, un modelo que marcará un hito en la transformación del sector”, destaca el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco.

En detalle, la planta arandina produce 2.500 viviendas cada año, un 30% más que el año anterior. Además, el grupo se nutre de otras fábricas que completan el resto de elementos constructivos, con los que cubre desde la demanda de muros de carga y fachadas, que realizan en Aranda, hasta ventanas, balcones y chimeneas.

Las perspectivas son muy buenas. “Ahora mismo la limitación no nos la está poniendo el mercado, sino la propia capacidad de fabricación”, señala el director de la factoría, con la mirada puesta, además, en un año 2027 para el que las previsiones son fuertes. “Esto nos obliga, además, a ir este año intentando adelantar producciones, que es otra gran ventaja que tiene este tipo de forma de construir”, subraya Retamero.

Nuevas contrataciones

En el último año, la fábrica arandina también ha crecido en número de trabajadores, con 15 nuevos contratos, con los que suma 60 empleos directos. “Hay que tener en cuenta que el concepto, precisamente, de una fábrica automatizada no pone tanto el peso en la mano de obra como en las empresas que tenemos alrededor, porque, por cada puesto que creamos nosotros, van entre 20 y 50 puestos adicionales en empresas auxiliares de la zona”, destaca, orgulloso, porque “a día de hoy esta fábrica es única en España por su capacidad y por las previsiones también de crecimiento”.

De cara al futuro, el grupo trabaja en la próxima ampliación, una nueva fábrica que se instalará en la Ciudad de la Industrialización de Ávila. “Tenemos un acuerdo para 120.000 metros cuadrados de parcela, donde vamos a tener una fábrica absolutamente digital, con todos los procesos automatizados, con la idea de tener una capacidad adicional de otras 6.000 viviendas al año”, avanza. Esta nueva fábrica albergará, además, un centro de formación y un showroom.

Un déficit de 700.000 hogares

Desde el Consejo General de Ingenieros Industriales destacan la importancia de apostar por este modelo industrializado. Según explica el presidente, en España, para dar salida a la demanda acumulada, faltan, a día de hoy, unas 700.000 viviendas. “No podemos seguir con los métodos tradicionales”, apremia, al recordar los datos de 2024, cuando la capacidad de producción no superó las 100.000 viviendas. “No seremos capaces de dar cobertura trabajando como venimos haciendo hasta ahora, con los métodos de fabricación tradicional, con sistemas y normas, a veces heredadas del siglo XX, para dar respuestas al siglo XXI. Necesitamos cambiar la forma de trabajar, y eso pasa por industria y por ingeniería”, apremia Franco.

Tras su visita a la factoría, el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales reivindica la industria y ciudades industriales como Aranda de Duero, tercer polo de Castilla y León. “No nos olvidemos de que, además, no se trata solo del empleo que genera la propia fábrica, sino de todo el empleo que genera alrededor en la industria auxiliar, fija empleo, fija territorio y, además, es empleo cualificado”, añade.

Ávita FactoryL.V.

La vivienda en España crece en precio más rápido que la construcción

El Índice de Precios de Vivienda aumentó un 12,9% interanual en el cuarto trimestre de 2025, mientras que, en febrero de 2026, el precio medio de venta en España alcanzó los 2.673 €/m² y el alquiler se situó en 15€/m².

En paralelo, detalla el Consejo General de Ingenieros Industriales, en 2024 se terminaron 100.980 viviendas, “una mejora respecto a años anteriores, pero aún insuficiente”, y los datos preliminares de 2025 apuntan a que la cifra “podría incluso ser ligeramente inferior”.

Frente a ello, el INE prevé la creación de 3,69 millones de hogares adicionales entre 2024 y 2039, lo que evidencia “un desajuste estructural entre oferta y demanda”. “Aunque el sector muestra capacidad de respuesta, lo hace con una escala insuficiente y condicionada por factores como la lentitud administrativa, la falta de mano de obra, la fragmentación empresarial o la rigidez del modelo constructivo”, apremian desde el Consejo.

En su opinión, el lanzamiento del PERTE de Industrialización de la Vivienda, con 1.300 millones de euros y el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas industrializadas al año, frente a las 5.000 actuales, supone un avance relevante, pero aún insuficiente para corregir un problema que exige aumentar de forma significativa la capacidad productiva del sistema residencial.