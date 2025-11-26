La novela de los amores maduros y la gente normal

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«España no es un país de lectores de relatos. Al contrario que en América, donde adoran los libros de cuentos, aquí la reina de la narrativa es la novela. Yo, que he publicado varios volúmenes de relatos y ahora una novela, lo sé de primera mano. La recepción de una novela es mucho mayor», argumenta José Ignacio García (San Sebastián, 1965), que regresa a Burgos precisamente con su primera novela, ‘El vuelo de los delfines’, editada por el sello cántabro Valnera.

La presentación será este jueves en el Palacio de la Isla -donde anduvo el escritor recientemente con la conferencia ‘Esenciales’- a partir de las 19:30 horas en un acto organizado por el Instituto Castellano y Leónes de la Lengua que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros. La entrada es libre hasta completar el aforo.

José Ignacio García lleva más de media vida «dedicado a la palabra». Además de crítico literario en La Nueva Crónica de León y ABC Castilla y León, hace presentaciones de otros escritores -«cada vez menos, creo que hice demasiadas en su momento»- y organiza eventos como las ferias del Libro de Medina del Campo y de Portillo, las localidades vallisoletanas donde vive la mayor parte del año. Pero su cabeza, siempre que estas ocupaciones se lo permiten, está volcada en la creación literaria. Sus últimas obras son ‘26 soldaditos de plomo’ (Castilla Ediciones, 2023), una compilación de sus mejores reseñas literarias, y los libros de relatos ‘La memoria de los crisantemos’ (Castilla Ediciones, 2022) y ‘Donde siempre es invierno’, (2024, Péñola Narrativa). Y por fin, llegó la novela.

«El recordado José Antonio Abella [escritor y escultor burgalés, fallecido en julio de 2024] me reunió un día en la Feria del Libro de Medina del Campo con sus editores de Valnera, Jesús Herrán y Ángeles de la Gala, para que yo publicara una novela con ellos. Les conté las ideas que tenía y les gustaron. José Antonio nos dejó el pasado verano, pero siempre pensamos que era de ley cumplir esa promesa que le hicimos y a partir de agosto me puse en serio con ello», asevera. «Pensé mucho en él, todo un maestro, mientras escribía. Se la dediqué, por supuesto, y hay varios homenajes a su figura y a su obra a lo largo del libro».

El bautizo público de ‘El vuelo de los delfines’ aconteció a finales de abril, en la pasada Feria del Libro de Medina del Campo. «Yo tenía muchos miedos. Siempre digo que yo era un albañil especialista en construir chalés, relatos, y ahora me enfrentaba a levantar un gran rascacielos, una novela. Y no sabía cómo iba a recibirse esta narración de largo recorrido», confiesa García. La novela, que fue el título más vendido en la cita medinense, comenzó a partir de ahí un largo ‘tour’ de presentaciones que este jueves hace parada y fonda en Burgos.

«Personas posibles»

La primera novela de José Ignacio García llevaba dando vueltas en su cabeza desde hace más de dos años en los que coleccionó una montonera de notas, escenas y algún que otro disparate. «Un guiso» de personajes y situaciones nacidas de la vida corriente pero «salpimentadas con mucha ficción», las desventuras de unos protagonistas con vidas estancadas o cerca del coma emocional que buscan un revulsivo, una nueva coyuntura que reverdezca el latido de su existencia.

«Esta novela no es un ‘best-seller’ donde se mata a alguien en las primeras páginas o hay un misterio casi imposible que se resuelve al final de la historia», indica. «Cuento, principalmente, las vidas de tres mujeres y tres hombres a los que pasados los 50 años la vida les dé una segunda oportunidad emocional, sentimental y hasta laboral... Es gente muy normal que podríamos cruzarnos en cualquier momento por la calle. Creo que llegan más al corazón del lector porque son personas posibles, cada uno con sus labores diarias, sus miedos, sus esperanzas y, sobre todo, con muchas ganas de vivir y de luchar».

De i. a d., el editor Jesús Herrán, José Ignacio García y el artista Juan Carlos González Muñoz, autor de la portada de la novela.ecb

Asuntos del día a día como las complicadas relaciones paternofiliales, el ‘bullying’ entre los jóvenes, las dificultades tecnológicas en la tercera edad, el mezquino sistema bancario, la comunicación e incomunicación en una pareja divorciada, los cuidados de nuestros mayores o el sexo en la madurez son algunos de los temas que podemos rastrear a lo largo de las 300 páginas de ‘El vuelo de los delfines’. Otros más triviales, pero del gusto del autor, son las películas de piratas, las lecturas de juventud o la tortilla de patatas sin cebolla, cuya receta es desgranada con finura y humor por Leo, uno de los protagonistas.

La segunda oportunidad

«Con todos estos ingredientes, lo que principalmente he querido es contar que a partir de los 50 años la vida te puede dar una oportunidad de ser feliz y que hay que subirse a ese tren sin ningún miedo. Y la esperanza y la dignidad son dos vagones fundamentales en esta historia», indica García. «Un lector me dijo que si se podía considerar una novela de autoayuda, porque se había separado recientemente y le había animado mucho, que la felicidad depende en gran parte de uno mismo, como les ocurren a los personajes», confiesa con simpatía.

Selma y Leo, Julián y Estrella, Loyola y Toni... Seis personajes «con su propia voz», más otros cuantos que brujulean a su alrededor, caminan por la narración en busca de un horizonte más luminoso junto a otro decisivo, Lluvia, sin la que nada habría sido igual, como reza el título de primer capítulo. «El arranque de la novela está basado en una anécdota que me sucedió. Estuve en la presentación de un libro de microrrelatos de Rubén Abella y me lo llevé firmado. Luego, me fui con dos amigos a dar un garbeo y lo perdí en un bar... Tiempo después, pensé qué había sido de aquel libro y quién se lo quedaría», explica García con la llave de la ficción en la mano.

Si ese es el comienzo, el final de ‘El vuelo de los delfines’ embarca a los protagonistas en una aventura donde sucederán unos hechos que, quizá, serán unos buenos pilares para edificar una nueva vida. «Tengo que reconocer que en la última parte de la novela conté con la ayuda y los buenos comentarios del editor, Jesús Herrán, que me hizo unas cuantas sugerencias que hicieron que las distintas historias que ocurren quedaran mejor abrochadas».

José Ignacio García ya está pensando en su segunda novela, la que suelen llamar ‘la obra de la confirmación’, tras «una aceptación muy elogiosa por parte del público y la crítica de la primera. No sé qué saldrá, pero me voy a poner con ella ahora que voy terminando las conferencias de ‘Esenciales’ y las presentaciones de ‘El vuelo de los delfines’», concluye el autor que, hasta que llegue su próxima historia, invita a los lectores burgaleses a charlar de la primera y «de lo que les apetezca» este jueves otoñal en el Palacio de la Isla.