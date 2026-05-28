No habrá consulta pública sobre el futuro del parque General Gutiérrez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque era un compromiso dentro del acuerdo con Podemos–Izquierda Unida, Sentir Aranda no llevará a cabo la consulta popular sobre el parque General Gutiérrez. “Incumple su palabra”, lamenta la izquierda.

En su opinión, Sentir Aranda demuestra de nuevo sus contradicciones para justificar la crisis de gobierno que desató “de manera unilateral” en marzo; “una operación política arbitraria y mal ejecutada que sólo ha servido para retrasar tres meses proyectos fundamentales de este mandato”, consideran.

La consulta acordada entre Podemos–Izquierda Unida, Sentir Aranda y el alcalde Antonio Linaje estaba vinculada a tres anteproyectos redactados por una empresa externa contratada por el Ayuntamiento. Cada uno de estos anteproyectos planteaba, de manera genérica, una posibilidad distinta sobre los usos y finalidades del parque General Gutiérrez.

Tres opciones

La primera opción era mantener la situación actual del parque, utilizando toda su extensión como zona de acampada puntual. La segunda pasaba por dividir el parque entre una zona destinada a acampada y eventos y otra que mantuviera su carácter de parque. Y la tercera opción, defendida por Podemos–Izquierda Unida, era mantener íntegramente el parque como zona verde.

Estos anteproyectos, de carácter básico y pensados para orientar la consulta, seguían en fase de borrador en el momento de la expulsión de Izquierda Unida del gobierno de coalición el pasado mes de marzo, pues estaban pendientes de recibir el visto técnico definitivo. Según explican desde la coalición, en ningún caso iban a ser de ejecución directa. “Después de la consulta ciudadana, se realizaría el proyecto definitivo, incorporando aportaciones de la ciudadanía a la opción escogida de manera pública y ejecutando los arreglos por fases”, explican.

Podemos–Izquierda Unida denuncia el cambio de versión y de posición de Sentir Aranda sobre la consulta del parque General Gutiérrez y, además, considera parciales las explicaciones dadas al respecto en la comisión, en la que se aportó una lista de fechas sobre el procedimiento sin aportar ningún tipo de contexto y sin permitir dar su versión al anterior responsable del área.

También reiteran que, si el arreglo del parque ha sido una prioridad este mandato, ha sido por la presencia de la izquierda arandina en el gobierno. Y que, tras su expulsión, se habría dejado paralizada cualquier tipo de reforma e inversión de no ser por la presión ejercida por Podemos–Izquierda Unida a raíz del ruego formulado por este grupo municipal en el pleno ordinario del pasado 30 de abril, del revuelo mediático y en redes que se generó posteriormente y de la solicitud de documentación sobre este tema presentada por otros grupos de la oposición.