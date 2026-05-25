“Los lobos están poniendo en riesgo la cabaña equina”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Gonzalo Zorrilla es uno de los 22 ganaderos de la Comunidad que han sido elegidos como parte activa del programa Cultiva, un proyecto nacional que busca garantizar el relevo generacional en el campo. Todo un reto. “Creo que es un programa interesante porque al final estos ganaderos y agricultores jóvenes, porque tienen que tener menos de 40 años y una experiencia de 5 años en una explotación, aprenden mucho y luego mantenemos el contacto y se crean sinergias y apoyos”, destaca.

A la hora de ser escogido como una de las explotaciones modelo de acogida, la organización tuvo en cuenta tres condiciones que Gonzalo cumple. Tener animales en extensivo, en su caso 70 vacas de carne y 20 yeguas, apostar por la digitalización con el uso de collares de geolocalización y completar con la siembra de patatas de semilla certificadas.

Gonzalo tiene en el valle de Losa 70 vacas, 30 yeguas y trabaja 160 hectáreas de cereal y 10 de patata certificada. Él lo tiene claro. Lo que más le preocupa en estos momentos es el lobo. “En esta zona estamos en 3-4 ataques semanales, es una barbaridad y nadie da una solución”, rechaza con la mirada puesta especialmente en los potros. “Los lobos tienen una querencia por los potros y aprovechan porque las yeguas son muy delicadas para parir”, asegura.

En su opinión, la administración no responde. “Muchos ataques se quedan sin indemnización porque no se encuentra el animal, si el lobo lo ha metido en el monte o si lo rematan los buitres y no se ven los mordiscos y luego las ayudas se cobran tarde y mal”, lamenta.

Control poblacional

Él insiste. “Tendrían que permitir realizar un control poblacional porque cada vez hay más lobos y estamos atados de pies y manos. Como sigamos así van a acabar con la cabaña de equino”, advierte sin olvidar a los terneros. “Los buitres están atacando a las vacas cuando paren. Nos están machacando”, alerta.

En su explotación la ganadería es extensiva. “Probé hace tres años lo de los collares de localización por GPS y la verdad es que son caros pero funcionan. En nuestro caso aprovechamos las ayudas del kit digital y ahora contamos con una veintena. Ayuda mucho en el día a día”, recomienda.

Mención especial merecen unos costes que sigue disparados como los piensos, el gasóil o las reparaciones. “Aquí hay que saber que si funcionamos es porque tenemos las ayudas de la Política Agraria Común. Sería imposible permanecer sin ellas porque el consumidor no podría afrontar el precio de la carne que sin duda se duplicaría”, advierte.

En precio, a día de hoy, detalla, la carne de vaca está bien pero ha bajado un poco en los últimos 15 días. “Lo que está peor es la carne de yegua que tras la subida de 2021, está otra vez muy baja”, detalla.

Gonzalo es el segundo año que participa en el programa Cultiva. “El año pasado tuve tres chicos y este otros tres. Vienen una semana y aprenden cómo funciona mi explotación en extensivo, sobre todo en equino, porque es algo que solo se ve en Castilla y León en el norte de Palencia, León y norte de Burgos”, asegura.

El programa Cultiva es un recurso formativo impulsado desde el año 2020 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con entidades de ámbito nacional representativas del sector agrario. Su objetivo es ofrecer a personas jóvenes que se dedican a la agricultura y a la ganadería acceso a formación práctica en explotaciones modelo repartidas por todo el país.

En esta edición, cerca de 400 profesionales del campo disfrutarán de una experiencia formativa en las instalaciones de otros compañeros con más experiencia. Los jóvenes tienen acceso a un catálogo exclusivo de explotaciones aportadas por diferentes organizaciones, lo que les permite seleccionar el entorno formativo que mejor se adapte a sus intereses, ya sea en agricultura tradicional, ganadería, agricultura ecológica o nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Las estancias, gratuitas y de entre 5 y 14 días de duración, incluyen formación práctica sobre manejo de maquinaria, cultivos y ganado, sanidad vegetal, bienestar animal, gestión económica, criterios ambientales o nuevas tecnologías.

En Castilla y León, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha seleccionado 22 explotaciones de acogida donde se desarrollan 34 estancias formativas. En la provincia de Burgos, el programa cuenta con ocho explotaciones que ofrecen nueve estancias en esta edición 2025/26 (Pedrosa de Duero, Quintana del Pidio, Neila, Cavia, La Horra, Espinosa de los Monteros, Oteo de Losa, Bocos y Barcina de los Montes).