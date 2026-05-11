“Si la administración no hace algo pronto, el cierre de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas será inevitable"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Como presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León en Burgos, Susana Pardo exige soluciones para un sector que está cada vez más arrinconado. “Si la administración no hace algo pronto, el cierre será inevitable tanto en explotaciones agrícolas como en actividades ganaderas”, advierte.

Entrados en detalle, cada vez hay más frentes abiertos. “Mientras los insumos siguen subiendo, los precios de nuestros productos son cada vez más bajos. Somos el único sector empresarial que no puede ni poner precios de venta ni de compra”, lamenta, convencida de que la rentabilidad se decide muy lejos del campo, en los “grandes lobbies y fondos de inversión”.

Como ejemplo, Pardo analiza la evolución del trigo, que está a día de hoy a 195 euros/tonelada, o la cebada, a 188 euros/tonelada. “Estamos en precios de hace más de 40 años”, denuncia, con la mirada puesta en años pujantes donde se alcanzaban cifras de 250 e incluso 300 euros/tonelada.

Por contra, los costes se han incrementado un 40%. “Ahora sembrar una hectárea de cereal te cuesta entre 800 y 1.000 euros, por lo que, para empezar a subsistir, debes recoger como mínimo 4.000 kilos, para no perder”, explica, mientras deja un mensaje claro. Si el sector primario se tambalea, acto seguido lo harán el resto de empresas secundarias, como las de abonos, herbicidas, maquinaria o talleres. “Estamos hablando de muchos empleos que se pueden perder”, urge.

Desde UCCL, la presidenta provincial pone el acento en la importancia de mantener la agricultura familiar, “que es la que crea población en el medio rural”. “La tesitura actual, con los costes y una maquinaria que ha subido un 70%, solo favorece a las grandes empresas con grandes extensiones de tierra”, lamenta.

Falta de relevo generacional

Su inquietud se extiende a la falta de relevo generacional de un sector que tampoco encuentra profesionales cualificados. “Granja que cierra, granja que no abre, y los agricultores estamos parecidos. Los márgenes cada vez son más pequeños y la única opción es aumentar el número de hectáreas, pero no siempre es fácil. Muchas veces no hay tierra disponible, o a precios razonables, y luego no puedes crecer porque no encuentras personal”, afirma.

Mención especial merece el acuerdo de Mercosur, que abre ya las puertas de Europa a productos de Brasil, Argentina y Perú. “Es una competencia desleal y puede suponer la ruina de muchos agricultores y ganaderos de España”, rechaza, convencida de que las condiciones no son las mismas. “Ellos producen mucho más barato, por la mano de obra y por los costes de producción, pero luego está la calidad. Allí se utilizan productos fitosanitarios que en España llevan prohibidos muchos años porque son malos para la salud”, zanja.

En su opinión, con el panorama actual, la única forma de prevenir consecuencias a la población y de que funcionen las cláusulas de salvaguarda impuestas por la Unión Europea es que haya inspectores suficientes en los mercados de origen. “¿Cómo lo van a garantizar?”, cuestiona con preocupación, porque “estamos poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país y de la propia Europa”.

La PAC tampoco ayuda. “Son todo exigencias que salen de un despacho, pero que entienden poco de campo. Al final, te obligan a sembrar cultivos que a veces no se dan en tu zona, siembras que no se pueden llevar a cabo por las lluvias o cultivos que te obligan a poner y luego se generalizan y bajan de precio. Deberían dejar más libertad a las personas que cuidan de su tierra”, defiende.

Lluvias bienvenidas

La buena noticia llega con las últimas lluvias, que se prolongarán además durante estos días. “Nos ha salvado. Había cultivos que estaban muy necesitados, como el cereal que se sembró pronto. La tierra sufrió mucho con el calor y el viento seco de abril y había formado grietas. Estas lluvias son un alivio”, celebra, sin olvidar el riesgo de complicaciones. “El agua es buena, siempre que no caiga de forma torrencial o llegue acompañada de pedrisco, pero, por ahora, el granizo solo ha caído de forma muy puntual en unas 2.000 hectáreas entre Burgos y Palencia”, concreta.

La preocupación llegará, señala, después, con las subidas de las temperaturas y una entrada más que posible de los hongos y enfermedades fungicidas. “En el viñedo, por ejemplo, ya están dando tratamientos preventivos”, subraya.

Por cultivos, los más rentables, en su opinión, son los de regadío, donde se obtiene un 30% más que en secano. “Los más rentables, aunque trabajosos, son la remolacha y la patata, pero aquí, con el cierre de las azucareras de Miranda de Ebro y La Bañeza, está bajando el precio y muchos ya están priorizando otros cultivos”, analiza.

En el caso de la patata, continúa, hay incertidumbre. “Si luego se siembra mucha, el precio también baja porque es un producto perecedero”, termina, con la mirada puesta en productos que están en tendencia en las plantaciones de Burgos, como lentejas, garbanzos, guisantes o pipas, “que no hay que echarles abono”.