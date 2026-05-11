La Aguilera pide al alcalde de Aranda que resuelva el convenio y active una línea de autobús
La ronda de contactos con los barrios continúa este martes 12 de mayo en Costaján
Como nuevo responsable de Barrios, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, ha iniciado la ronda de contactos con los vecinos. La primera parada ha sido La Aguilera, donde se abordaron alrededor de 30 cuestiones.
Los vecinos destacaron la importancia de finalizar el convenio entre Aranda y la pedanía, actualmente en fase de elaboración, con el objetivo de clarificar competencias, responsabilidades y canales de gestión, así como la urgencia de retirar las tuberías de amianto y establecer una línea de autobús urbano que conecte Aranda con La Aguilera.
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Especial preocupación despierta entre las familias el proyecto de la granja porcina. En respuesta, el Ayuntamiento se ha comprometido a enviar esta misma semana la información actualizada.
Siguiendo la iniciativa que ya puso en marcha el anterior responsable del área, Andrés Gonzalo, el alcalde mantendrá encuentros semanales con el resto de barrios.
La próxima reunión tendrá lugar en Costaján mañana martes, 12 de mayo, en el hotel Montermoso a las 17.00 horas.
El calendario previsto de reuniones continuará su recorrido por Sinovas, La Calabaza, La Estación, El Polígono, Allendeduero, Tenerías, zona Centro, Santa Catalina, El Ferial-Bañuelos, San Francisco y Las Casitas.
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Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en estos encuentros, concebidos como un espacio abierto de escucha, propuestas y respuestas entre vecinos y administración municipal.