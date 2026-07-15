Veinte planes para vivir el mejor eclipse de sol en la Ribera del Duero

El eclipse se puede disfrutar con una copa de vino en El Cotarro de MoradilloRuta del Vino Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El eclipse solar del 12 de agosto va a ser un fenómeno astronómico histórico, y la Ribera del Duero es una de las localizaciones donde se podrá disfrutar en su esplendor. La Ruta del Vino ha preparado veinte planes para disfrutar del eclipse entre viñedos y con una buena copa de vino.

Moradillo de Roa (Burgos) propone descubrir, entre bodegas y lagares tradicionales, cómo interpretaban nuestros antepasados un eclipse mientras se degustan cuatro vinos en una cata guiada y se disfruta de un espectáculo de magia.

En Peñaranda de Duero (Burgos), el espacio artístico A Cántaros Cerámica sugiere vivir el eclipse con una degustación de vinos mientras se contempla una cocción mágica de Rakú. Todos los asistentes se llevarán una pieza de cerámica.

El Monasterio de Valbuena se suma con una visita guiada con cata de productos artesanos y la observación del eclipse. Por su parte, la vinoteca Único Vino organiza brasas, vino y música a partir de las 18:30 horas.

Los establecimientos hoteleros se movilizan con planes en la casa rural La Mambla, de Mambrilla de Castrejón (Burgos); Las Pinzas de Castilla, en Curiel (Valladolid), y el hotel rural La Bodega de Baldomero en San Esteban de Gormaz.

Planes en bodegas

En cuanto a las bodegas, Arzuaga y Bela proponen completar con una cata mientras Raíz de Guzmán, Valdubón suben la apuesta con degustaciones y aperitivos.

Otras bodegas amplían la experiencia con una propuesta enoturística y gastronómica más completa. Condado de Haza combina una visita a los viñedos, la observación del eclipse y una cena maridada con una selección de vinos de la casa. Peñafiel ofrece una visita a la bodega y una cata de dos vinos, seguida de la observación del eclipse desde su terraza y una cena tipo cóctel en el Palacio de Villachica acompañada por vinos de la bodega. Protos incluye una visita y cata, la degustación del Menú Eclipse en el restaurante Ágora y la observación del fenómeno por la tarde con gafas especiales. Por su parte, Viñas del Jaro propone visitar la bodega y culminar la jornada con una cena especial con menú maridaje y música en vivo bajo las estrellas.

Portia ha diseñado una experiencia que combina la observación del eclipse con una degustación gastronómica acompañada de vinos y música. Comenge suma a la degustación de cuatro vinos con picoteo una sesión musical a cargo del DJ Missouri y entrega a todos los asistentes gafas certificadas para seguir el eclipse con seguridad.

Entre las propuestas más singulares destaca Bodegas Briego, que convierte el eclipse en un evento cultural con una actuación de tambores africanos, una charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico, la presentación de su vino Alma de Briego y una degustación de jamón y tapas.

Los miradores, una buena opción

Para los que prefieran ver el eclipse solar por su cuenta, la Ruta del Vino recomienda la altura de los miradores de Haza, del castillo de Peñafiel o El Cotarro de Moradillo de Roa; con leyendas incluidas, como la Cuesta Manvirgo, y otros más desconocidos, pero espectaculares, como en la localidad de Castillejo de Robledo, el Pico Gurugú, en Bocos de Duero, o el Pico Escarcha, en Valdezate, entre muchos otros.

Consejos para una observación sin riesgos

Dada la gran afluencia que se espera para ese momento, la Ruta del Vino Ribera del Duero pide seguir las recomendaciones que ha hecho la Junta de Castilla y León para una observación segura y responsable del eclipse:

Usar gafas homologadas para la observación.

Planificar la ruta con antelación si se va en coche y evitar parar en arcenes o bajar del vehículo.

Alejarse de carreteras si se es peatón para evitar atropellos.

Evitar la observación desde zonas arboladas por el riesgo de incendios y por seguridad ambiental.

Acudir a lugares abiertos y sin obstáculos y respetar al máximo el entorno medioambiental.