«En la gran poesía hay mucho talento, pero también trabajo y formación»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«La poesía es, de alguna manera, la construcción de una arquitectura sobre el silencio, que permite ‘habitar’ a quien la lee ese mundo otro del poema construyendo así un mundo propio y a la vez, aunque pueda parecer paradójico, compartido. Por ello, quien lee poesía está poeta, así como quien la construye, cuando la construye, está poeta, es decir, desarrolla una mirada otra, emplea unas técnicas y diseña un edificio emocional que permite ese ‘habitar’».

Con esta interpretación del acto poético, el vate madrileño Luis Luna enciende el prólogo del libro ‘Escribir poesía. Manual para poetas’, coeditado por la Escuela de Escritores y Páginas de Espuma. Los responsables de la edición son Juan Domingo Aguilar, Lucía Emmanuel y Daniel Montoya. Este jueves, 13 de noviembre, la propia Emmanuel y los profesores de la Escuela de Escritores de Burgos Jesús Pérez y Cristina Casado desmenuzarán en el salón de actos del MEH la usabilidad de esta obra, su aplicación práctica y por qué también se puede aprender a escribir poesía. Porque se puede, no todo es inspiración divina o terrenal. La charla será a partir de las 20.15 horas, con entrada libre hasta completar el aforo y también podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube del museo.

A lo largo de sus 450 páginas podemos encontrar las «voces, sabiduría y explicaciones» de poetas -de uno y otro lado del Atlántico- como el ecuatoriano Juan José Rodinás, la mexicana Rocío Cerón, la colombiana María Gómez Lara, el dominicano Frank Báez o los españoles Rosa Berbel, Begoña Méndez, Laura García de Lucas, Pablo García Casado o el citado Luis Luna, entre otros. El volumen se divide en cuatro partes -‘La construcción del poema’, ‘Las formas de la poesía’, El cuerpo: musicalidad y movimiento’ y ‘Escribir poesía hoy’- y propone «un recorrido completo y profundo por las herramientas, formas y preguntas esenciales de la escritura poética. Un espacio para explorar la poesía desde su tensión técnica y misterio, cuerpo y lenguaje, disciplina y libertad», señalan sus editores.

Taller de versos

El aula de la planta -1 del Museo de la Evolución Humana, la profesora y poeta Cristina Casado dirige la clase con voz queda. Es jueves y celebran la sesión semanal del taller de poesía de la Escuela de Escritores de Burgos. Los asistentes -cuatro alumnos y su tutora- quedan enclaustrados entre paredes de cristal como sumergidos en un acuario sin agua. La quietud se rompe por el fragor hormonal de una visita de adolescentes al museo, casi todos en chándal y vestidos de negro, que van a los baños de la instalación, muy cercanos al aula.

«Al principio tuve que conocer a los alumnos para saber su nivel de conocimiento de la poesía, su forma de escribir... Y me he sorprendido mucho. Tengo unos alumnos con muchísimo potencial y muy aplicados, tiene mucho interés por aprender», admite Casado. Al comienzo de cada clase, la docente trata un tema con los alumnos de carácter quincenal, temas preparados según lo aprendido por ella en el Máster de Poesía de Escuela de Escritores coordinado por el citado Luis Luna. «Al final de cada uno de sus temas, como pueden ser los heterónimos, hay una propuesta de trabajo que vamos haciendo cada semana con otros conceptos como la metáfora, la metonimia, el símil, la paradoja...», explica.

Para comenzar, la profesora siempre lee un poema que les ha enviado previamente por correo electrónico y, si hay tiempo, lo comentan. Más tarde, llega el recitado y comentario de los poemas que han escrito en sus casas los alumnos. Durante la clase a la que asistimos, Álvaro aparece con unos haikus y un soneto que definen como surrealista. Raúl, con un poema que trata el paso del tiempo con el pan como metáfora y el Mercadona de Villímar como toma de tierra. Luis lee una larga composición de espíritu narrativo en una fiesta del PCE en la vieja plaza de toros de El Plantío, donde una mujer de belleza primaveral deja manso y muy despistado al mismísimo minotauro. Silvia acaba de llegar, ya tendrá tiempo para participar con sus textos.

«Me mandan los trabajos por correo, yo les contesto con mis comentarios y en la clase, tras leer los poemas, los debatimos entre todos. Así, además de mi opinión, cada alumno recibe la de sus compañeros. Eso es lo más valioso a la hora de una corrección», asegura Casado y apunta que cada semana plantea un tema para que sea trabajado en casa. «También, en cada sesión, hemos trabajado una figura literaria y hacemos una serie de ejercicios para integrarla».

Cristina Casado, con sus alumnos Luis, Álvaro, Raúl y Silvia.TOMÁS ALONSO

Uno de los momentos más distendidos de la clase es el intercambio de libros. «Llevo yo libros, ellos proponen alguno que les haya gustado... Tras ese rato, si tenemos tiempo, pueden leer un poema que les guste especialmente y lo quieran compartir con los demás», indica Cristina Casado. En esa sesión, Raúl participó con un poema de Berta García Faet como colofón de la clase.

El manual

Actualmente, Cristina Casado tiene cuatro alumnos en el taller, pero sus puertas están abiertas a toda persona interesada en escribir, leer, analizar y comprender la poesía. «Cualquiera se puede apuntar a lo largo del curso, yo le pongo al día sin problema. Además, hay muchas facilidades para seguir el curso a través de correos que intercambiemos, quedar en algún momento fuero del horario de clase... Nos podemos amoldar a muchas situaciones, claro», asegura e indica que toda la información está en https://escueladeescritores.com/ciudades/burgos/

El libro que se presenta este jueves en el Museo de la Evolución Humana es un compendio muy completo sobre la poesía. Cristina lo ha leído con gusto «dando saltos por sus páginas» y supone un gran apoyo en sus clases. «Me parece un libro muy ecléctico, toca todos los campos y está dirigido a un espectro muy amplio de lectores y escritores. Desde alguien que se acaba de iniciar y encuentra, por ejemplo, qué es la rima, a alguien con un gran bagaje y se topa con los disfraces de la voz, el yo poético...», prosigue. «Como todas las artes, la poesía también hay que trabajarla mucho, ir mejorando tu técnica, buscando tu voz. Cada uno nace con unas capacidades, pero hay que desarrollarlas. Y cuanto más, mejor. En la gran poesía hay mucho talento, pero también trabajo y formación... Los poetas tiene una mirada especial, pero hay que desarrollarla», concluye Cristina Casado e invita a todos los burgaleses a la presentación de este jueves y, si les apetece, a unirse a su taller.