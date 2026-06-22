Asemar propone a las empresas un modelo colaborativo inspirado en los polígonos de Villalonquéjar

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con el apoyo de las grandes empresas tractoras Michelin, GSK y Pascual, la asociación FAE Asemar ha organizado en Aranda una jornada con la que pretende sentar las bases de un modelo colaborativo inspirado en el éxito de los polígonos de Villalonquéjar. “Queremos aproximar ese modelo de gestión aquí, para que vean que entre empresas que igual compiten, pero que comparten territorio y recursos y tienen las mismas necesidades en común, también se puede colaborar”, anima la presidenta Cristina Martín.

Como portavoz insiste en el mensaje de que “juntas somos más fuertes” y pone el acento en tres grandes retos pendientes, la urgente ampliación del polígono Prado Marina, para atraer a nuevas empresas y favorecer también la ampliación de las ya asentadas; el proyecto del puerto seco; y el déficit energético. “No tenemos capacidad de suministro eléctrico para las empresas, sobre todo para las que demandan una potencia elevada”, señala, sin olvidar el talento. “Podemos generar actividad económica, nuestras empresas demandan trabajadores, pero no hay oferta”, apremia.

Servicios comunes

El modelo de Villalonquéjar, detalla, ha obtenido buenos resultados en ámbitos como la energía, la limpieza o la gestión de servicios comunes, lo que ha contribuido a mejorar la sostenibilidad y la competitividad del entorno industrial.

El evento, patrocinado por La Caixa, contó con el respaldo del alcalde en funciones y concejal de Promoción y Desarrollo, Juan Manuel Martín Abad, quien recoge el guante lanzado en campaña electoral por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando se comprometió a priorizar la ampliación de Prado Marina. En su opinión, los plazos no tienen por qué ser necesariamente largos si existe voluntad política y coordinación institucional.

En cuanto al mantenimiento de los polígonos, competencia del Ayuntamiento, Martín Abad asegura que seguirán invirtiendo, como el año pasado, cuando se destinaron más de 500.000 euros al arreglo de aceras y calles. “Este año destinaremos 300.000 euros a nuevas actuaciones”, concluye.