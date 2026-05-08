Aranda celebra este sábado la III Marcha de la Paz con una jornada repleta de actividades culturales y reivindicativas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero acogerá el sábado 9 de mayo la tercera edición de la Marcha por la Paz, una iniciativa ciudadana que combinará actividades culturales y reivindicativas.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la presentación del proyecto 'Desde aquí Gaza', impulsado por Daniel Velázquez e Irene Salcedo, en la sede de la asociación de vecinos Allendeduero, en la Glorieta Rosales número 3.

A las 12:15 horas, la biblioteca municipal acogerá la presentación del libro 'Diario a bordo del Sirius. Crónica de la Global Sumud Flotilla a Gaza', a cargo de Manuel García, mientras que, por la tarde, llegará el punto central de las actividades con la presentación oficial de la Marcha por la Paz, a las 18:00 horas, conducida por Noelia Cabestrero.

De forma paralela, se desarrollará un taller creativo inclusivo organizado por la asociación cultural Vira, con la participación de Rebeca Adrián, Elisa Bianca y Judith Perpaz, de la asociación Alea.

Cartel Marcha por la PazECB

La música también tendrá protagonismo con las actuaciones de Paula Cruz y Rodrigo Cuesta, tanto en la plaza Obispo Acosta como, posteriormente, en la plaza Mayor, donde se sumará al piano Kilian Burgueño.

El inicio de la marcha está previsto para las 19:15 horas desde la plaza Obispo Acosta. Para los asistentes, la organización recomienda acudir preparados según las condiciones meteorológicas y mantener el espacio limpio durante el recorrido.

La programación concluirá en la plaza Mayor con una lectura de poemas por la paz, coordinada por Daniel Velázquez y varios voluntarios.