Michelin mantiene sus previsiones para 2026 pese a la caída de ventas por el efecto divisa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En cifras globales, el grupo Michelin ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una facturación de 6.200 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, la compañía subraya que las ventas se mantienen estables a tipos de cambio constantes, y atribuye la caída al impacto negativo de las divisas, especialmente por la apreciación del euro frente al dólar estadounidense y otras monedas.

Hay que recordar que Michelin cuenta en España con cuatro fábricas: Lasarte (Guipúzcoa), Vitoria (Álava), Valladolid y Aranda de Duero (Burgos). En Castilla y León los empleos generados superan los 3.000, de los cuales 1.200 trabajan en la capital ribereña.

Pese al contexto marcado por la incertidumbre global, la compañía destaca una evolución operativa sólida y asegura que mantiene sin cambios sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2026. Para ello está adaptando su gestión a las condiciones del mercado.

En detalle, el grupo advierte de que el conflicto en Oriente Medio está generando incertidumbre sobre la demanda global, además de aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro de materias primas y elevar los costes energéticos. Ante este escenario, Michelin ha reforzado su gestión de crisis para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad operativa, apoyándose en su estructura local, su integración vertical y la capacidad de adaptación de sus equipos.

Evolución por actividades

La actividad de neumáticos registró un ligero descenso del volumen del 1,4% mientras que el mercado de reposición mostró dinamismo, con un crecimiento del 3%. Además, el efecto mix favorable (+1,9%) se vio respaldado por la gama de productos del segmento de Consumo y una evolución positiva entre actividades. Por el contrario, el efecto precio fue negativo debido al impacto diferido de las cláusulas de indexación tras la bajada de los costes de materias primas en 2025.

El análisis se completa con la actividad de Polymer Composite Solutions que creció un 5,1%, apoyada en la integración de Cooley Group, efectiva desde finales de enero.

El segmento de Consumo registró una caída del 4,4% en facturación nominal, aunque mostró un crecimiento del 1,3% a tipos de cambio constantes. Los volúmenes de neumáticos de turismo y camioneta aumentaron un 1%, impulsados por el mercado de reposición, donde la marca Michelin creció un 6%.

Sin embargo, las ventas de equipo original continuaron a la baja (-4% a nivel global), afectadas especialmente por el mercado chino (-12%) y por un mix desfavorable de vehículos producidos. Desde la compañía destacan el avance de su gama premium, con neumáticos de 18 pulgadas o más representando el 69% de sus ventas. Además, subraya la obtención de tres premios JD Power en Estados Unidos y el fuerte crecimiento de las actividades de dos ruedas.

Segmento de Transporte

En el segmento de Transporte, la facturación cayó un 11,3%, afectada tanto por la reducción de volúmenes (alrededor del 6%) como por el impacto negativo de los tipos de cambio (4%). Los mercados de equipo original se vieron especialmente perjudicados en América del Norte (-19%) y del Sur (-16%).

En el mercado de reposición, las ventas crecieron en Europa, pero descendieron en América del Norte por la debilidad del transporte por carretera. En paralelo, la oferta de servicios para flotas continuó expandiéndose, destacando el crecimiento de Michelin Connected Fleet en América del Sur.