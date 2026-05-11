Asemar propone dedicar dos calles a Martiniano Palomero y Gerardo de la Calle, empresarios pioneros y referentes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La asociación empresarial FAE Asemar ha presentado en el Ayuntamiento de Aranda una propuesta para dedicar el nombre de vías públicas a empresarios de reconocido prestigio que han contribuido al crecimiento económico y la proyección de Aranda de Duero. La iniciativa plantea comenzar reconociendo la valía profesional de Martiniano Palomero y Gerardo de la Calle, por su decisiva contribución al crecimiento económico, la generación de empleo, la innovación y la proyección exterior de Aranda.

Martiniano Palomero ha sido uno de los empresarios más conocidos de la hostelería ribereña y una figura clave en la proyección nacional e internacional del lechazo asado de Aranda de Duero. Comenzó su andadura en los años 60, siempre de la mano de su mujer, Julia del Cura. Juntos abrieron primero una pequeña pensión y luego impulsaron dos negocios históricos, el hotel Julia y el asador El Roble, y dieron forma a un grupo empresarial que llegó a sumar veinte restaurantes, varios hoteles y dos bodegas (Uvaguilera y Riberalta). También ha sido un magnífico embajador de la capital ribereña gracias a sus restaurantes 'Asador de Aranda' en el Golfo Pérsico.

Pese a su fallecimiento en agosto de 2025, el grupo continúa con solidez gestionando 14 restaurantes en España —de los que tres se ubican en Castilla y León— y cuatro en Oriente Medio, en Dubái (desde 2021), Doha y Abu Dabi (2022) y Riad (2024).

En cifras económicas, la compañía confía en facturar en el año 2026 un total de 33,5 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior y un 114% más que en 2021, cuando la facturación cerró con 15,6 millones de euros. El crecimiento también se extiende a una plantilla que espera pasar este año de los 395 trabajadores a 410, lo que supone un incremento del 3,8%.

Los inicios de Gerardo de la CalleFamilia Gerardo de la Calle

“Mi padre ha sido un referente”

En cuanto a Gerardo de la Calle, es toda una institución. Forjó una empresa líder y ha sido uno de los empresarios más influyentes en el desarrollo industrial de Aranda. De hecho, fue clave en la creación del polígono Prado Marina.

Natural de la localidad segoviana de Navas de Oro, llegó a la capital ribereña en 1959 y comenzó su actividad empresarial desde cero, con medios muy modestos, trabajando con carros y caballos en tareas vinculadas al movimiento de tierras y la construcción. Con el tiempo transformó aquella pequeña actividad en un importante grupo industrial y una de las empresas más relevantes por facturación.

Gerardo de la Calle junto a su mujer Carmen OrtegaFamilia Gerardo de la Calle

Junto a sus hijos impulsó medidas sociales poco habituales en la época, como la guardería para hijos de trabajadores dentro de las propias instalaciones de la empresa o la piscina para empleados.

Jubilado desde 2006, sus hijos han mantenido y fortalecido el legado con proyectos como Artepref y el complejo deportivo Prado Sport. “Mi padre ha sido un referente, un ejemplo como empresario, porque ha sido un innovador, pero también ha sabido delegar”, destaca su hija Ana de la Calle.

En la actualidad, la compañía cuenta con 300 empleados.

Creación de oportunidades

Desde la asociación empresarial FAE Asemar confían en que esta propuesta que han presentado al Ayuntamiento de Aranda prospere y se haga realidad. Según explica la presidenta de Asemar, Cristina Martín, es importante avanzar en el reconocimiento público de quienes, con su trayectoria, han contribuido no solo al crecimiento de sus propias empresas, sino también al fortalecimiento del tejido productivo, la creación de oportunidades y la proyección del nombre de Aranda más allá de nuestro entorno.

En su opinión, reconocer estas trayectorias supone también lanzar un mensaje positivo a las nuevas generaciones, porque “emprender, crear empresa y generar empleo es una contribución esencial al desarrollo colectivo y merece reconocimiento social”.