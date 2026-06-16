La Fundación Lola Pérez Rivera duplica su programación y se extiende a la Ribera

El concejal José Antonio Fuertes y Alberto de la Calle, impulsor de la Fundación Lola Pérez RiveraLoreto Velázquez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Fundación Lola Pérez Rivera ha duplicado el número de talleres gratuitos que viene impartiendo en época estival y ha programado para este verano un total de 16 sesiones en diferentes localidades de la comarca de la Ribera del Duero, con las que persigue difundir, de un modo práctico y divertido, la música tradicional.

La programación estival de la Fundación arrancará el 29 de junio en Fuentespina, donde tendrá lugar la primera sesión del taller 'Construye y toca tu pandero cuadrado'. La segunda sesión está programada para el día siguiente, 30 de junio, en Villalba de Duero.

En estos talleres, los participantes construirán su propio pandero cuadrado con el material que será facilitado por la Fundación y aprenderán algunas nociones básicas para tocar este instrumento, tal y como se hace en Peñaparda (Salamanca), de donde es originario.

En los días siguientes, del 1 al 3 de julio, se desarrollarán en Pardilla, Vadocondes y Gumiel de Izán los tres talleres 'Al compás del pandero cuadrado'.

Todos estos talleres serán impartidos por la etnomusicóloga e instrumentista tradicional Maravillas Cañizal Tello, quien forma parte del equipo directivo de la Fundación, y tendrán lugar de 19.00 a 21.00 horas.

Las citas estivales de la Fundación continuarán el 4 de julio en la localidad segoviana de San Miguel de Bernuy, donde tendrá lugar la primera sesión del ciclo 'Música en la cocina'.

Este ciclo, que cumple su cuarta edición, contará en esta ocasión con nueve talleres que se desarrollarán, además, en las localidades burgalesas de Gumiel de Mercado (5 de julio), Santa Cruz de la Salceda (6 de julio), La Horra (7 de julio), Villanueva de Gumiel (8 de julio), Tórtoles de Esgueva (9 de julio), Torregalindo (10 de julio) y Guzmán (11 de julio). El ciclo concluirá el 18 de agosto con una última sesión en Fuentelcésped.

Plazas limitadas

En estos cursos, los participantes aprenderán a utilizar utensilios de cocina (cucharas, morteros, almireces, vasos o botellas) como instrumentos para acompañar tonadas tradicionales, tal y como se hacía en las fiestas de nuestros antepasados.

Dirigidos a todas las edades, se desarrollarán entre las 19.00 y las 21.00 horas, excepto el de Gumiel de Mercado, que será de 17.00 a 19.00 horas. Estarán coordinados por Maravillas Cañizal Tello y la etnomusicóloga e instrumentista Laura Silva Huerta.

Como novedad este verano, la Fundación suma a su programación dos talleres infantiles de música tradicional, para niños de entre 6 y 12 años. Tendrán lugar de 11.30 a 13.00 horas los días 4 de julio, en Gumiel de Izán, y 11 de julio, en Milagros, y serán impartidos por Maravillas Cañizal Tello y Andrea y Lucía de la Calle Pérez, miembros del Patronato de la Fundación.

Para todas las actividades hace falta inscripción previa ya que las plazas son limitadas.

Los talleres cuentan con la colaboración de los ayuntamientos donde se van a desarrollar, así como de la Asociación Amigos de las Bodegas de Fuentespina, la Asociación Cultural Amigos de Guzmán y la Asociación Cultural 'El Soto' de Sotillo de la Ribera.

Fundación Lola Pérez Rivera

Creada en febrero de 2023, la Fundación Lola Pérez Rivera es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyos objetivos son difundir el legado de la arandina Lola Pérez Rivera, una de las expertas más reputadas en el estudio de la música tradicional de Castilla y León, y posibilitar su recuperación a través de la realización de diferentes actividades de difusión, investigación y puesta en valor.