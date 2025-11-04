50 años cuidando la memoria de la provincia

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes no para. Ha presentado recientemente dos publicaciones - ‘Juan Rodríguez de Fonseca 1451-1524. Diálogos de historia en la Escalera Dorada en el V centenario de su muerte’ y ‘El Museo Imaginado de Manuel Machado’, de Belén Castillo Iglesias- y el pasado viernes inauguró la exposición ‘Simón Ruiz. 500 años (1525-2025)’ en el Consulado del Mar. En el mes de octubre celebró el ciclo de charlas ‘Tesoros de la Catedral’ y en noviembre será el Archivo Histórico Provincial el objeto de un nuevo programa de ponencias.

Con el título de ‘Escribiendo la Historia’, la Institución Fernán González -en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Fundación Círculo- celebra los 50 años del Archivo Histórico Provincial que, según indican en su sitio web «tiene como misión custodiar y conservar el patrimonio documental generado por la administración autonómica y estatal, radicada en la provincia y transferida al archivo, poniéndolo a disposición de ciudadanos y administraciones».

Hasta que el Archivo recale en su nueva casa -un edificio anexo al Hospital de Concepción de próxima construcción-, su actual ubicación ocupa dos edificios. El principal está situado en la calle Antonio de Cabezón, número 8, y el segundo depósito se encuentra en el polígono de Villalonquéjar.

El ciclo de conferencias comienza el jueves, 6 de noviembre, y será presentado por Juncal Zamorano, directora del Archivo, y René Jesús Payo, director de la Institución Fernán González. Las charlas de esa jornada serán ‘Fuentes para la historia de América’ (impartida por Ángela Pereda López), ‘Fuentes para la historia del arte’ (Lena S. Iglesias Rouco y José Matesanz Del Barrio) y ‘Fuentes para la historia de la sanidad’ (José Manuel López Gómez).

Para el jueves 13 de noviembre serán las ponencias ‘Fotografías y documentos figurativos en el Archivo Histórico Provincial’ (Miguel Moreno Gallo), ‘Fuentes para la historia de la educación’ (Ignacio Ruiz Vélez) y ‘La Desamortización y sus fuentes en el Archivo’ (José Luis Moreno Peña). La última jornada se celebrará el viernes 21 de noviembre con las charlas ‘Justicia, Interior y Guerra Civil en el Archivo’ (Isaac Rilova Pérez) y ‘Los protocolos notariales como fuente de la historia social y económica’ (José Antonio Cuesta Nieto).

Todas las conferencias tendrán lugar en la sala de prensa de la Fundación Círculo (Plaza de España, 3) a las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.