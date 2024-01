Escena Abierta, 25 años de leyenda

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Transgresor, diverso, alternativo, contemporáneo, rebelde, estimulante... Son adjetivos que pueden acompañar alguno de los trabajos de las 158 compañías que han participado en el festival Escena Abierta de Burgos en los últimos 25 años. Un acicate para la escena contemporánea en una ciudad pequeña que programa piezas que rara vez salen de los circuitos escénicos de las grandes capitales.

Una garantía para el público que sabe que la propuesta, sea la que sea, «no le va a dejar indiferente». Y un sello para las compañías que participan en un festival con solera y que han pisado los que tienen la agenda llena por España y Europa. Pero, también, un superviviente. De los 27 festivales que se integraban en la asociación nacional cuando empezaron solo quedan tres: el Escena Abierta de Burgos, el BAD de Bilbao y el TNT de Terrasa.

Todo ha sido un reto para los programadores del ya mítico festival burgalés. Ya daba idea de ello ese primer espectáculo de los franceses Transe Express ‘Arte celeste’ que «tuvimos que buscar un camión grúa que alcanzara los 30 metros de altura y no lo había en Burgos», explica el codirector y técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Burgos, Ignacio de Miguel. A superar el desplome de la mitad del presupuesto que supuso la crisis económica. «Nos obligo a redimensionar el festival», recuerda el codirector y responsable de la actividad cultural de la Universidad de Burgos, UBU, Carlos Lozano.

«Yo vine por primera vez con 14 años, y me he hecho adicta al festiva, gracias a lo que vi y experimenté en el Escena Abierta y en Espacio Tangente hoy hago lo que hago» Lara Brown

Esfuerzos que tienen su recompensa como el arranque y cierre del festival con el que soplan los 25. Con artistas burgalesas que suenan en el ámbito nacional y en los escenarios de la creación escénica. «Yo vine por primera vez con 14 años, y me he hecho adicta al festival, gracias a lo que vi y experimenté en el Escena Abierta y en Espacio Tangente hoy hago lo que hago», explica Lara Brown, la burgalesa, natural de Covarrubias, que triunfa en Madrid y Barcelona con su revisión de la jota castellana. Su espectáculo ‘Lo imposible es desaparecer’ ha cerrado la 25 edición del festival.

Lara Brown experimenta sobre la prevalencia de la jota castellana milenaria y que aun hoy se sigue bailando.©Tomas Alonso

En 25 años destacan muchas peripecias como la búsqueda de un «caballo blanco que entrara por una puerta para Angélica Liddel», recuerdan. O «una víbora, aquello fue toda una odisea hay muchas cuestiones de producción que han sido un reto» relata la responsable de cultura de Fundación Caja de Burgos, Beatriz Rodríguez.

En la conversación surgen momentos como la creación de una emisora de radio propia y efímera conectada de manera interna con el tren turístico. «El público viajaba en el tren turístico y por unos cascos recibían el sonido, diálogos de carácter teatral pero a los actores no los veían, era una emisión radiofónica exclusiva», recuerda De Miguel. Otras cosas curiosas el teatro dentro de un contenedor de camión instalado en la campa de la Blanca, un armario donde «el público entraba de uno en uno, solo con el artista», una jaima en el patio de Cultural Cordón en la línea de espectáculos intimistas o proyectos de gran envergadura como el banquete de 'Titus Androginus' de la Fura dels Baus.

No es un festival masivo pero tenemos un público fijo que siempre responde, les puede gustar más o menos la propuesta, pero vienen Ignacio de Miguel

Desde la gran infraestructura de los franceses con los que arrancó el Festival hace 25 años, o algo más simple que apela a los sentimientos como la propuesta de Hermanos Oligor en La Parrala. «A veces la vanguardia tiene que ser provocadora, pero este espectáculo que era para unas 50 personas, era una pequeña carpa y nos encantó, ellos planteaban la vanguardia desde el amor y el público acababa llorando, es íntimo, precioso... y eso puede ser lo más vanguardista», reflexiona Lozano.

¿Qué es la vanguardia? A veces es provocadora, grandes espectáculos o puro sentimiento como la pequeña carpa de Hermanos Oligor en la Parrala, fue algo precioso que apela al amor y la infancia. Carlos Lozano

El público es el que marca el devenir del Escena Abierta. «Hay espectáculos que no se conoce al artista, el proyecto, pero no fallan, 500 personas se acercan porque saben que son obras que no se programan, lo eligen, les puede gustar o no, pero no fallan», explican. No es una propuesta para atraer al gran público «no es un festival masivo» pero «el público son personas muy diferentes no hay un perfil específico y muchos no suelen acudir al teatro mas comercial o habitual», señala Rodríguez.

¿Cuál ha sido la respuesta más inesperada del público? Lozano se retrotrae a Pan Tone 232 en colaboración con Espacio Tangente en 2003. «Ves a 150 personas, en Burgos, en enero, que se desnudan y les pintan, y te quedas... No puede ser», cuenta. El espectáculo 'A ó B' podías «participar o Ver». Un proyecto de artistas plásticos de la instalación de Valentín Jalón que «les pidieron ir a Barcelona, se les llamó de Europa y nada», cuentan.

O la vez que el teatro tomó los juzgados. Se representaba Hamlet, de Rogert Bernat en la Audiencia Provincia. «Yo creo que fue la mas complicada convencer a a la Junta, el Tribunal Superior para hacer una obra dentro y que participara la propia judicatura tuvo lo suyo», explica De Miguel. Y esa es otra consigna del Escena Abierta. «En la obra del Juzgado participaron jueces, forenses, abogados... pero también hay más profesionales que han participado en todas las ediciones, desde técnicos de radio a psicólogos, un coro,... Hay un tejido social y cultural que nos mantiene despiertos y activos y la colaboración es de todos», añade Beatriz.

Hay un tejido social y cultural muy participativo y que nos mantiene despiertos y activos Beatriz Rodríguez

Y las compañías, responden. Los artistas repiten. Algunos no pueden por fechas. Otros han alcanzado un nivel inviable para un festival modesto como el Escena Abierta. Pero por sus múltiples escenarios han pasado grandes de la escena vanguardista como Rodrigo García, «tiene una trayectoria tremenda que ahora está por todo el mundo», Conde de Torrefiel, «es ahora el que más se mueve en el ámbito europeo», Angélica Liddel, Sol Picó...

Escena Abierta también ha sido un resorte para la producción local. Desde espectáculos efímeros como Pan Tone 237 a la inmersión en las vanguardias escénicas de Arawake Teatro. Otros realizan inmersiones puntuales aunque no sea su línea habitual como Ronco Teatro. «Tratas de provocarles para que estrenen aquí, que entren en otro tipo de lenguaje que no es habitual en su repertorio». Una fórmula que funciona.