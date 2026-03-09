“La dermatosis puede ser la ruina de muchos ganaderos. Estamos aterrorizados”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A diferencia de otras épocas, el precio de la carne atraviesa un buen momento. Sin embargo, hay dos problemas que quitan el sueño a los ganaderos vacunos burgaleses: la amenaza de la dermatosis, una enfermedad vírica que puede acabar con toda la cabaña, y la presencia cada vez mayor del lobo, que “campa a sus anchas” con el beneplácito del Gobierno de España. “Necesitamos que la Administración nos escuche”, insiste Javier Chapero de Miguel.

Javier tiene 350 vacas en extensivo en el municipio burgalés de Vilvestre del Pinar. “Tengo animales de recría. Aquí nacen y permanecen hasta que los terneros alcanzan los 200-250 kilos de peso, lo que suele ocurrir entre los tres y los cinco meses de edad”, explica desde Extremadura, donde esta semana ha estado buscando nuevos sementales. “Suelo comprar siempre la misma raza, limosín, porque ofrece buena carne, es la que mejor funciona y la que menos problemas da”, detalla.

Cómo elegir a los sementales

A la hora de seleccionar un semental, explica, hay dos criterios fundamentales a tener en cuenta: la conformación “que sea adecuada” y que dé crías pequeñas, para evitar complicaciones en los partos. “Normalmente están todos en libertad, en régimen extensivo, controlados por chips. Si algún lote de preñadas presenta problemas, las cercamos para poder asistirlas”, explica.

Javier es un apasionado de la ganadería. “Cuando tenía 14 años, le pedí a mi madre que me comprara mis dos primeras vacas. Desde entonces han sido mi vida, pero lo cierto es que cada vez se complica más. Cada año aparecen nuevas enfermedades», lamenta, con la mirada puesta en hace dos años, cuando la enfermedad hemorrágica epizoótica, causada por un Orbivirus, provocó la muerte de una decena de reses -más treinta heridas- en su explotación. “Ahora la amenaza es incluso mayor, porque si la Dermatosis Nodular Contagiosa llega y afecta a una sola vaca, no es que se muera: es que te obligan a sacrificar toda la cabaña. La dermatosis puede ser la ruina de muchos ganaderos. Estamos aterrorizados”, advierte.

La dermatosis es una enfermedad vírica grave del ganado vacuno, originaria de África y provocada por un Capripoxvirus. Se caracteriza por la aparición de nódulos cutáneos, fiebre, pérdida de producción y edemas. Se transmite por insectos vectores —moscas y mosquitos— y no afecta a los humanos. Para prevenirla existen medidas de bioseguridad, control de vectores y vacunación, aunque, según denuncia, “no hay una directriz clara”. “Empezó en Francia y la semana pasada se detectó un caso en Aragón. Hay que hacer algo para evitar que llegue”, como nos pasó con el mosquito en 2024”, apremia. A su juicio, falta información. “La Administración no dice nada, así que solo podemos rezar”, afirma.

Si la dermatosis es una amenaza latente, el lobo es una realidad. “Su presencia es cada vez mayor”, advierte con preocupación. Aunque suele atacar a las ovejas, asegura que ya han matado algún choto. “Aquí nunca habíamos visto lobos y, en los últimos años, la situación es tremenda. Actúan solos o en manada y son muy peligrosos, pero mientras el Gobierno los proteja, no hay nada que hacer. Estamos vendidos”, lamenta.

Tampoco el seguro supone un alivio. “Cubre el animal que certificas, pero en extensivo muchas veces solo encuentras los restos del cadáver, y ahí no hay póliza que responda, por muy buena que sea. Te toca pelear con el perito”,rechaza.

Mercosur

Mención aparte merece Mercosur, la alianza comercial que prevé abrir las puertas del mercado europeo a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En la actualidad, la Unión Europea es su segundo socio comercial, por detrás de China y por delante de Estados Unidos. “Para los ganaderos españoles va a ser una ruina”, advierte Javier, indignado porque, mientras en España “estamos sometidos a una normativa muy exigente, con controles sanitarios rigurosos, va a entrar carne a bajo coste, con menos exigencias y procedente de sistemas donde se emplean hormonas prohibidas aquí desde hace años”.

Aunque su explotación tiene su base en Burgos, durante el invierno traslada la mitad de la cabaña a una finca en Extremadura, donde el clima es más benigno y la primavera llega antes. “El ganado permanece allí hasta junio y se nota en el desarrollo”, asegura.

En la actualidad cuenta con cinco sementales. “Lo ideal es que cada vaca para una vez al año, pero no todas siguen ese ritmo. Empiezan a parir a los tres años, porque antes pueden surgir complicaciones por juventud, y mantienen la fertilidad hasta los 14 o 15 años, aunque he tenido algún caso que ha llegado a los 19”, señala.

Aunque el precio de la carne es favorable, los costes continúan al alza. “El pienso ha bajado algo, pero sigue siendo muy caro y el gasóleo, con el conflicto con Irán, volverá a encarecerse, como ya ocurrió tras la guerra de Ucrania”, concluye, sin olvidar la carga administrativa. “La burocracia nos hace perder muchísimo tiempo. Hay que hacer papeles para todo, incluso para dar de baja un animal. Es desesperante”, termina.