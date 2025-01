Una cuesta de enero muy heavy

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Apenas da tiempo para reponerse de las uvas y los cotillones con los que dimos la bienvenida a 2025. El primer fin de semana de enero empieza fuerte y la agenda de conciertos para lo que resta de mes promete. De un tiempo a esta parte, Burgos se ha consolidado como capital del heavy metal y no queda otra que mantener ese estatus ganado a pulso. Para abrir boca, nada mejor que una banda de prestigio y largo recorrido, referente del power nacional, como Tierra Santa.

Después de triunfar en el Zurbarán Rock de 2023, el combo riojano está de vuelta con su último álbum, Un viaje épico , apenas rodado en directo. Por delante, un sinfín de fechas en España y Latinoamérica . Sin embargo, la primera parada de este año será en Burgos, este mismo viernes a partir de las 22 horas, en la sala Andén 56 .

Más metal, esta vez black, de la mano de Dark Funeral. Y ojo, porque el tour Let the Devil In de la incombustible banda sueca tan solo recalará en Burgos, Madrid y Barcelona. El primer concierto, el viernes 10 de enero en el Andén, promete pasar a la historia. Y para que no sepa a poco, Fleshgod Apocalypse, Ex Deo y Kami No Ikari se encargarán de echar más leña al fuego.

Tercer viernes de enero, que cae en 17, y más tralla en el Andén. Nada que ver con las dos propuestas anteriores lo que ofrecen Sons of Aguirre & Scila. Quiso el destino que ambos proyectos se fusionasen, allá por 2018, cuando Día Sexto y Masa llevaban ya un tiempo despuntando con sus afiladas y satíricas rimas en las que ridiculizaban todo aquello que detestan. El público cayó rendido a sus pies con el rap metal de este súper grupo y el resto es historia. Hasta Diego Varea, más conocido como Msias y acompañante habitual de los ‘hijos (bastardos) de doña Esperanza’, decidió embarcarse en un proyecto que ha demostrado con creces su creatividad y solvencia.

Superado el ecuador de enero, sorpresón para el miércoles 22. A punto de cumplir 40 años sobre los escenarios, los británicos Carcass aterrizarán por primera vez en Burgos. Referentes del death metal europeo, acuden al Andén 56 con dos teloneros de lujo. Por un lado, los mexicanos Brujería rendirán homenaje a dos de sus integrantes -Juan Brujo (voz) y Pinche Peach (samples y coros)-, tristemente fallecidos el año pasado. Por otro, la iconoclasta y atronadora banda finlandesa de grindcore Rotten Sound.

Difícil decisión la que tendrá que tomar la comunidad heavy -y los amantes del buen rock en general- en la noche del sábado 25 de enero. ¿Talento emergente o clásicos de toda la vida? Costará elegir, desde luego, entre la cuarta edición del festival de Las Candelas, en la plaza Nueva de Gamonal, y la cita con Obús y Barón Rojo en el Andén. Sea como fuere, no cabe duda de que los finalistas del concurso que da acceso a la próxima entrega del Zurbarán harán que el público entre rápidamente en calor.

Más allá del metal, la agenda de conciertos ofrece multitud de alicientes para diferentes tipos de públicos. En el Andén, sin ir más lejos, habrá sesiones de música electrónica gracias a Unity Techno (sábado 4) y Pokita Broma (12 de enero); rap de la nueva hornada a cargo de Israel B (viernes 11), la despedida de los burgaleses Asako (sábado 18) y Los Gandules (viernes 24), esos dos señores en bata y zapatillas de andar por casa que llenaron la sala en febrero del año pasado, sin moverse del sofá, en el primer acto del Notemofest.

Vuelve también el Concurso de Música en Directo de La Rúa, plenamente consolidado y con la sala llena casi todos los jueves. Después del parón navideño, Hate Me Better reabrirán la veda a partir de la próxima semana cediendo el testigo a Perseida y The Halley Band. Mientras tanto, la programación del mes incluye las actuaciones de U2Live, tributo a Bono y compañía el sábado 11, y Morochos el 18 de enero.

Arranca fuerte, como decíamos, el primer mes de este 2025 en la capital burgalesa. Y lo que queda, pues hay unos cuantos artistas y eventos confirmados para más adelante que prometer seguir poniendo a la ciudad en el mapa. Visto lo visto, parece evidente que el listón seguirá subiendo. Y recibiendo por vez primera a invitados de excepción como los euskomariachis Puro Relajo, dispuestos a brindar por la vida, el 26 de enero, en el Fórum Evolución.