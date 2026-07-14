El Ayuntamiento de La Cueva de Roa incumplió la regla de gasto y de estabilidad en 2025

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nuevo varapalo para la gestión municipal en La Cueva de Roa. Una vez cerrada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, un informe emitido por la Intervención municipal confirma el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

La normativa indica que los ayuntamientos deben respetar los dos límites principales que marca la Ley para garantizar unas cuentas públicas saneadas. Por un lado, la estabilidad presupuestaria exige mantener un equilibrio entre ingresos y gastos y, por otro, la regla de gasto limita el incremento del gasto municipal.

En el caso de La Cueva de Roa, el documento de Intervención concluye que el Consistorio deberá aprobar un Plan Económico-Financiero para corregir esta situación durante el presente ejercicio y el siguiente.

El análisis económico refleja una necesidad de financiación de 51.886,86 euros, una vez aplicados los ajustes exigidos por la normativa de contabilidad nacional. Los ingresos no financieros ascendieron a 120.257,93 euros, mientras que los gastos alcanzaron los 178.146,47 euros, lo que provoca un desequilibrio presupuestario incompatible con los objetivos de estabilidad fijados para las entidades locales.

Además, el Ayuntamiento supera el límite permitido por la regla de gasto, ya que el gasto computable aumentó un 13,24% respecto al ejercicio anterior, muy por encima de la tasa de referencia del 3,2% establecida para 2025. La diferencia entre el límite autorizado y el gasto finalmente ejecutado alcanza los 14.004,70 euros.

Causa judicial

Este nuevo revés para la gestión municipal se produce en un momento especialmente delicado para la institución. El Ayuntamiento continúa inmerso en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en su gestión.

La duda se centra en la construcción -todavía sin finalizar- del centro multiusos Santo Domingo de Silos, un edificio de más de 600 metros cuadrados concebido para albergar un salón de actos, salas de reuniones y un museo etnográfico. La Fiscalía aprecia indicios de posibles irregularidades en la gestión del proyecto, especialmente en relación con su coste real, la forma en que se financió y la tramitación administrativa de las obras, por lo que el Juzgado de Aranda ha abierto diligencias y ha citado como investigados al alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, y al exsecretario-interventor municipal, Juan Ramón Medina Arranz.

Nuevo aviso

El informe económico, firmado por el actual secretario-interventor -ajeno a los hechos objeto de la investigación judicial-, supone un nuevo aviso sobre la situación de las cuentas municipales y evidencia la necesidad de adoptar medidas de control y saneamiento para devolver la estabilidad financiera al Ayuntamiento.

La Intervención recuerda que la legislación obliga a las entidades locales a mantener una situación de equilibrio o superávit presupuestario y que, al incumplirse tanto la estabilidad como la regla de gasto, el Ayuntamiento deberá elaborar un Plan Económico-Financiero que detalle las medidas necesarias para recuperar el equilibrio de las cuentas municipales en los próximos ejercicios.

El informe será elevado al Pleno municipal junto con la liquidación del presupuesto, donde los responsables políticos deberán analizar las causas de este desequilibrio y aprobar las actuaciones necesarias para ajustarse a las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.