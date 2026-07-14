Roa celebra sus III Jornadas medievales de Doña Violante

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La localidad de Roa se transformará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en una villa medieval con las Jornadas de Doña Violante. El programa comenzará el 1 de agosto, a las 18.30 horas, con la inauguración del Mercado Medieval, que contará con un gran número de puestos de artesanía y alimentación, animados pasacalles musicales, cuentacuentos, espectáculo de circo y con fuego, teatro de calle, juegos infantiles y curiosos talleres como el de soplado de vidrio, de hilado tradicional y de encajeras de bolillos.

Este año, como novedad, tendrá lugar el pregón de las Jornadas de Doña Violante, a cargo de la Asociación Cultural Juan Martín 'El Empecinado', a las 20.15 horas, y finalizará a las 23.00 horas con el Grupo de Danzas Rauda, en la plaza Mayor.

El sábado, la actividad se retomará en el mercado medieval de 11.00 a 00.00 horas. Habrá actividades para todos los gustos: luchas medievales, exhibiciones, duelos y, por primera vez, un campamento arquero con exhibición de tiro con arco medieval y una actividad abierta a niños y adultos, a cargo del Club Arco Cid de Tiro con Arco.

Gran desfile

Además, habrá teatro itinerante, taller de artes plásticas, espectáculo de circo, cuentacuentos infantil, animación musical, juegos de madera y atracciones para niños. El Gran Desfile de la Corte de la Reina Doña Violante comenzará a las 20.00 horas en el paseo del Espolón y, este año, contará con la colaboración especial de los caballos de Abac, del Club Arco Cid de Tiro con Arco y de los luchadores medievales de Bohurt Castilla, tres colectivos que participan en la Semana Cidiana de Burgos. A las 20.30 horas, la Asociación Cultural Juan Martín 'El Empecinado' representará 'Las Ordenanzas de Doña Violante' en el interior de la Excolegiata de Santa María. “El domingo también estará abierto el mercado medieval, desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas, y podremos seguir disfrutando de animación musical de calle, teatro itinerante, cuentacuentos infantil, taller de circo y diferentes talleres”, animan desde la organización.

Con la celebración de estas jornadas medievales, Roa pone de manifiesto la importancia de las Ordenanzas de Doña Violante, las primeras reglas que pusieron orden en la vendimia, que siguen hoy vigentes en la Ribera del Duero, y los pastos de ganaderos. En su tercera edición, Roa aspira, además, a convertir este evento en un atractivo turístico. “Se está trabajando también para que la participación ciudadana sea cada vez mayor y para que este evento sea cada vez más conocido”, destaca el alcalde, David Colinas, con la mirada puesta en la nueva pintura mural que refleja este legado histórico.