Cerca de 400 personas participan en la Marcha Solidaria de Cruz Roja en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque las condiciones meteorológicas eran difíciles, Aranda de Duero ha vuelto a cumplir. Cerca de 400 personas participaron el domingo en la trigésimo quinta edición de la ‘Marcha Solidaria Cruz Roja’, un año especial ya que coincide con el centenario de la Asamblea.

Pese a la amenaza continua de lluvia, la marcha se llevó a cabo sin incidencias gracias a la colaboración de 55 voluntarios. El recorrido, de 13 kilómetros, comenzó en el parque de la Isla y continuó por el puente Conchuela, el camino de San Pedro, monte de la Calabaza y carretera de la Colonia, para finalizar en el mismo punto de origen.

Según explica la asamblea, esta jornada de convivencia ayuda a recaudar fondos para dar continuidad a los proyectos que Cruz Roja lleva a cabo en Aranda y la comarca.

En datos, en 2025, Cruz Roja Aranda atendió a 1.754 personas a través de 6.121 intervenciones. Entre sus proyectos destaca el programa Básico FSE+, financiado por el Fondo Social Europeo, con el que ofrecen atención individual y grupal a personas en riesgo de exclusión. Además, imparten clases de castellano en Aranda y Castrillo de la Vega para facilitar la integración de la población inmigrante.

La entidad desarrolla, por otro lado, numerosos proyectos dirigidos a mayores, infancia, juventud, empleo y medio ambiente tanto en Aranda como en la comarca ribereña. Para las personas mayores impulsan iniciativas como ‘Enrédate’, destinada a reforzar las relaciones sociales y promover hábitos saludables, y el programa de atención a funciones cognitivas deterioradas, con actividades para trabajar la memoria en Villalba, Zazuar, Adrada, Gumiel, Fresnillo y Aranda. En infancia y juventud, Cruz Roja promueve el éxito escolar de menores vulnerables mediante apoyo académico, acompañamiento emocional y actividades lúdicas, además de organizar talleres educativos y visitas a niños ingresados en el Hospital Santos Reyes.

En el ámbito laboral, desarrolla cursos de formación y programas como Aceleradores Go de Empleo Juvenil y Puentes por la Igualdad en el Empleo Plus, enfocados en mejorar la inserción laboral de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. A ello se suma su compromiso medioambiental con el proyecto ‘Libera, unidos contra la basuraleza’, que organiza actividades de limpieza y conservación en distintos espacios naturales.