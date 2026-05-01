El toro de 300 metros que puede cambiar el destino de un pueblo con solo dos tarjetas sanitarias

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sabe que es difícil, pero no pierde la esperanza. “Si la Academia Española de Tauromaquia nos concede el toro de 300 metros de altura, para Villatuelda sería sin duda una grandísima oportunidad de futuro”, destaca el alcalde, Ángel García.

Villatuelda es uno de los 14 pueblos de Castilla y León que han pasado a la final de un concurso que promete convertirse en un referente turístico de primer orden, con beneficios similares a los de la Torre Eiffel en París.

'El Toro de España', busca así emular a otros símbolos nacionales como la Estatua de la Libertad en EE.UU. El proyecto contempla además de la construcción de esta escultura de enormes proporciones, con dos miradores panorámicos en los cuernos, una zona comercial con tiendas, restaurantes y espacios culturales.

En una final abierta a mas de 300 municipios, hay 14 de Castilla y León: Ciudad Rodrigo, Ledesma, El Maillo, Peralejos de Abajo y Vitigudino (Salamanca); Toro y Benavente (Zamora); Peñafiel y Valdestillas (Valladolid); Sahagún (León); y en Burgos, Valle de Valdebezana, Roa de Duero y Villatuelda. “Para un pueblo como el nuestro sería una revolución, no solo para nosotros, para todo el valle del Esgueva”, señala Ángel García con la mirada puesta también en pueblos como Cabañes, Pinillos, Terradillos, Villovela, Tórtoles y Torresandino .

Su victoria sería una hazaña en un pueblo de 40 vecinos que solo contabiliza dos tarjetas sanitarias. “Sería una forma muy importante de apoyar el medio rural, esa España Vaciada en la que muchos sí queremos vivir y lo tengo que decir, aquí se vive muy bien”, afirma.

Infografía del monumento del 'Toro de España'R.G.

Diez hectáreas

En la solicitud, el Ayuntamiento ha ofrecido a la organización 10 hectáreas de terreno municipal, cumpliendo así con uno de los requisitos exigidos por el certamen. “Es una parcela que está a 1 kilómetro del pueblo”, detalla.

En su opinión, Villatuelda, por su enclave geográfico en el corazón del Valle del Esgueva y su proximidad a rutas culturales y vitivinícolas de gran importancia, es el lugar ideal para albergar una obra de esta naturaleza. Además, el impacto visual y emocional que provocaría una escultura de tales proporciones contribuiría al desarrollo económico, social y cultural de toda la comarca. “Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar con los estudios técnicos, urbanísticos y artísticos que fueran necesarios para su viabilidad”, destaca.

Si este sueño se cumpliera, insiste, Villatuelda podría por fin romper con la tendencia actual y atraer a nuevas familias. “En el pueblo solo nos falta gente”, anima convencido de que “la rueda comenzaría a girar”. “Recuperaríamos el médico que hemos perdido por tener dos únicas tarjetas sanitarias y podríamos desarrollar un programa cultural porque la gente se animaría a hacer cosas”, señala.

Él lo tiene claro. Poder acoger el toro de la Academia Española de Tauromaquia sería maravilloso, pero el futuro de Villatuelda solo existirá si los vecinos se implican. “Hay muchas casas que están vacías que podrían venderse o alquilarse. El futuro también depende de nosotros. O remamos todos o nos hundimos”, apremia.

Ángel García lleva como alcalde desde los comicios del año 2019. “La verdad es que no hemos parado. Es verdad que tenemos un presupuesto muy ajustado y que los planes provinciales, desde que son bianuales, son menos prácticos y también menos cuantiosos, porque antes nos daban 30.000 euros al año y ahora entre los dos suman 45.000, pero son las cartas con las que tenemos que jugar y estamos decididos”, subraya.

Con los últimos planes provinciales va a acondicionar un parque e iluminará con farolas solares una calle. Con un presupuesto anual de 80.000 euros, “no da para más”. “Me encantaría poder recuperar la fuente original y terminar la canalización de agua, que me queda la mitad”, explica sin olvidar el necesario arreglo de unas aceras que al ser demasiado estrechas no se utilizan.

Aunque en el invierno solo hay 40 vecinos censados, la vida se recupera en verano. “En julio y agosto esto es una locura”, termina.