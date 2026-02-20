El Chivi: «Vivimos una época en la que cualquiera, por hacer una gilipollez, se vuelve viral»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A José Córdoba le han pasado «un montón de cosas raras» desde que inició su carrera allá por los 90. Desde «firmar tampones» hasta ver cómo un tipo se introducía una botella de Heineken «por detrás» durante uno de sus conciertos. Se hizo pornoautor por las risas y, cuando se quiso dar cuenta, las canciones de El Chivi ya eran patrimonio contracultural. Su gusto por la provocación, no obstante, jamás estuvo exento de crítica social. Siempre con la sátira como santo y seña, vuelve este sábado a Burgos para reencontrarse con viejos amigos -dentro y fuera del escenario- gracias al Notemofest.

Pregunta. Si repites en el Notemofest será por algo. ¿Qué tal fue la experiencia?

Respuesta. La verdad que fue estupendo, me lo pasé súper bien. El público estuvo entregado desde el primer momento y fue una alegría cuando me llamaron de la organización para proponerme volver este año.

P. ¿Era la primera vez en Burgos?

R. Había tocado varias veces ya. No en un festival, pero sí en salas pequeñitas de unas 25 o 100 personas. Lo del año pasado, eso sí, fue impresionante.

P. Aparte de tocar y pasarlo en grande, ¿sacaste algo de tiempo para hacer turismo por la ciudad?

R. Ya conocía Burgos de antes, aunque estuve tomando algo por el centro, por la zona de la Catedral. Así que sí, estuve haciendo turismo (risas).

P. Me suena haber leído por ahí que habrá nuevo disco de El Chivi en 2026. ¿Verdad o fake new?

R. Es cierto. Lo estoy grabando ya y creo que en un par de meses, tres meses como mucho, estará en todas las plataformas.

P. ¿Por dónde van a ir los tiros?

R. Va a ser un disco muy divertido, con canciones surrealistas al estilo Chivi de siempre. Creo que al público le va a gustar. Además, durante estos años he estado presentando canciones en los conciertos y han funcionado muy bien. El sábado tocaré unas cuantas para que la gente las vaya conociendo, incluso alguna que todavía no he cantado.

P. ¿Temáticas?

R. Un poco de todo. No me gusta desvelar mucho las cosas, pero hay una canción sobre los muñecos Reborn, esos que son muy realistas y que están de moda. Vi un reportaje en la televisión y me pareció una afición rara.

Como en todos los discos de El Chivi, siempre hay un par de canciones que son un poco más serias. He incluido una que se llama Ahora que crecí. Es un homenaje a mi infancia, a los años 80, que llevo cantando año y pico en los conciertos y que funciona muy bien.

P. También he leído que, en diciembre de 2022, se coló una de tus canciones en una zona comercial de Badajoz cuando sonaban villancicos de fondo. Al parecer, se armó la marimorena.

R. Fue en Don Benito, una historia súper curiosa. Imagino que encargarían a alguien a hacer una lista de villancicos y se coló el mío.

P. Imagino el revuelo. ¿Recibiste alguna llamada?

R. Me escribieron mandándome la noticia. Incluso la compartí por redes porque me pareció una cosa muy loca.

P. ¿Alguna otra anécdota surrealista?

R. En todos estos años tengo muchísimas anécdotas, desde firmar tampones, ropa interior o un pecho. La verdad es que me han pasado un montón de cosas raras.

P. ¿Y la más rara?

R. Creo que ya lo he contado en alguna ocasión. Una de las primeras veces que salí a tocar fuera de Madrid fui a Bilbao. Todavía no tenía disco de estudio ni nada e iba con mis amigos a ver un poco qué pasaba. Un colega que me acompañaba a la percusión y yo estábamos tocando. De pronto, ya en los bises, se subieron dos tíos al escenario y se quedaron completamente en pelotas. Uno de ellos empezó a hacer flexiones en el suelo y el otro se metió una botella de Heineken por detrás.

El percusionista y yo nos mirábamos alucinados. Entonces pensé: «Si esto va a ser siempre así, va a ser muy divertido». Luego, evidentemente, no ha sido siempre así.

P. ¡Madre mía!

R. Después hablé con los chavales y resulta que eran dos hermanos que se dedicaban a hacer performances por el País Vasco.

P. ¿Cómo surgió la idea de hacer canciones personalizadas?

R. Se casó un amigo y le hice una canción de regalo contando su historia. Luego, todos los que se casaban también querían su canción. Ya durante la pandemia mi novia me propuso hacerlas. Que alguien me cuente su historia y yo le hago una canción original, con música y letra.

La verdad es que ha funcionado estupendamente. No me falta trabajo y estoy escribiendo canciones continuamente. Me gusta mucho hacerlo. Más que un trabajo, es un placer y me lo paso muy bien. Normalmente, suele ser del novio para la novia o viceversa. O para el padre, aunque también tengo muchas para despedidas de soltero en las que me cuentan historias muy locas.

P. ¿Qué título pondrías a un tema dedicado a un periodista de provincias que entrevista a gente como El Chivi?

R. No pongo títulos a las canciones, les dejo elegir. Pero yo pondría, por ejemplo, Entrevista random.

P. Con todo lo que se nos viene encima, ¿es el humor la mejor herramienta para no caer en la desesperación?

R. Creo que sí. Además, hay muy buen rollo entre quienes nos dedicamos a hacer canciones de humor. Mamá Ladilla y Gigatrón son amigos desde hace muchos años y siempre es un placer coincidir con ellos en festivales y eventos.

Las canciones de humor son, básicamente, para echarse unas risas y olvidar un poco los problemas que tenemos y toda esta locura que estamos empezando a vivir con Donald Trump y compañía.

«No es lo mismo las canciones de cantautores de los años 80, de Serrat o de Aute, que lo que se hace ahora»

P. Como artista viral cuando aquello de internet era un mundo desconocido, ¿no crees que a muchos se les va la olla con tal de obtener fama en las redes sociales?

R. Totalmente de acuerdo. Estamos viviendo una época en la que cualquiera, por hacer una gilipollez, se vuelve viral. Y hay mucha gente que se dedica a hacer gilipolleces continuamente para intentar hacerse viral con cualquier tontería que cuelgue en las redes. En el momento en el que estamos, tampoco se puede hacer nada. No hay ninguna solución. Creo que la cosa ha ido cada vez a peor y, cuando piensas que nada te va a sorprender, siempre hay algo que te sorprende todavía más.

P. ¿Están los cantautores en peligro de extinción?

R. No lo creo. Hay mucha gente que está empezando y que hace muy buenas canciones. Lo que pasa es que se debe dar una vuelta de tuerca a la canción de autor. Hay que modernizarse y actualizarse a los tiempos. No es lo mismo las canciones de cantautores de los años 80, de Serrat o de Aute, que lo que se hace ahora. Ha de evolucionar porque la gente tiene otras inquietudes distintas a las que tenía hace mucho tiempo.

También hay que hacer crítica social y cantar sobre las cosas que no nos gustan. En mi caso, lo hago sacándolas punta y poniéndole una gota de humor. La principal función de un cantautor, además de emocionar con canciones bonitas y de amor, es hacer crítica social; esa cosa ácida que a la gente le haga pensar.