Un doble caso para Bevilacqua y Chamorro en plena pandemia

Una de las sagas policiacas más exitosas de los últimas décadas de las letras españolas tiene a los agentes de la Benemérita Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro como grandes protagonistas. Su autor, Lorenzo Silva (Madrid, 1966), cumple este año tres décadas narrando sus investigaciones a lo largo de catorce novelas que han creado una gran legión de fieles.

Este jueves, el salón de actos del Museo de la Evolución Humana a partir de las 20.15 horas, el autor de novelas como ‘Niños feroces’ o ‘La flaqueza del bolchevique’ presentará su última obra, ‘Las fuerzas contrarias’ (Destino), en una conversación con la periodista María Estébanez. El acto, con entrada libre hasta completar el aforo, también se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del museo.

En ‘Las fuerzas contrarias’, el subteniente Bevilacqua y la brigada Chamorro tendrán que enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: el esclarecimiento simultáneo de dos muertes en el momento más crítico que ha vivido nuestra sociedad en las últimas décadas: el confinamiento de la población en sus casas por mor de la pandemia de la covid-19.

«Dos casos que dejan huella en una novela que nos habla sobre cómo con ocasión de la pandemia se hacen sentir las fuerzas adversas a nuestro bien común, a nuestro futuro, a nuestra esperanza; unas fuerzas que vienen de más atrás y van más allá de la acción del virus. Una narración que explora, a través del género negro y de la complicidad entre un hombre y una mujer que llevan media vida batallando juntos, esa conmoción colectiva tras la que nada, tampoco para ellos, volverá a ser igual», señalan desde la editorial.

Pandemia, delitos y otras faltas

Bevilacqua y Chamorro se encuentran en ‘Las fuerzas contrarias’ con un doble caso. Por un lado, la desaparición de una mujer, presuntamente asesinada por un vecino de un pueblo de Badajoz. El segundo suceso les llevará a Illescas (Toledo) para averiguar qué le pudo ocurrir a una mujer de más de 70 años que apareció muerta en su casa en pleno confinamiento, un momento perfecto para camuflar un asesinato como muerte natural.

«¿Qué mejor momento para cometer un crimen que cuando la muerte galopa desbocada por las calles? Abordar los delitos que ocurrieron durante el confinamiento también me sirven para hacer un poco de reflexión», declaró el autor a El Mundo el pasado marzo.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvieron una labor muy destacada en aquellos meses tan lejanos y fueron unos de los ‘trabajadores esenciales’ -los que sí tenían libertad de movimiento- que más reconocimiento tuvieron por parte de la ciudadanía. Tener bajo control los núcleos urbanos y el medio rural, con sus calles prácticamente vacías, y que la grandísima mayoría de la población se resignara y cumpliera unas medidas restrictivas tan fuertes como las que se aplicaron fue también gran mérito suyo.

«Han pasado ya cinco años desde la pandemia, podemos verla con perspectiva y creo que quienes aspiramos a contar el mundo que nos rodea tenemos un cierto deber de afrontar esa narración y de constatar que hoy podemos decir con seguridad que el covid no nos ha hecho mejores», lamentó el autor de títulos como ‘Castellano’ y ‘Púa’.

Las novelas de la saga de estos dos agentes de la Benemérita -Lorenzo Silva fue distinguido en 2010 con el nombramiento de Guardia Civil Honorario por su «por su contribución a la imagen del Cuerpo»- son autoconclusivas y se pueden leer sin un orden concreto, aunque los fans de la serie nunca admitirían no comenzar por el principio, ‘El lejano país de los estanques’ (1998), y continuar hacia delante en orden cronológico de publicación.

Lorenzo Silva, demás de autor de la saga de Bevilacqua y Chamorro, tiene en su haber otras veinticinco novelas, unos cuantos ensayos y varias novelas juveniles. Un dato: es el autor con más títulos en la editorial Destino junto al celebérrimo escritor vallisoletano Miguel Delibes. Entre otros galardones, Silva ha sido ganador del Premio Nadal (’El alquimista impaciente’, 2000), El Premio Primavera de Novela (’Carta blanca’, 2004) y el Premio Planeta (’La marca del meridiano’, 2012). Este jueves regresa con ‘Las fuerzas contrarias’ a Burgos, una ciudad donde siempre es bien acogido por la gran parroquia de lectores que atesora. Bienvenido otra vez.