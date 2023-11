José Ignacio García: «Con mis reseñas quiero contribuir a hacer más grande a la literatura»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

José Ignacio García está cogiendo la buena costumbre de acercarse a la capital burgalesa en los últimos meses. En marzo, recaló en la Sala Polisón con su último libro de cuentos, 'La memoria de los crisantemos', y el pasado septiembre impartió en la Biblioteca Pública de San Juan 'La llamada de los libros', una charla que le ha hecho recorrer toda la comunidad con una maleta llena de la mejor literatura reciente de Castilla y León.

Ahora, que suspiraba por tener un final de otoño tranquilo, despejado y horizontal como una siesta de verano, ha cogido otra vez la carretera para presentar su última obra, '26 soldaditos de plomo (Castilla Ediciones)', un volumen que recopila algunas de sus mejores reseñas literarias publicadas en los últimos años en ABC Castilla y León y en La Nueva Crónica de León.

Este miércoles, en el Palacio de la Isla, García hablará con los lectores burgaleses de libros -los reseñados- y de su libro a partir de las 19.30 horas en una presentación que tiene entrada libre hasta completar el aforo.

'26 soldaditos de plomo' es una especie de vademécum de la literatura española publicada últimamente. García, con bata blanca de prescriptor, receta en estas páginas los títulos que más ha disfrutado recientemente a través de unos textos muy personales y reconocibles. «En los últimos tiempos, varias personas me habían dicho que estos textos merecían estar recogidos en un libro. Que en la prensa son muy efímeras y se pueden acabar perdiendo... Y puede haber un público interesado, hasta del ámbito docente, que gracias a esta edición tenga un catálogo de casi noventa libros muy seleccionados», indica el autor.

«Parto de la base de que ser crítico literario es ser tremendamente injusto y que hasta cierto punto hay bastante de intuición y de fortuna... Yo, todos los meses, hago un máximo de cuatro o cinco reseñas, pero a mi casa llegan unos 200 libros. Intento reseñar lo que más me gusta e intento transmitir a la gente esa pasión que me despiertan esos títulos... Con mis reseñas quiero contribuir a hacer más grande la literatura», señala García y remarca que «soy un crítico absolutamente independiente, no escribo al dictado de nadie y eso es algo importantísimo para mí».

En el prólogo, Fernando Conde Parrado asevera que las reseñas de José Ignacio García «se convierten pronto en deseos de lectura, aunque sin olvidar lo que en el fondo llanamente son: ejercicios literarios sobre literatura [...] Lo bueno de un buen crítico literario es que te ahorra muchas horas de lectura inútiles».

Una de las características que hacen que las reseñas de José Ignacio García sean especiales y únicas es el estilo literario que infunde a sus textos, con un afán evangelizador sobre la buena narrativa, incluyendo anécdotas personales, reflexiones y sucesos que rozan propiamente la horma de un cuento. «A mí esas críticas que desmenuzan técnicamente los libros me interesan poco. Prefiero crear una historia alrededor de ese libro que sea lo suficientemente sugerente para que despierte la curiosidad e interés del lector en esa obra. Gente que ha leído ya '26 soldaditos de plomo' se esperaban un libro aburrido, muy analítico... y de repente se encuentran con otro libro de literatura», apunta y explica que el título de la obra homenajea a los 26 tipos de la imprenta de Gutenberg. «Creo que la palabra escrita hizo que este mundo fuera un poco mejor», ríe.

Autores burgaleses

Los autores con más reseñas en el libro de García son el escritor gaditano Antonio Tocornal y el burgalés, afincado en Segovia, José Antonio Abella, con tres críticas cada uno. «Lo de Abella es impresionante, ha publicado en los tres últimos años tres libros maravillosos -'Aquel mar que nunca vimos', 'Agnus diaboli' y 'El corazón del cíclope'-, obras de mucha categoría».

Otros escritores burgaleses que aparecen en '26 soldaditos de plomo' son Pedro Ojeda ('La metáfora del mirlo'), Jesús Carazo ('La tentación'), Óscar Esquivias y Miguel Navia ('Alguien se despierta a medianoche') y Leandro Pérez ('La última noche de Libertad Guerra'). García también quiere destacar a otros narradores que son el presente y el futuro de las letras de Castilla y León: los leoneses Noemí Sabugal y Pablo Andrés Escapa y los vallisoletanos Mar Sancho y Jesús Salviejo.

'26 soldaditos de plomo' abre y cierra con reseñas de obras de dos autores muy importantes en la carrera de José Ignacio García: el zamorano Tomás Sánchez Santiago y el berciano Antonio Pereira. «Son dos de las figuras de mi devocionario personal y de mis referentes. Hasta cierto punto, es un homenaje hacia ellos... Tomás fue mi maestro en vida y Antonio mi maestro antes de morir», concluye.