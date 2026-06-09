Las fiestas de Aranda crecen con tres conciertos y tres aciertos seguros: Barry B, Camela y Juan Magán

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Barry B, el artista e ingeniero que triunfa en Spotify, abrirá cartel en las fiestas patronales de su tierra, Aranda de Duero. El concierto estelar tendrá lugar el domingo 13 de septiembre y contará con colaboraciones. La Concejalía de Festejos anuncia además los otros dos conciertos estrella, Camela y Juan Magán. “Creo que estamos preparando unas grandes fiestas, por no decir las mejores fiestas que se han celebrado en la historia de Aranda”, asegura el concejal del área, José Antonio Fuertes.

El edil destaca la “especial ilusión” que le hace contar con Barry B, un artista arandino con gran proyección, que se encuentra desarrollando una gira por España, México e Inglaterra y prepara su próximo proyecto. Ha colaborado además con grandes artistas, como Luzzowski, Gala Durán, Carolina Durante o Aitana.

El lunes 14 de septiembre será el turno de Camela, uno de los grupos iconos de la música popular española. Con más de 25 años de trayectoria, más de nueve millones de discos vendidos y decenas de certificaciones de oro, platino y diamante, la formación mantiene una notable capacidad de convocatoria y continúa realizando giras por todo el país. “Camela arrastra a miles de fans en cada concierto que realiza”, subraya Fuertes.

Como novedad la programación incluye este año un tercer gran concierto para el martes 15 de septiembre, Juan Magán, referente de la música electro-latina y uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. Con más de veinte años de carrera, cuenta con varios discos de oro y platino, así como nominaciones a premios internacionales como los Latin Grammy y los Billboard. “A la hora de escoger, hemos pensado en el disfrute de todos los públicos”, afirma el edil.

Con la ampliación, los cachés de las tres contrataciones ascienden a 200.000 euros, 75.000 más que el año pasado, cuando se contrató a María Becerra y Bustamante.

María Ángeles Muñoz y Dioni Martín son Camela.ECB

Cambio de ubicación

Más novedades. Los conciertos grandes cambian de ubicación. Tras varios años celebrándose en la zona próxima al recinto ferial y al parque de bomberos, el Ayuntamiento opta por un nuevo espacio situado entre la estación de autobuses y la estación de tren. El escenario estará orientado hacia el río Duero, con el objetivo de minimizar la propagación del sonido hacia las zonas residenciales.

El cambio responde, según explica el concejal, a las sugerencias recibidas por parte de numerosos asistentes en anteriores ediciones, que consideraban demasiado alejado el emplazamiento tradicional. En su opinión, el nuevo recinto permitirá una mayor cercanía al centro urbano y una mejor conexión con otros puntos festivos, como las atracciones feriales y los fuegos artificiales.

Respecto a las dudas planteadas por algunos vecinos sobre el posible impacto acústico de los conciertos en el hospital, el Ayuntamiento asegura que la ubicación ha sido estudiada junto a los servicios técnicos y la Policía Local, y que las condiciones del espacio permiten garantizar tanto la seguridad como una afección limitada al entorno.

La programación musical se completará con otros espectáculos ya anunciados, que también son novedad, como la Carroza Real del Teatro Real, una propuesta de ópera, y la actuación de la orquesta París de Noia, entre otras actividades aún por anunciar.

Fiesta de la Cerveza

Como anticipo, el próximo 20 de junio Aranda celebrará la primera Fiesta de la Cerveza Artesanal. Tendrá lugar en los Jardines de Don Diego, de 19.00 a 00.00 horas. El evento cuenta con la participación de cuatro cerveceras artesanales: Cerveza Mica, de Aranda de Duero, Cerveza Virtus, de Burgos, y las cervezas palentinas Allesta y Bereda. Aunque es una iniciativa privada, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento que aportará 6.000 euros.

Según explica la concejala Amaya Sanz, este proyecto busca promover una nueva actividad turística que una el potencial gastronómico con la cultura de Aranda y dinamice la economía local.

Con este objetivo, la jornada contará además con las food trucks, Majuelo y La Previa, y una programación musical en directo. La peña El Jarro, que celebra ese día su fiesta, ofrecerá un concierto de su charanga de 19.00 a 20.00 horas. Tras la presentación de los productos cerveceros, a las 23.00 horas tomará el relevo el concierto de Arroz Catalina.