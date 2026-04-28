El alcalde de Aranda abre una ronda de visitas a barrios ante las quejas por limpieza y mantenimiento

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El alcalde de Aranda estrenará su cargo como concejal de Barrios y Participación Ciudadana con un ciclo de encuentros en los que escuchará las necesidades de las asociaciones vecinales y de los residentes, pero los colectivos dejan claras sus dudas. “Siempre está bien que venga, como ya lo hizo el anterior responsable, Andrés Gonzalo, pero el Ayuntamiento conoce bien nuestras necesidades porque las registramos continuamente. Lo que necesitamos es que se arreglen y se solucionen”, señala desde el barrio de Santa Catalina el presidente vecinal, Antonio Adeliño.

Todos los presidentes de vecinos coinciden. Los cuatro problemas más preocupantes y comunes tienen relación con la falta de limpieza, el deterioro del mobiliario público, el estado de las aceras y de los parques y jardines. Pero, en detalle, cada zona presenta o sufre sus particularidades.

En Santa Catalina, el barrio más populoso de Aranda, aunque la principal preocupación se centra ahora en el desarrollo del Área de Regeneración Urbana (ARU) y en la posibilidad de perder la subvención europea si no se finalizan las obras antes del plazo recién ampliado, hay otras demandas que también urgen una solución, como la ansiada ronda interna, la senda peatonal en la carretera de Peñaranda y convertir en aparcamiento la polémica parcela de Proincove, un conflicto urbanístico que, según sentencia judicial, el Ayuntamiento ocupó sin completar la expropiación y que costó a los arandinos más de 7 millones de euros de indemnización a la promotora inmobiliaria.

Mención especial merece también el problema de la ocupación y la inquiocupación. “Está creciendo y es un tema que preocupa mucho a los vecinos”, advierte Adeliño.

En el barrio Allendeduero, la presidenta vecinal, Elena Ortego, suma al estado de las aceras la falta de fuentes de agua potable en los parques y también en la zona de esparcimiento canina, conocidas como 'pipicán'. “Tenemos un problema serio con el vandalismo, pero también falta mantenimiento y limpieza en general”, señala, sin olvidar la importancia de contar con toldos que den sombra a las zonas de juegos infantiles. “En verano no hay quien esté”, apremia.

“Está hecho una pena”

En el de la Estación, la lista de demandas es grande porque “el barrio está hecho una pena”. “El domingo se cayó una señora por una baldosa levantada en la calle Benjamín Palencia”, denuncia el portavoz vecinal, Manuel Muñoz, con la mirada puesta en aceras, nuevos bancos y papeleras, y jardines que “se están secando”.

Manuel Muñoz lleva casi treinta años como presidente de la asociación vecinal. “Ahora ha entrado una pareja joven y me ayudan en lo que pueden, pero falta relevo y nadie parece querer dar el paso”, lamenta.

En el centro celebran la “persecución policial” que se ha activado para acabar con los grafiteros de firmas, uno de los principales desvelos de los residentes. La inquietud se extiende a lo que califican como una “invasión de palomas” contra la que entienden, “no se ha hecho nada”.

En las Tenerías, el punto más importante es la adecuación de la campa que el Ayuntamiento va a convertir en un aparcamiento provisional, pero preocupa el estado de calles y aceras, algunas impracticables.

Seguimos el periplo con El Ferial- Bañuelos, un barrio que se vio mejorado de forma visible con las obras de modernización de varias calles en 2019. Sin embargo, los vecinos insisten en que queda mucho por hacer.

Sobre el papel, el alcalde de Sentir Aranda busca en este ciclo de encuentros soluciones enfocadas a cada barrio “con plazos y presupuesto”. La primera reunión tendrá lugar el 5 de mayo a las 17:00 horas en el edificio de la junta vecinal de La Aguilera. El calendario continuará con encuentros en Costaján, Calabaza y Sinovas, “y luego seguiremos por el resto de zonas”, concluye el regidor, Antonio Linaje.