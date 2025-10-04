«La obra de Galdós está muy vigente y refleja perfectamente el espíritu español»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Sabe que la ceremonia que protagonizará en unos días tiene una carga de responsabilidad importante. Es la primera vez que lo hace y lo asume con el sentido del deber, el agradecimiento a sus compañeros y también algo de emoción. Que nunca se pierda esa chispa.

María Jesús Jabato Dehesa será la encargada este jueves, 9 de octubre, a partir de las 20 horas en el Salón de Estrados de la Diputación Provincial, de abrir el curso académico 2025-26 de la Institución Fernán González. Tras las respectivas salutaciones del presidente patrono de la Real Academia, Borja Suárez, y de su director, René Jesús Payo, la escritora y abogada leerá la ponencia ‘Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós’. Nada menos que Galdós.

«Es que me gusta mucho. He leído y releído sus novelas y he investigado y publicado varios artículos sobre su obra», detalla. «Galdós escribió sobre Madrid, sobre Santander, sobre Toledo... Burgos, en cambio, apenas tiene presencia. Pero hay algunos hitos en sus textos sobre nuestra provincia que son interesantes».

La también premiada poeta de literatura infantil señala que gran parte de su ponencia está basada en artículos que ha publicado en los últimos años en el boletín de la Institución Fernán González. «De la presencia de Burgos en la obra de Galdós destaca el viaje de novios de ‘Fortunata y Jacinta’». La primera parada del feliz periplo de Juanito Santa Cruz y Jacinta por aquella España convulsa y caótica será la capital castellana, donde el autor de ‘Doña Perfecta’ cita la Catedral, la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas.

«Luego hay dos apuntes en ‘Miau’, una novela verdaderamente deliciosa. Y en la tercera serie de los ‘Episodios Nacionales’, Burgos aparece en los viajes que hace José Calpena por localidades como Villarcayo, Medina de Pomar y Briviesca. Y en la quinta serie están las peripecias de Tito Livio, protagonista-narrador natural de Oña. Por último, hay unas referencias en la obra ‘Panoramas madrileños’, donde habla de Burgos y, cómo no, de su frío», ríe.

Pasión por Galdós

María Jesús Jabato se mueve por la vida con una actitud muy elegante y correcta. También firme. Discreta y hasta tímida -odia que le hagan fotografías-, deja por un rato esta compostura para hablar de Galdós con una pasión que confirma lo que, según todos los expertos, le hace la pluma más célebre de las letras españolas tras Miguel de Cervantes.

«Me maravilla sus brillantes descripciones de ambientes, el dibujo de los protagonistas, cómo retrata su tiempo, el lenguaje... Y luego hay detalles, como la vista y problemas en los ojos de sus personajes, que me fascinan. Esto aparece en muchísimas de sus novelas, era un achaque que él sufrió hasta que se quedó ciego. Un ejemplo claro está en ‘Marianela’», indica y recordamos una fotografía de Galdós tomada en la villa de San Quintín de Santander, muy famosa, en que aparece ya mayor con gafas, un largo gabán y gorra, sentado y acompañado por un enorme can. «Ese perro, mira qué curioso, se llamaba Canarias y se lo regaló el padre Manjón».

María Jesús Jabato es una apasionada de la obra de Galdós.TOMÁS ALONSO

Jabato, entre el basto corpus literario del escritor natural de Las Palmas, destaca obras como los ‘Episodios Nacionales’, ‘Miau’, ‘Ángel Guerra’, ‘Fortunata y Jacinta’, ‘Misericordia’ o las cuatro novelas de Torquemada. «Las he releído todas varias veces. De sus libros podemos aprender cómo era aquella época y también cómo hemos evolucionado como país. Seguimos arrastrando algunos problemas muy similares y, aunque las condiciones de vida hayan mejorado sensiblemente, en algunos aspectos sociales y políticos continuamos prácticamente igual. La obra de Benito Pérez Galdós está muy vigente y refleja perfectamente el espíritu español, que es muy particular», ríe.

