Sobredosis de ‘bochorno’ en el festival con más risas por metro cuadrado

Dos horas y pico de Gigatrón a puro fuego en el primer acto del Notemofest no fueron suficientes. Tampoco el desternillante espectáculo, al día siguiente, de Charly Glamour y Dave Demonio en el Golden Garden a la hora del vermú. Mucha gente se quedó con ganas de más. Sobre todo aquellos que, quizá por la resaca, se perdieron ese acústico dominguero bautizado, con total acierto, como Bochornorama.

Que no cunda el pánico. Los promotores del festival con más risas por metro cuadrado han tenido el acierto de invitar al bueno de Charly, previo pago de miles de billones de euros -sí, con B-, para desplegar sus «dotes de monologuista» sin tanta distorsión. Habrá, por lo tanto, Bochornorama el 15 de febrero de 2025 en la sala Andén 56.

Armado con su inconfundible voz y con una flauta si fuese menester, don Glamour volverá a pasearse por Burgos dispuesto a darse un nuevo baño de masas. Arropado por su esbirro, de apellido Demonio, demostrará por qué Gigatrón alcanzó hace siglos un éxito «a nivel interestelar» que nadie, ni los pesos más pesados del heavy metal mundial, pone en duda. Bien lo saben los organizadores del Notemofest, incapaces de callar lo que siempre fue un secreto a voces: los temas de Gigatrón, «auténticos mitos», han sido plagiados por muchos de los grandes.

La cita «pasará a los anales de la historia», vaticinan las cabezas pensantes de la promotora Steel Souls, Gonzalo Navazo y Rosa Contreras, tras cerrar el cartel de un festival destinado a llenar el hueco que dejaron otros eventos igualmente hilarantes como Mundo Idiota o Fosa de Frikis.

El penúltimo fichaje antes de completar la plantilla, confirmado a principios de mayo, tampoco pasó desapercibido. Muchos les daban por muertos, pero Los Petersellers continúan dando cera con su peculiar guateque-punk. En pie de guerra y con muchas carcajadas a sus espaldas desde 1993, la banda madrileña traerá grandes recuerdos a los más viejos del lugar mientras descubre un amplio abanico de gamberras posibilidades a las nuevas generaciones. Si no tocan Super-Disco-Chino, es probable que el público les tire al pilón y de nada les servirá tener Más cara que espalda.

Aún quedan unos cuantos meses para que el segundo acto del Notemofest ponga el Andén patas arriba, pero no está de más ir pillando las entradas porque la primera edición registró un más que considerable aforo. Con El Reno Renardo como cabezas de cartel, el festival también apuesta por la nostalgia escatológica y ¿erótica? de El Chivi, así como la solvencia de unos Mamá Ladilla que triunfaron en la primera edición sin apenas despeinarse. De hecho, el propio Juan Abarca confesó hace no mucho a este periódico que no se lo pensaron «ni un segundo» cuando Gonzalo y Rosa llamaron a su puerta. Además, es posible que los artífices de Cunnilingus post mortem, Chanquete ha muerto o Monger Woman regresen a Burgos con disco nuevo bajo el brazo.