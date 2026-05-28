Albena, hostelera búlgara en un pueblo de Burgos. "Me han acogido con los brazos abiertos"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con 28 años, Albena Krasimirova Petkova se lanzó y decidió coger el bar de Pardilla, un pequeño pueblo de la comarca de la Ribera, a 16 kilómetros de Aranda de Duero. Dos años después, lo tiene claro. “En Pardilla nunca me he sentido extranjera. Me han acogido con los brazos abiertos”, agradece.

Albena gestiona el bar municipal. “Como no tengo cocina, muchas veces nos juntamos a asar o cada uno trae una cosa y yo pongo las bebidas. Cenamos todos juntos, hay muy buen rollo”, afirma consciente de que en estos dos años ha encontrado “más que un bar, una familia”.

Aunque no tiene cocina, la barra se llena los fines de semana con tapas de tortilla, queso de cabra con cebolla caramelizada, gildas y morcillas. “Imagino mi futuro aquí. Estoy muy contenta”, destaca esta búlgara de nacimiento que lleva en España desde que tenía 10 años. “Estudié soldadura, pero siempre he trabajado en el campo, desde los 16 años, y en la hostelería”, señala.

Albena posa en la fotografía con Alejando Sanz Gutiérrez, el alcalde de Pardilla. “Encontrar a Albena fue maravilloso porque fue inmediato. En cuanto se jubiló la anterior, llegó ella y estamos encantados”, celebra Alejandro.

En su segunda legislatura, el alcalde centra los esfuerzos en la rehabilitación de la antigua casa del Cura, una construcción que el Ayuntamiento adquirió hace dos años y que van arreglando poco a poco. “Lo queremos convertir en un centro multiusos”, señala.

Este espacio servirá, sin duda, de balón de oxígeno para un edificio consistorial que no da más de sí. “Tenemos el Ayuntamiento, el centro de jubilados, secretaría, el salón de plenos, el servicio médico, el bar... Aquí no cabe más y, hasta la compra de la casa parroquial, no teníamos otra propiedad”, detalla.

Proyecto estrella

La reforma se ha convertido en el proyecto estrella. “Vamos tirando de los planes provinciales, pero como es un presupuesto ajustado, da para lo que da”, lamenta, convencido de que, cuando el formato era anual y no bianual, como ahora, la gestión era más práctica y, además, llegaba más dinero. “Antes recibíamos unos 40-42.000 euros y ahora recibimos 75.000 euros para dos años. La diferencia se nota”, lamenta.

En la primera legislatura, el esfuerzo inversor se completó con el cementerio, donde se amplió la capacidad de tumbas con 10 enterramientos. “Nos habíamos quedado un poco justos”, señala, con la mirada puesta ahora en los caminos de la zona de las bodegas, en la entrada norte del pueblo, “que queremos arreglar porque hace falta”. “Para ello tenemos una subvención de 6.000 euros”, apunta.

Con 109 vecinos, el crecimiento depende de unos temporeros que “vienen y van”. “Aquí se vive muy bien, tenemos niños que van a estudiar a Milagros y al instituto de Aranda, tenemos una cuadrilla de 20-30 años... Hay vida”, anima el regidor.

Muchos vecinos de Madrid

En el caso de Albena, cuando cogió el bar alquiló una casa, pero “no es fácil”. “En Pardilla somos pocos viviendo, pero hay muchos vecinos que son de Madrid y vienen los fines de semana, sobre todo a partir de ahora, con el buen tiempo”, señala, consciente de que la vivienda es fundamental para atraer a nuevos moradores.

En el día a día, aunque no tienen tiendas, se apañan con los vendedores ambulantes. “El panadero viene los lunes, miércoles y sábados desde Aranda y, una vez al mes, viene uno de Roa cargado de casi todo lo que te puedas imaginar: alubias, detergente... Es como una tienda andante”, subraya, sin olvidar el pescado, que llega una vez a la semana. “Solo nos falta la fruta, que la compramos en Aranda, en el mercadillo”, afirma.

El único tema que preocupa es la sanidad. “Antes el médico venía los lunes y los jueves, pero después de la pandemia se acortó a un solo día y es un problema porque tenemos muchos vecinos mayores que lo necesitan”, reivindica.

En el futuro centro multiusos que el Ayuntamiento quiere poner en marcha, habrá espacio también para ADC Pardilla, una asociación cultural que trabaja todo el año y que estas semanas ultima los preparativos de la nueva semana cultural.