Jabato se muestra pensativa por un instante y recuerda su amanecer en Galdós. No llegó como algo fortuito ni accidental. Las aventuras de Fortunata, Jacinta y demás parroquia de la gran novela del autor canario, publicada en 1887, llegaron acompañadas de otras obras totémicas de la literatura europea del siglo XIX. «Desde pequeña me encantaba leer y cuando llegué a Galdós ya había leído ‘Crimen y castigo’ y ‘La Regenta’, otras de mis novelas favoritas», asevera. «Me iba la marcha», señala con simpatía al hablar de estas tres voluminosas obras. «Y no olvidemos sus cuentos, los tiene maravillosos».

Vida en la academia

María Jesús Jabato leyó su discurso de entrada en la Institución Fernán González, en un salón de Estrados del Palacio de la Diputación abarrotado, el 20 de junio de 2012. El título de su ponencia, ‘Torres de aire y plata. Los artículos de Federico García Lorca en Diario de Burgos’, desgranaba los primeros escritos publicados por el autor de ‘La casa de Bernarda Alba’ en el rotativo burgalés gracias a la intercesión de su maestro Martín Domínguez Berrueta. «Seguramente, fue lo primero que publicó Federico en su vida. Y de esto, casi no se sabía nada», apunta.

El recuerdo de una jornada como aquella retorna estos días a su mente poco antes de abrir el nuevo curso académico con su ponencia sobre Benito Pérez Galdós. «Aquel fue un día emocionante. Tuve muy presente a mis padres, a los que dediqué el discurso... Sé que les hubiera gustado estar allí», confiesa.

Jabato fue la segunda académica numeraria en entrar en la Institución Fernán González tras Lena Saladina Iglesias en sus, en ese momento, 66 años de historia. «En estos últimos tiempos han cambiado mucho las cosas. La academia se ha abierto a la sociedad, es más conocida y valorada, se hacen actividades más participativas para todo el mundo, están entrando mujeres... Pero no por ser mujeres, sino por su valía», subraya y recuerda a las dos últimas incorporaciones, la arqueóloga Ana Isabel Ortega y la artista María José Castaño.

Desde que su ingreso en la academia en 2012, María Jesús Jabato fue secretaria de actas y desde 2020, secretaria con todas las responsabilidades del puesto. Además, su labor investigadora y literaria en la institución ha producido hasta once libros donde destacan obras como ‘Rogad a Dios en caridad’ -sobre las esquelas y los avisos funerarios en la prensa burgalesa en el siglo XIX-, ‘Martín Domínguez Berrueta: luz en la sombra’ -adaptación de su tesis doctoral sobre el citado profesor salmantino que tanto influyó en su alumno más afamado, Federico García Lorca, que le empujó a escribir y publicar sus primeros textos-, ‘Un poema inacabado e inédito de Antonio Machado’ -sobre la composición ‘Las viejas de Castilla’, encontrada en el Fondo Zugazaga que custodia la academia burgalesa- o la exitosa trilogía ‘Crónica negra de Burgos’, sobre crímenes acaecidos en la provincia en el último siglo, su investigación y su recorrido judicial.

Aunque su escritorio siempre está lleno de proyectos, la atención de María Jesús Jabato está ahora mismo centrada en Galdós y en el próximo jueves y el acto inaugural del nuevo curso, donde además será recibido como académico correspondiente de la Institución Fernán González Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras.

Un primer trimestre de curso intenso

Descansados del gran trabajo que supuso para la Institución Fernán González la exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’, los académicos regresan al trabajo tras el verano con muchas actividades y algunas publicaciones. Si de las primeras irán dando cuenta próximamente, de las segundas ya conocemos algunos títulos.

En breve se presentarán los estudios ‘El museo imaginado de Manuel Machado’, de Belén Castillo Iglesias, ‘Andrés Manjón. Una historia en la historia’ de Andrés Palma Valenzuela, y un libro que recoge las actas del ciclo de conferencias sobre el V centenario de la muerte del obispo Fonseca, celebrado en otoño del pasado año. El esperado libro sobre Manuel Machado y sus años burgaleses, obra de José Manuel López Gómez, también se publicará en las próximas semanas.