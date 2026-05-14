Ceo de Consolis Tecnyconta. “Apostamos en la Ribera por el empleo estable y cualificado”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras la reciente adquisición de Iberian Precast, la empresa Consolis Tecnyconta busca a 100 profesionales para ampliar su plantilla. “Apostamos por el empleo estable y cualificado”, señala el CEO de Consolis Tecnyconta, Marcelo Miranda.

La empresa, especializada en el prefabricado de hormigón, tiene una de sus fábricas en la localidad ribereña de Fresnillo de las Dueñas. Según explican desde la compañía, el plan de contratación se desarrollará de forma progresiva a lo largo del año y permitirá reforzar la capacidad productiva del grupo en el norte y centro de España y consolidar la actividad de la planta burgalesa.

Este desarrollo, señalan, se produce en un momento de transformación del sector de la construcción, marcado por la industrialización de procesos, la necesidad de reducir plazos de ejecución y la mejora de la eficiencia en costes. La contratación tendrá así un impacto directo en el empleo de la Ribera del Duero, donde la compañía prevé ampliar de forma significativa la plantilla del centro, con la previsión de duplicarla antes de que finalice el año.

Perfiles industriales para producción

En detalle, las incorporaciones se centrarán en perfiles vinculados a la producción, entre ellos, soldadores, ferrallistas, operadores de puente grúa, encofradores, carpinteros metálicos y operarios de fábrica. Los trabajadores se integrarán en el área de fabricación, participando en la producción de elementos estructurales de hormigón prefabricado “en un entorno industrial orientado a la eficiencia y la reducción de plazos”. “Entendemos el crecimiento como un proceso ligado al desarrollo de las personas, con oportunidades reales de evolución profesional, en un entorno en el que la innovación, la seguridad y el bienestar forman parte del día a día en nuestras operaciones y en los productos que desarrollamos”, señala Marcelo Miranda.

Consolis Tecnyconta cuenta actualmente con más de 900 empleados en sus centros de trabajo, una plantilla formada por profesionales de más de 22 nacionalidades. “Nuestro objetivo es seguir ampliando esa base de talento e impulsar también la incorporación de la mujer en un sector tradicionalmente masculinizado”, añade Miranda.

Proceso de selección

El proceso de selección ya ha comenzado. Las personas interesadas pueden consultar e inscribirse en las ofertas a través de Adecco, firma encargada de gestionar la tramitación. Lo cierto es que no está siendo un reto sencillo. Según explica Sofía Muñumer, delegada de la zona note de Adecco, en una zona como Aranda donde la tasa de desempleo es muy bajita, “está costando encontrar profesionales” y los que vienen de fuera de Burgos “tienen que estar dispuestos a cambiar de residencia”.

La contratación se produce tras la adquisición de Iberian Precast, empresa fundada en 2017 con cerca de 200 empleados. Según explican, esta incorporación permite a Consolis Tecnyconta continuar su presencia industrial en el norte y centro del país. El objetivo, detallan, es reforzar la capacidad de la compañía para abordar proyectos con mayores especificaciones técnicas y cada vez más orientado a soluciones industrializadas.

Innovación y nuevas líneas de actividad

En paralelo, Consolis Tenyconta desarrolla soluciones de prefabricado orientadas a mejorar la eficiencia de los procesos constructivos y reducir su impacto ambiental. Entre ellas, figura su línea de hormigón sostenible Green Spine Line®, que permite reducir la huella de carbono respecto a soluciones convencionales. Asimismo, ha impulsado líneas especializadas como TecnyData®, enfocada en centros de datos, y TecnyHome, orientada a edificación residencial, en línea con la evolución de la demanda hacia modelos constructivos más industrializados. Todas ellas, concretan, se pondrán en marcha también en la planta ribereña.

Consolis Tecnyconta es la filial en España del grupo europeo Consolis, una compañía industrial especializada en la fabricación de soluciones de hormigón prefabricado para los sectores de la construcción y las infraestructuras. Su actividad se centra en producir elementos estructurales prefabricados como vigas, paneles, pilares o muros, destinados a edificios industriales, plataformas logísticas, viviendas y hospitales, entre otras edificaciones.

Con presencia internacional, el grupo cuenta en la actualidad con 47 fábricas repartidas en 17 países de Europa y otros mercados internacionales, entre ellos España, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia o Países Bajos. En total, emplea a más de 7.600 trabajadores.

En España, Consolis opera a través de Consolis Tecnyconta. La compañía cuenta con una planta principal de producción situada en Tauste (Zaragoza), donde fabrica estructuras prefabricadas de hormigón para proyectos industriales, logísticos, residenciales y centros de datos y desde que adquirió recientemente Iberian Precast, tiene una segunda fábrica en Fresnillo de las Dueñas (Burgos).