Hermanos para siempre y rivales por un día en la carrera al Zurbarán Rock

Compartir escenario con amigos siempre es un placer. No tanto si se trata de un concurso, aunque pase lo que pase todo quedará en familia. Antecessor y Khorea se la juegan este sábado 31 de enero a una sola carta. Treinta minutos de concierto por barba en el festival de Las Candelas y un premio tremendamente suculento: formar parte del Zurbarán Rock Burgos 2026.

Lo que el metal unió hace años, ya no lo separa nadie. Cuando ambos grupos se supieron finalistas tras competir previamente con otros 15 participantes, la alegría les invadió de inmediato. También cierta sensación «agridulce». Al menos para Iván Olano (baterista de Khorea), aunque «mejor perder contra ellos que contra un desconocido».

«Si gana Khorea me voy a alegrar. No más, pero sí parecido», confiesa la voz y guitarra de Antecessor, David Oter. No por quedar bien, que conste. Aparte de la amistad, resulta que su hermano (de sangre) Vicente toca el bajo en sus ahora rivales. Por eso, y «porque somos los hermanos menos competitivos del mundo», celebrará el resultado -sea cual sea- en cuanto el jurado se pronuncie.

El hilo rojo invisible que conecta a las dos bandas va incluso más allá. David e Iván convergen en Sexma, que ya compitió hace tres años en Las Candelas. Curiosamente contra Perrosdepaja (doblete aquella noche para David, cantante de dicho grupo) y Grave Noise, quienes se proclamaron vencedores.

«He perdido dos de dos. A ver si a la tercera va la vencida», comenta David, un tipo aparentemente serio al que, en el fondo, le sobra sentido del humor. La diferencia, eso sí, es que aquella vez pudo desquitarse en el segundo escenario del Zurbarán. De aquella experiencia, Iván destaca la posibilidad de «tocar a una hora cojonuda con muchísima gente». Paradójicamente, les cundió más incluso que haber ganado porque Grave Noise abrieron el festival a las 4 de la tarde con menos público.

No caerá esa breva esta vez. Lo saben de sobra y no queda más remedio que perfilar el mejor directo posible en media hora. A saco, sin florituras ni concesiones entre canción y canción. Ahí los Khorea parten con cierta ventaja porque su álbum debut, Into the Maelstrom (2025), consta de siete canciones y «la reproducción continua en Spotify son 26 minutos». El plan, por lo tanto, es que Iván, Vicente, Isra (guitarra) y Rulo (voz) le den «caña» al asunto para «que entren todas» intentando «sonar lo más potente posible».

Mismo reto para David, Yus (bajo), Óscar (guitarra) y Rodrigo (batería). «No puedes cometer errores y hay que prepararlo mucho porque media hora se pasa volando», advierte el vocalista de Antecessor una vez descartadas dos propuestas para llamar la atención. La de «ir de animadoras» por aquello de que «hace mucho frío y no se nos va a ver bien» y la de tirar fuegos artificiales porque, básicamente, «está prohibido». En cualquier caso, es probable que apuntalen en gran medida el directo con Neologismo (2025), su esperado EP tras Ex Libris (2019).

La suerte no estará echada hasta que finalicen los conciertos. Desde la organización (Metal Castellae), se ha decidido que los grupos de Burgos cierren la velada (Antecessor a las 22 y Khorea a las 23 horas) tras las actuaciones de Alterade (Valladolid), Corvus V y Edén (León) a partir de las 7 de la tarde. Para Iván, tocar en la plaza Nueva de Gamonal es sinónimo de «buenas sensaciones». Más que nada, porque se ha criado en el barrio y «es un sitio muy guapo». David, por su parte, cruza los dedos para que no llueva. Porque el frío, al fin y al cabo, se puede sobrellevar aunque «no estés tan cómodo con la guitarra y con la voz».

Presente y futuro

Atrás queda un año que los Khorea jamás olvidarán. El proyecto, concebido poco antes de la pandemia, logró despegar en forma de disco y su primer concierto fue, nada más y nada menos, que arropando a los estadounidenses P.O.D. en la sala Andén 56 el pasado mes de agosto. Muchos hubiesen pagado -o pegado- por estar en su lugar. El caso es que no desaprovecharon la oportunidad de lucirse, aunque eso conllevara «ponernos las pilas» antes de lo previsto.

Mientras tanto, Antecessor recobró el respeto de la crítica especializada tras varios años sin pasar por el estudio. Lo más inminente, tal y como precisa David, es lanzar el videoclip de Sintientes antes de abril. De ahí en adelante, es posible que apuesten por el lanzamiento de singles o, en todo caso, algún otro EP.

Por separado, la creatividad se mantiene intacta y más temprano que tarde emergerán nuevas composiciones. De manera conjunta, Antecessor y Khorea planean una minigira por varias ciudades. Según avanza Iván, Santander está «casi cerrado». Lo importante, independientemente del lugar, es «salir fuera de Burgos con nuestros rivales y enemigos de Antecessor».

No pisarán la misma tarima, desgraciadamente, el 10 u 11 de julio en la novena edición del Zurbarán. O quizá sí, porque David se ofrece como «pipa» en caso de que los Khorea se lleven el gato al agua. Qué menos teniendo en cuenta que Vicente «ha sido el nuestro durante muchos años». Lo que está claro, a pesar de que no sonrían para la foto que ilustra este reportaje, es que «somos amigos y lo tenemos todo en común». Por lo tanto, «no hay ni el más mínimo atisbo de pique o competición».